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    Чухрий: «В РФС необходимо вернуть Колоскова»

    Консультант ФИФА по странам Восточной Европы и Средней Азии Валерий Чухрий прокомментировал информацию о том, что нынешний министр спорта РФ Виталий Мутко намерен идти на выборы президента РФС.

    «К выдвижению министра в кандидаты на такой ответственный пост отношусь негативно. Человек не может объять необъятное. Футбол – очень сложный вид спорта. Им надо заниматься отдельно от всего. Если Мутко будет совмещать должности, то это может повлечь за собой санкции УЕФА и ФИФА. По моему мнению, на пост президента РФС следует вернуть Вячеслава Колоскова, он способен исправить ситуацию к чемпионату мира. Что касается Валерия Газзаева, то он замечательный специалист, пусть и без должного управленческого опыта. Со стороны административных ресурсов Мутко сейчас ведется активная работа – обзваниваются губернаторы, чтобы те влияли на свои региональные федерации», – поведал Чухрий.

    Выборы нового президента РФС состоятся 2-го сентября.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    08.07.2015 17:45
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    Комментарии (25)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    хай
    1436371114
    колосков посредник при теневых комбинациях с уефа. стране он нужен там.
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    mat73
    1436371945
    Да уже ваше блин не знаешь что нас ожидает в плане футбола...
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    TEREK_FOREVER
    1436372285
    Блин,спектакль с выборами.Друзья,как не садитесь,на выходе будет ноль.Старая мафия собирается.
    Ответить
    drug01
    1436372437
    Колосков знает что это болото и не будет рваться!
    Ответить
    n272nm
    1436372844
    Колоскова?! Более нелепой кандидатуры невозможно представить. Достаточно вспомнить скандал с бромантаном, когда РФС во главе с Колосковым сделал все, что бы замять скандал и не наказать Спартак. Прекрасная была история, до сих пор не забыта :))))
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    112910415
    1436373056
    погибнем мы без Мутко! с ним, впрочем, -тоже!
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    ВOPOНЕЖ
    1436373150
    на мнение этого чухана всем [ Соблюдайте правила]
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    richi
    1436373280
    Колосков лучше Толстых только тем, что не стал подставлять российский клуб под санкции УЕФА, а пытался замять скандал. Хотя оба действия были предприняты в пользу Спартака. Может здесь собака зарыта?
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    Viktor41
    1436376679
    Молодых выдвигать надо. Хотя им работать не дадут. Пример: Толстых. Мальчик для битья. Кто приглашал и определял условия контракта Капелло? Неизвестно. Контракт заставили подписать пенсионера Симоняна, а отвечать пришлось Толстых. Надоело за кулисье. И игра сборной и клубов. Никаких результатов.
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    ologreds
    1694997648
    numo435134
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