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Йовичич стал полноценным игроком "Амкара"

8 июля 2015, 14:20
13

Полузащитник пермского "Амкара" Бранко Йовичич, проведший прошлый сезон в Перми на правах аренды, стал полноправным футболистом уральцев. До этого права на балканца принадлежали австрийскому клубу ЛАСК. Срок соглашения с "Амкаром" составляет три года.

В прошлом сезоне РФПЛ Йовичич провел 21 матч и трижды забил.



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Источник: ФК «Амкар»
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь ЛАСК Йовичич Бранко
Комментарии (13)
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Forint
1436354660
это они развели президента клуба, сказали что стеван йоветич :)
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Твой Босс и Отец
1436354848
Удачи Амкару
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Caesar555
1436356109
Почти как Йоветич)
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roberto sanz
1436356303
в амкаре вечно всякий балканский шлак собирают
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Venezuela
1436356886
Не особо радостно, но кому-то играть надо.
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Zen-Aky
1436359760
А мне показалось что Йоветич меня чуть инфаркт не хватил.
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spartak11
1436367099
кришито после отпуска))
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KeeperMSTS7710
1436376102
хороший игрок
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