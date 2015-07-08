Йовичич стал полноценным игроком "Амкара"

Полузащитник пермского "Амкара" Бранко Йовичич, проведший прошлый сезон в Перми на правах аренды, стал полноправным футболистом уральцев. До этого права на балканца принадлежали австрийскому клубу ЛАСК. Срок соглашения с "Амкаром" составляет три года.



В прошлом сезоне РФПЛ Йовичич провел 21 матч и трижды забил.







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