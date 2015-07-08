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    Йовичич стал полноценным игроком "Амкара"

    Полузащитник пермского "Амкара" Бранко Йовичич, проведший прошлый сезон в Перми на правах аренды, стал полноправным футболистом уральцев. До этого права на балканца принадлежали австрийскому клубу ЛАСК. Срок соглашения с "Амкаром" составляет три года.

    В прошлом сезоне РФПЛ Йовичич провел 21 матч и трижды забил.



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    Источник: ФК «Амкар»

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    08.07.2015 14:20
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +36

      KeeperMSTS7710 8 июля 2015, 20:21

      хороший игрок

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +164

      spartak11 8 июля 2015, 17:51

      кришито после отпуска))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +97

      Zen-Aky 8 июля 2015, 15:49

      А мне показалось что Йоветич меня чуть инфаркт не хватил.

      8
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      ...
      Рейтинг: +243

      ukrab > Zen-Aky 8 июля 2015, 15:52

      милла йовович тоже подумал

      1
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      Рейтинг: +39

      Hardskill > Zen-Aky 8 июля 2015, 20:00

      аналогично)

      0
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      Рейтинг: +396

      Venezuela 8 июля 2015, 15:01

      Не особо радостно, но кому-то играть надо.

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > Venezuela 8 июля 2015, 15:20

      Зато Бранко радостный

      1
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      Рейтинг: +396

      Venezuela > sir_Alex 11 июля 2015, 00:54

      Да игрок-то не плохой, просто бывали лучшие времена.

      0
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      Рейтинг: +31

      roberto sanz 8 июля 2015, 14:51

      в амкаре вечно всякий балканский шлак собирают

      1
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      Рейтинг: +239

      Caesar555 8 июля 2015, 14:48

      Почти как Йоветич)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +397

      Твой Босс и Отец 8 июля 2015, 14:27

      Удачи Амкару

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      Ответить
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      Рейтинг: +196

      Forint 8 июля 2015, 14:24

      это они развели президента клуба, сказали что стеван йоветич :)

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      Рейтинг: +108

      Kumertau > Forint 8 июля 2015, 14:33

      а он за прошлый сезон так и не раскусил обман, результативность то такая же)))

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