Билялетдинов не знает, где сейчас Азмун

Парень к Бекиевичу, наверное, хочет.
Главный тренер казанского "Рубина" Ринат Билялетдинов признался, что не знает о месторасположении форварда команды Сердара Азмуна. " Его нет ни на сборах, ни в Казани. Я ему говорил, что рассчитываю на него, но не буду же я в ногах ползать.Возможно, он хочет играть за "Ростов", или уйти еще куда-то еще, я не могу читать его мысли" - отметил в интервью наставник казанцев.
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