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    Билялетдинов не знает, где сейчас Азмун

    Главный тренер казанского "Рубина" Ринат Билялетдинов признался, что не знает о месторасположении форварда команды Сердара Азмуна. " Его нет ни на сборах, ни в Казани. Я ему говорил, что рассчитываю на него, но не буду же я в ногах ползать.Возможно, он хочет играть за "Ростов", или уйти еще куда-то еще, я не могу читать его мысли" - отметил в интервью наставник казанцев.

    Напомним, что вторую половину прошлого сезона провел в аренде в "Ростове", где сыграл в 12 матчах, забив при этом 4 гола.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    05.07.2015 09:21
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    Комментарии60
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      Рейтинг: +283

      nahan 6 июля 2015, 12:49

      Парень к Бекиевичу, наверное, хочет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +32

      Телогрейка 5 июля 2015, 21:35

      По следам турка Тере, тот тоже прятался, но вернулся в Рубин блудный попугай...

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 5 июля 2015, 21:17

      Бикеич знает!

      1
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      Рейтинг: +773

      Jeck Denielse 5 июля 2015, 18:37

      Есть такая передача "Жди меня".....
      Пусть Ринат туда обратится.....
      Отвечаю и 5-ти лет не пройдёт как вся страна со слезами на глазах увидит их воссоединение .....

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +25

      mutant34 5 июля 2015, 18:34

      Все более-менее стоящие футболисты бегут от физрука.Натхо,Еременко,теперь Азмун

      0
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      Рейтинг: +22

      mrk > mutant34 6 июля 2015, 18:36

      + Рондон

      1
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      Рейтинг: +51

      89170513876 > mutant34 7 июля 2015, 18:04

      Пусть бегут ,далеко не убегут,Где сечас Бокетти,Ансальди,да и Еременко с Натхоокажуться со своей ЦЕЭска на 9-ом месте

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +125

      Макалай Калкин 5 июля 2015, 17:38

      В отпуске человек, дайте отдохнуть в конце-таки концов!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +93

      Klasse 5 июля 2015, 15:52

      в ИГИЛ вступил

      1
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      Рейтинг: +186

      KROFF 5 июля 2015, 15:44

      Вот это соккер порвал всех своих конкурентов новостью. Жаль что я это интервью 2недели назад уже прочитал.А так не плохая попытка.

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > KROFF 5 июля 2015, 20:21

      Повторяются. Была уже инфа на Соккере

      1
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      Рейтинг: +228

      Cool-Kurt Angle 5 июля 2015, 15:28

      так ты его сам в Ростов сопроводил )) вот смешной человек ))))

      4
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      Рейтинг: +531

      ЮГ РОССИИ 5 июля 2015, 15:12

      Сердар Азмун,Серго Азмунян и вот наконец новобранец Ростова Сергей Азмунов.)

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      Рейтинг: +335

      Поц > ЮГ РОССИИ 5 июля 2015, 20:55

      Неужели Курбан усыновил?????

      1
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      Рейтинг: +28

      Андрюха89 > Поц 5 июля 2015, 23:40

      тогда б он был Курбанович

      0
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      Рейтинг: +531

      ЮГ РОССИИ > Поц 6 июля 2015, 05:39

      У Бердыева все игроки это его дети.

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