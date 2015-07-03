ЦСКА предложил за Оланаре 3,5 млн. евро

Московский ЦСКА продолжает переговоры по поводу перехода в команду 21-летнего форварда "Гуанчжоу Фули" Аарона Оланаре. Армейцы пытались подписать нигерийца еще зимой, но китайцев не устроила сумма компенсации предложенная москвичами.

В "Гуанчжоу Фули" Оланаре играет с 2014 года, а в текущем сезоне форвард в десяти матчах забил 4 мяча.

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Сейчас стороны вновь вернулись за стол переговоров, армейцы увеличли свое предложение до 3, 5 млн. евро, но китайцы планируют выручить за игрока не меньше 5 млн. евро.