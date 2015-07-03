ЦСКА предложил за Оланаре 3,5 млн. евро

Подытожим. 11 матчей , 4 гола. Остальное время травмы? Учитывая что он нападающий. Для качественного игрока это низкий показатель. Разве что возраст игрока 21 год до оптимальных(24-27) еще 3 года и можно чему-то научиться. И да Гуанчжоу Фули занимает сейчас девятое место в таблице чемпионата Китая с 20 очками ( не самого лучшего чемпионата ). В таком случае если сравнивать, то Гуанчжоу это своего рода и Ростов или Крылья советов. Возникает вопрос, Ростов или Крылышки когда-либо приобретали достойного легионера за последние годы? И еще, снова ТРАВМЫ, ничего не напоминает?
Сейчас стороны вновь вернулись за стол переговоров, армейцы увеличли свое предложение до 3, 5 млн. евро, но китайцы планируют выручить за игрока не меньше 5 млн. евро.