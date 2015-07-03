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    ЦСКА предложил за Оланаре 3,5 млн. евро

    Московский ЦСКА продолжает переговоры по поводу перехода в команду 21-летнего форварда "Гуанчжоу Фули" Аарона Оланаре. Армейцы пытались подписать нигерийца еще зимой, но китайцев не устроила сумма компенсации предложенная москвичами.

    Сейчас стороны вновь вернулись за стол переговоров, армейцы увеличли свое предложение до 3, 5 млн. евро, но китайцы планируют выручить за игрока не меньше 5 млн. евро.

    В "Гуанчжоу Фули" Оланаре играет с 2014 года, а в текущем сезоне форвард в десяти матчах забил 4 мяча.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    03.07.2015 18:38
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    Комментарии117
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      Рейтинг: +794

      Miaf 5 июля 2015, 14:27

      Подытожим. 11 матчей , 4 гола. Остальное время травмы? Учитывая что он нападающий. Для качественного игрока это низкий показатель. Разве что возраст игрока 21 год до оптимальных(24-27) еще 3 года и можно чему-то научиться. И да Гуанчжоу Фули занимает сейчас девятое место в таблице чемпионата Китая с 20 очками ( не самого лучшего чемпионата ). В таком случае если сравнивать, то Гуанчжоу это своего рода и Ростов или Крылья советов. Возникает вопрос, Ростов или Крылышки когда-либо приобретали достойного легионера за последние годы? И еще, снова ТРАВМЫ, ничего не напоминает?

      0
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 4 июля 2015, 18:59

      Я уже писал, что у Газпрома и татов карман не резиновый. Сократят бюджет ЦСКА раза в два-три.

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 4 июля 2015, 12:37

      Это и есть хваленый африканец...

      0
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      Рейтинг: +260

      Воин трои 4 июля 2015, 10:09

      Сейду уже арендовали.Хватит пока напов

      1
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      Рейтинг: +801

      ОЛЛС > Воин трои 4 июля 2015, 13:38

      Никита,по Сейду - точная информация?

      2
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      Рейтинг: +44

      KR AR 4 июля 2015, 08:45

      Посмотрел голы,слабоват для ЦСКА,но с Мусой-возможно..

      4
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      Рейтинг: +71

      kikule > KR AR 4 июля 2015, 09:24

      подрастет,в ЦСКА все растут

      5
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      Рейтинг: +44

      KR AR > kikule 4 июля 2015, 09:55

      Ладно..,пусть бегает)

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +801

      ОЛЛС > kikule 4 июля 2015, 13:53

      Золотые слова!В ЦСКА все растут!

      3
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      Рейтинг: +492

      забайкальский армеец 4 июля 2015, 07:34

      Соккер так и продолжает сватать нигерийца в ЦСКА.Похоже очередная утка или соккер сам ищет напа для Армейцев.

      4
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      Рейтинг: +1481

      GM > забайкальский армеец 4 июля 2015, 11:52

      второй сезон сериала :)

      1
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      Рейтинг: +1678

      cska plus 4 июля 2015, 05:44

      Знаю одно, нам нужен хороший нап!

      3
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      Рейтинг: +335

      Поц > cska plus 4 июля 2015, 06:07

      Хороший стоит многа-многа долларов. Берите, что дают.

      1
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      Рейтинг: +87

      rifcenter вернулся 4 июля 2015, 02:12

      Потенциал у него реально большой, интереснее чем странсберг. Но как к лиги чемпионов усиление тухлое

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      Рейтинг: +198

      Smithy 4 июля 2015, 01:34

      блин, ну чё нет нормальных форвардов в европе? почему команда лиги чемпионов усиляется в китае?

      0
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      Рейтинг: +1481

      GM > Smithy 4 июля 2015, 11:53

      А она усиляется или так на заборе написано?

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      Рейтинг: +11

      Helmet 4 июля 2015, 01:21

      [кю]этот петух нужен?

      0
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