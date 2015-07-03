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    ЦСКА предложил за Оланаре 3,5 млн. евро

    Московский ЦСКА продолжает переговоры по поводу перехода в команду 21-летнего форварда «Гуанчжоу Фули» Аарона Оланаре. Армейцы пытались подписать нигерийца еще зимой, но китайцев не устроила сумма компенсации предложенная москвичами.

    Сейчас стороны вновь вернулись за стол переговоров, армейцы увеличли свое предложение до 3, 5 млн. евро, но китайцы планируют выручить за игрока не меньше 5 млн. евро.

    В «Гуанчжоу Фули» Оланаре играет с 2014 года, а в текущем сезоне форвард в десяти матчах забил 4 мяча.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    03.07.2015 18:38
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    Комментарии (124)
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    Smithy
    1435962850
    блин, ну чё нет нормальных форвардов в европе? почему команда лиги чемпионов усиляется в китае?
    Ответить
    rifcenter вернулся
    1435965157
    Потенциал у него реально большой, интереснее чем странсберг. Но как к лиги чемпионов усиление тухлое
    Ответить
    cska plus
    1435977850
    Знаю одно, нам нужен хороший нап!
    Ответить
    забайкальский армеец
    1435984458
    Соккер так и продолжает сватать нигерийца в ЦСКА.Похоже очередная утка или соккер сам ищет напа для Армейцев.
    Ответить
    KR AR
    1435988756
    Посмотрел голы,слабоват для ЦСКА,но с Мусой-возможно..
    Ответить
    Воин трои
    1435993745
    Сейду уже арендовали.Хватит пока напов
    Ответить
    nahan
    1436002629
    Это и есть хваленый африканец...
    Ответить
    Супервайзер
    1436025547
    Я уже писал, что у Газпрома и татов карман не резиновый. Сократят бюджет ЦСКА раза в два-три.
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    Miaf
    1436095663
    Подытожим. 11 матчей , 4 гола. Остальное время травмы? Учитывая что он нападающий. Для качественного игрока это низкий показатель. Разве что возраст игрока 21 год до оптимальных(24-27) еще 3 года и можно чему-то научиться. И да Гуанчжоу Фули занимает сейчас девятое место в таблице чемпионата Китая с 20 очками ( не самого лучшего чемпионата ). В таком случае если сравнивать, то Гуанчжоу это своего рода и Ростов или Крылья советов. Возникает вопрос, Ростов или Крылышки когда-либо приобретали достойного легионера за последние годы? И еще, снова ТРАВМЫ, ничего не напоминает?
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    ologreds
    1694997675
    numo434713
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