ЦСКА предложил за Оланаре 3,5 млн. евро

Московский ЦСКА продолжает переговоры по поводу перехода в команду 21-летнего форварда «Гуанчжоу Фули» Аарона Оланаре. Армейцы пытались подписать нигерийца еще зимой, но китайцев не устроила сумма компенсации предложенная москвичами.
Сейчас стороны вновь вернулись за стол переговоров, армейцы увеличли свое предложение до 3, 5 млн. евро, но китайцы планируют выручить за игрока не меньше 5 млн. евро.
В «Гуанчжоу Фули» Оланаре играет с 2014 года, а в текущем сезоне форвард в десяти матчах забил 4 мяча.
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