"Хетафе" вошел в число претендентов на аренду Эдегора

"Хетафе", по сообщениям прессы, стал еще одной командой, которая приложит максимум усилий, чтобы арендовать восходящую звезду мирового футбола Мартина Эдегора, принадлежащего мадридскому "Реалу". В течение недели президент клуба уже встретился с представителями "сливочных" и обговорил детали возможного перехода.



Заполучить норвежца также хотели бы "Малага", "Бетис" и "Вильярреал", но над всеми ними "Хетафе" имеет преимущество в виде близкого нахождения относительно Мадрида.



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