"Сток Сити" продлил контракт с Одемвингие

Английский "Сток Сити" сегодня продлил контракт со своим нападающим Питером Одемвингие, информирует официальный сайт "гончаров". Срок нового соглашения - один сезон, но оно может быть продлено еще на год.



В прошлом сезоне по причине травм нигериец с российским паспортом сыграл в АПЛ всего лишь 7 матчей.



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