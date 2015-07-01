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    Дуглас Коста обратился к болельщикам "Шахтера"

    Бразилец Дуглас Коста, подписавший сегодня контракт с мюнхенской «Баварией», попрощался с болельщиками донецкого "Шахтера".

    - Моя история с "Шахтером" завершилась. Искренне надеюсь, что все болельщики с пониманием отнесутся к моему решению, потому что это часть эволюции каждого игрока.

    Уверен, пять лет назад я сделал самый правильный выбор перейдя в "Шахтер"! Хочу извиниться перед Вами за прошлый сезон и попросить, Вас, дорогие болельщики и дальше поддерживать игроков нашей команды. Надеюсь, мы сможем вернуться в родной Донецк как можно скорее. Я люблю, Вас, друзья! Вы всегда будете в моем сердце, где бы я не был.

    Напомним, контракт бразильца с мюнхенским клубом рассчитан на пять лет, а сумма трансфера составила 30 млн. евро.

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    Источник: ФК «Шахтер»

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    01.07.2015 21:58
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    Комментарии44
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 2 июля 2015, 19:05

      УДачи Дуглас!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 2 июля 2015, 10:58

      хорошо сказано.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +593

      112910415 2 июля 2015, 10:06

      счастливый билет вытянул

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +72

      Barca09-09 1 июля 2015, 23:50

      правильно делает

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +712

      Cipolino 1 июля 2015, 23:48

      Слава Донбассу!!!Кыеву в сусало!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +17

      5Gb 1 июля 2015, 23:44

      отличный трансфер

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +43

      Карпати1963 1 июля 2015, 23:42

      Ясно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +103

      Bavaria_M 1 июля 2015, 23:06

      нафиг не нужен ты( гнать Румминиге и пепа надо скорей

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +364

      Adler angriff 1 июля 2015, 22:59

      Бразильский шахтёр с его европейскими победами закрывается. Вместо него появляется украинский шахтёр, для которого групповая стадия ЛЧ - самая заветная мечта.

      0
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      Рейтинг: +108

      Axidan > Adler angriff 1 июля 2015, 23:03

      и что тут плохого? давно было пора это сделать!

      1
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      Рейтинг: +364

      Adler angriff > Axidan 1 июля 2015, 23:06

      На металлист глянь.

      0
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      Рейтинг: +108

      Axidan > Adler angriff 2 июля 2015, 13:01

      Металлист потерял ВСЕХ своих ведущих игроков, всю основу, хорошего тренера, да и нормального президента, в конце концов. Да и молодеж украинскую они мало наигрывали. В Шахтёре всё обстоит иначе. У нас есть и легионеры, и своя молодёж, которая способна играть на достаточно высоком уровне. Подтверждение тому - регулярная игра в ЛЧ, и второе место в молодежной ЛЧ.

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      Рейтинг: +44

      genezis > Axidan 2 июля 2015, 16:32

      зачем дальтонику обьяснять что переходить дорогу нужно на зеленый???
      он ведь все равно его не увидит - он глор обокновенный только вот недавно пере регистрировался

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      Рейтинг: +364

      Adler angriff > genezis 2 июля 2015, 18:44

      Вижу тебе понравилось причмокивать солоноватый леденец.

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      Рейтинг: +44

      genezis > Adler angriff 3 июля 2015, 08:44

      а откуда тебе известно что такие леденцы солоноватые??ой извини у тебя практика то огромная только в профиль твой глянул наверно у каждого прохожего бомжа пробуешь

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      Рейтинг: +137

      Mitsubanchik 1 июля 2015, 22:50

      Рад за него.

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