Дуглас Коста обратился к болельщикам "Шахтера"

Бразилец Дуглас Коста, подписавший сегодня контракт с мюнхенской «Баварией», попрощался с болельщиками донецкого "Шахтера".

- Моя история с "Шахтером" завершилась. Искренне надеюсь, что все болельщики с пониманием отнесутся к моему решению, потому что это часть эволюции каждого игрока.

Уверен, пять лет назад я сделал самый правильный выбор перейдя в "Шахтер"! Хочу извиниться перед Вами за прошлый сезон и попросить, Вас, дорогие болельщики и дальше поддерживать игроков нашей команды. Надеюсь, мы сможем вернуться в родной Донецк как можно скорее. Я люблю, Вас, друзья! Вы всегда будете в моем сердце, где бы я не был.

Напомним, контракт бразильца с мюнхенским клубом рассчитан на пять лет, а сумма трансфера составила 30 млн. евро.



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