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    Дуглас Коста обратился к болельщикам «Шахтера»

    Бразилец Дуглас Коста, подписавший сегодня контракт с мюнхенской «Баварией», попрощался с болельщиками донецкого «Шахтера».

    – Моя история с «Шахтером» завершилась. Искренне надеюсь, что все болельщики с пониманием отнесутся к моему решению, потому что это часть эволюции каждого игрока.

    Уверен, пять лет назад я сделал самый правильный выбор перейдя в «Шахтер»! Хочу извиниться перед Вами за прошлый сезон и попросить, Вас, дорогие болельщики и дальше поддерживать игроков нашей команды. Надеюсь, мы сможем вернуться в родной Донецк как можно скорее. Я люблю, Вас, друзья! Вы всегда будете в моем сердце, где бы я не был.

    Напомним, контракт бразильца с мюнхенским клубом рассчитан на пять лет, а сумма трансфера составила 30 млн. евро.

     Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

    Источник: ФК «Шахтер»

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    01.07.2015 21:58
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    Комментарии (45)
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    Adler angriff
    1435780765
    Бразильский шахтёр с его европейскими победами закрывается. Вместо него появляется украинский шахтёр, для которого групповая стадия ЛЧ - самая заветная мечта.
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    Bavaria_M
    1435781191
    нафиг не нужен ты( гнать Румминиге и пепа надо скорей
    Ответить
    Карпати1963
    1435783368
    Ясно
    Ответить
    5Gb
    1435783487
    отличный трансфер
    Ответить
    Cipolino
    1435783733
    Слава Донбассу!!!Кыеву в сусало!!!
    Ответить
    Barca09-09
    1435783855
    правильно делает
    Ответить
    112910415
    1435820781
    счастливый билет вытянул
    Ответить
    Die Roten
    1435823928
    хорошо сказано.
    Ответить
    Mr_Murder
    1435853159
    УДачи Дуглас!!!
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    ologreds
    1694997685
    numo434553
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