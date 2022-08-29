Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Кубок России
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Днепр
Мирон Маркевич
Новости
Мирон Маркевич - новости
Днепр
Украина
1 февраля 1951 (75)
Тренер
Статистика
Новости
Маркевич призвал уволить Луческу из киевского «Динамо»: «Тебе 77 лет, хочешь кокнуться на скамье во время матча?!»
2022.08.29 01:12
Финалист ЛЕ Маркевич: «Россия – страна-агрессор, убивающая украинцев и захватившая наши земли. Такое не прощают»
2022.01.26 19:30
52
Маркевич, Ребров и Михайличенко – кандидаты на пост главного тренера сборной Украины
2021.08.03 15:11
3
Маркевич: «Знаю, что некоторые украинские клубы не хотят платить игрокам из-за приостановки чемпионата»
2020.03.29 11:51
Маркевич – о расизме на матче «Шахтер» – «Динамо»: «Это была спланированная спецоперация по дискредитации Украины»
2019.11.21 11:52
10
Маркевич: «Мне все равно на Россию. Не верю, что она с Украиной опять когда-то станет братскими народами»
2019.01.17 14:45
11
Маркевич считает Зозулю сильнейшим украинским нападающим
2017.11.17 06:53
1
Маркевич: «За киевское «Динамо» играют левые футболисты. Тренер не виноват в неудачах»
2017.10.21 08:52
4
Маркевич: «Негативно отношусь к решению Тимощука. Лучше бы он остался на Украине»
2017.03.29 18:25
17
Маркевич: «Летом Марлос дал предварительное согласие на натурализацию»
2016.12.30 08:18
2
Маркевич: «Если «Шахтер» победит «Динамо», то чемпионат закончится»
2016.12.12 09:06
Маркевич подтвердил возможность натурализации Марлоса и Тайсона
2016.07.25 18:15
2
Павелко уступил должность главы комитета национальных сборных Украины Маркевичу
2016.07.13 08:30
2
Маркевич займет должность в ФФУ
2016.07.13 00:16
Источник: «ФФУ не сможет объяснить иностранцу, что Украина должна бойкотировать ЧМ-2018»
2016.07.12 01:25
24
Наставник «Днепра» Маркевич подал в отставку
2016.06.30 06:30
5
Маркевич: «Если Коломойский хочет обанкротить «Днепр», то пусть так и скажет»
2016.06.27 01:12
Маркевич: «Такие действия болельщиков ставят под угрозу ЧМ-2018 в России»
2016.06.12 20:07
10
Маркевич останется на посту главного тренера «Днепра»
2016.06.05 17:34
Маркевич: «С президентом «Днепра» не общался, о дальнейшей судьбе клуба мне ничего неизвестно»
2016.06.05 12:32
1
Маркевич: «Переход Селезнева в «Кубань» был ошибкой»
2016.05.28 07:46
8
Маркевич, скорее всего, возглавит «Шахтер»
2016.05.21 23:25
Шахов: «В финал ЛЕ вышли без премиальных, Маркевич давал свои деньги»
2016.05.21 01:43
1
Маркевич опроверг информацию о переговорах с «Шахтером»
2016.05.05 10:57
Маркевич около месяца не появляется на базе «Днепра»
2016.05.03 19:51
«Галатасарай» хочет пригласить Маркевича на пост главного тренера
2016.04.13 20:48
1
Маркевич уйдет из «Днепра», если клуб не попадет в еврокубки
2016.04.13 15:41
Маркевич: «Какой мне смысл сидеть в «Днепре» без еврокубков?»
2016.03.31 22:04
2
Ротань: «А что еще остается, кроме как верить обещаниям руководства?»
2016.03.29 06:16
1
Маркевич не поддерживает решение Селезнева перейти в «Кубань»
2016.02.29 12:14
3
1
2
Главные новости
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
1
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
3
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
2
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
Видео
Фанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
2
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Маркиньос впервые рассказал, почему предпочел «Спартак» «Локомотиву»
Вчера, 20:51
3
Винисиус обратился к Роналду после ухода португальца из сборной
Вчера, 19:42
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+