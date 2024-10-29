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Днепр
Мирон Маркевич
Статистика
Мирон Маркевич - статистика
Днепр
Украина
1 февраля 1951 (75)
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Команда
И
В
П
Н
Карпаты
1
0
1
0
Украина. Кубок, 1/8 финала
Рух
1 : 0
29.10.2024
Карпаты
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