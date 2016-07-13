Маркевич займет должность в ФФУ

Экс-главный тренер «Днепра» Мирон Маркевич назначен на должность главы комитета национальных сборных в Федерации футбола Украины. Напомним, что 65-летний специалист покинул днепрян по завершении прошедшего сезона. Сам же клуб может быть расформирован из-за долгов.

«Пока еще рано о чем-то говорить, все должен утвердить исполком ФФУ. Могу лишь сказать, что свое согласия я дал. Для меня это новый опыт, но времени на раскачку нет, матчи начнутся совсем скоро», – цитирует Маркевича vesti-ukr.com.