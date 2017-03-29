Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Маркевич: «Негативно отношусь к решению Тимощука. Лучше бы он остался на Украине»

Маркевич: «Негативно отношусь к решению Тимощука. Лучше бы он остался на Украине»

29 марта 2017, 18:25
17

Глава комитета национальных сборных команд Украины Мирон Маркевич высказал свое мнение по поводу решения Анатолия Тимощука войти в тренерский штаб «Зенита». Маркевич считает, что Тимощук должен был начать тренерскую карьеру в Украине.

«Я не очень хорошо знаю Тимощука как человека. Он был неплохим футболистом, мы немного работали вместе в сборной.

Как я могу относиться к его решению принять предложение «Зенита»? Негативно, конечно. Он может по-разному оправдывать этот поступок, но это ничего не изменит. Лучше бы он начал карьеру в Украине», – заявил Маркевич.

Тимощук стал помощником Луческу в «Зените»

Источник: «Комсомольская правда»
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-Лига Зенит Тимощук Анатолий Маркевич Мирон
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ArReal
1490805517
Кто о чём, а Бандеравцы о старых обидах...
Ответить
Ubuntu
1490805530
Видимо Тимощук дружит с головой и не поддаётся на популистсткие лозунги и антироссийскую пропаганду.
Ответить
lNeTl
1490805740
Это решение Тимощука и ни перед кем он не должен оправдываться.
Ответить
Diman67
1490807183
всем по#уй
Ответить
DIDI 23
1490808163
А, где в Украине ему столько смогут платить?
Ответить
mihail200606
1490808222
бл..., да тебе то какая разница где он остался и откуда тебе знать что тимохе лучше... маркевич бы может и сам слинял куда нибудь, но не приглашают... на украине есть вероятность, что прессовать будут за игру в зените.. а в питере он живет себе спокойно и не боится что какой нибудь невменяемый нацик докопается к его семье изза игры в москальском клубе..
Ответить
Бриг
1490808642
Я тоже негативно. Что представляет собой Тимощук как тренер? За что такой жирный контракт? Из политических соображений?
Ответить
ArReal
1490808759
Если этот еврей Маркевич не в курсе-то в России ошивается несколько миллион его соотечественников...которым жрать дома нечего -к ним он тоже негативно относится?Хорошо выделываться, когда жопа в тепле...
Ответить
RamonCSKA
1490809096
Этот дибил походу не вкурсе ,что умные люди политику и футбол не мешают
Ответить
Kurt Broot
1490812429
всё .Тимощук персона нон грата
Ответить
Главные новости
Батраков собирает вещи перед вылетом из России
08:18
Соперник России на сентябрь, Батраков жертвует миллионы ради отъезда из страны и другие новости
01:59
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
01:11
2
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
3
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
00:39
1
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
1
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
2
Все новости
Все новости
Мнение Гусева о возвращении Шварца в «Динамо»
08:13
Сафонов рассказал, что было самым необычным на его второй свадьбе
01:38
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
Перечислены минусы вратаря «Спартака» Максименко
00:03
Слуцкий спрогнозировал победителя гонки бомбардиров РПЛ
Вчера, 23:51
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
1
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
2
Глушаков высказался об уходе Барко из «Спартака»
Вчера, 22:42
1
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
2
Новый инсайд об уходе Энрике из «Зенита»
Вчера, 22:27
2
В РПЛ вычислили «здорового пофигиста»
Вчера, 22:11
Клубу РПЛ предложили Мареза
Вчера, 21:57
3
Касаджиков из «Оренбурга» объяснил, почему не забил пенальти в матче с «Локо»
Вчера, 21:41
5
Галактионов прокомментировал ничью «Локомотива» с «Оренбургом»
Вчера, 21:25
2
ФотоЭкс-игрок «Спартака» отправился в «Тюмень»
Вчера, 21:17
Слуцкий определил, кто напрямую вылетит из РПЛ
Вчера, 20:59
1
Миллер раскрыл позицию насчет ухода Мостового из «Зенита»
Вчера, 20:47
9
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
Вчера, 20:33
11
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
Вчера, 20:16
8
Мор определил, кто выиграет в матче «Балтика» – «Спартак»
Вчера, 19:58
4
Жоаозиньо определил, кого нужно благодарить за Сафонова
Вчера, 19:51
В ЦСКА раскрыли детали внутреннего конфликта
Вчера, 19:39
4
Московскому клубу РПЛ предрекли скорый вылет
Вчера, 19:18
4
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:00
РПЛ. Батраков забил, но «Локо» сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1)
Вчера, 18:59
18
Защитник «Зенита» объявил об уходе
Вчера, 18:48
3
Участник Евро-2020 сообщил об уходе из сборной России
Вчера, 18:27
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+