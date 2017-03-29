Маркевич: «Негативно отношусь к решению Тимощука. Лучше бы он остался на Украине»

Глава комитета национальных сборных команд Украины Мирон Маркевич высказал свое мнение по поводу решения Анатолия Тимощука войти в тренерский штаб «Зенита». Маркевич считает, что Тимощук должен был начать тренерскую карьеру в Украине.

«Я не очень хорошо знаю Тимощука как человека. Он был неплохим футболистом, мы немного работали вместе в сборной.

Как я могу относиться к его решению принять предложение «Зенита»? Негативно, конечно. Он может по-разному оправдывать этот поступок, но это ничего не изменит. Лучше бы он начал карьеру в Украине», – заявил Маркевич.

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