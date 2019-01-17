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    Маркевич: «Мне все равно на Россию. Не верю, что она с Украиной опять когда-то станет братскими народами»

    Бывший главный тренер «Карпат», запорожского «Металлурга», «Металлиста», «Днепра» и сборной Украины Мирон Маркевич исключил вариант с работой в российских клубах.

    «Сейчас однозначно не поехал бы работать в Россию. Это просто нереально сейчас.

    Сколько парней погибло, у нас идет война. Никуда ты от этого не денешься. То, что там есть какой-то бизнес – уже вопрос к власти.

    Может, когда-то все поменяется, и опять будут братские народы, но я в это не верю, тем более сейчас. Мне все равно на Россию», – сказал Маркевич в интервью YouTube-каналу «Вацко Live».

    В 2002 году 67-летний специалист возглавлял «Анжи».

    Источник: YouTube-канал «Вацко Live»

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    17.01.2019 14:45
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 17 января 2019, 21:16

      я бы тебе объяснил про войну,шкура.... кто ее завязал ,и кто на майдане прыгал в обнимку с фашисткой символикой.... бомбардир,больше не публикуй такие провокационные посты и статьи

      -2
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      Рейтинг: +7878

      Томик 17 января 2019, 18:54

      Не надо такую дичь здесь публиковать. Без провокаций никто не читает что ли?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 17 января 2019, 17:41

      На КУЙ ты нужен нам!!!!????

      1
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      Рейтинг: -393

      SEREGA 64 17 января 2019, 17:23

      ДЕБИЛЫ ИЗ ПУТИНСКОГО СТАДА

      1
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      Рейтинг: +75

      FCSM555 > SEREGA 64 17 января 2019, 20:54

      ну ты и клоун!!! причём тут путинское стадо???

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      Рейтинг: +3754

      Yev 17 января 2019, 17:11

      А для таких упырей как ты - мы никогда и не были братскими. Вы родычаетесь по ситуации, у кого бабла больше, те на сегодняшний день братья.

      5
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 17 января 2019, 15:36

      видно старик уже из ума выжил если думает что его кто то пригласил бы поработать в России

      1
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 17 января 2019, 15:25

      Да вроде и не кто не звал.....

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 17 января 2019, 15:10

      Германия и Франция всю историю воевали.Теперь друзья.Дело времени.

      3
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      Рейтинг: +1902

      lek! 17 января 2019, 14:59

      Один вопрос хочу задать таким идиотам , нужен ли ТЫ в России ?

      9
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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 17 января 2019, 14:59

      Какойто бизнес, проституткопровод нам перекроют?

      3
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