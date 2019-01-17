Маркевич: «Мне все равно на Россию. Не верю, что она с Украиной опять когда-то станет братскими народами»

Бывший главный тренер «Карпат», запорожского «Металлурга», «Металлиста», «Днепра» и сборной Украины Мирон Маркевич исключил вариант с работой в российских клубах.

«Сейчас однозначно не поехал бы работать в Россию. Это просто нереально сейчас.

Сколько парней погибло, у нас идет война. Никуда ты от этого не денешься. То, что там есть какой-то бизнес – уже вопрос к власти.

Может, когда-то все поменяется, и опять будут братские народы, но я в это не верю, тем более сейчас. Мне все равно на Россию», – сказал Маркевич в интервью YouTube-каналу «Вацко Live».

В 2002 году 67-летний специалист возглавлял «Анжи».