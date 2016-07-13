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  • Павелко уступил должность главы комитета национальных сборных Украины Маркевичу

Павелко уступил должность главы комитета национальных сборных Украины Маркевичу

13 июля 2016, 08:30
2

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко рассказал о заседании комитета национальных сборных, на котором тренерский штаб главной команды отчитался о своей работе на Евро-2016.

«Анализ был достаточно глубоким. Несомненным плюсом работы стал выход сборной Украины в финальную часть Евро-2016, но при этом члены комитета признали, что результат, который наша команда продемонстрировала во Франции, не оправдал надежд и не соответствует уровню сборной Украины. Поэтому работа тренерского штаба во время финальной части чемпионата Европы признана неудовлетворительной.

Вследствие этого были приняты, считаю, революционные решения, которые должны поднять уровень наших сборных на более высокую ступень. В частности, было принято решение о том, что комитетом национальных сборных должен руководить тренер, который имеет колоссальный опыт и масштабные достижения в украинском футболе. Сегодня я добровольно сложил полномочия главы комитета национальных сборных и предложил на эту должность самого авторитетного на сегодняшний день футбольного тренера – Мирона Маркевича. Это решение было поддержано единогласно.

Я, в свою очередь, как глава ФФУ вижу свою роль в том, чтобы обеспечить комфортные условия работы людям, которые работают на благо украинского футбола. Поэтому уже в ближайшее время при ФФУ будет создан Комитет стратегического развития украинского футбола, который я возглавлю как президент Федерации футбола Украины, и в который войдут лучшие специалисты с разных отраслей, которые будут предлагать свои идеи и стратегии для успешного развития игры миллионов в нашей стране.

Уверен, вместе мы сделаем много достойных шагов, которые позволят украинскому футболу неустанно двигаться вперед», – написал Павелко в Facebook.

Отметим, что сборную Украины скорее всего возглавить Андрей Шевченко.

Источник: Facebook.com
Чемпионат Европы Украина. Премьер-Лига Украина Украина Маркевич Мирон
Комментарии (2)
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ДАША Д
1468392436
Не интересно все это.
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Barsuk52
1468396868
можно больше хохольские дела не публиковать здесь?
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