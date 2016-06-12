Маркевич: «Такие действия болельщиков ставят под угрозу ЧМ-2018 в России»

Экс-тренер сборной Украины Мирон Маркевич прокомментировал беспорядки после матча Англия – Россия (1:1).

«Разве это впервые? Я, например, совершенно не удивлен. Теперь обязательно должны быть санкции касательно России. Какие? Не только финансовые. Таких горе-болельщиков нужно немедленно отправлять домой. Технические возможности для такого есть. Можно просмотреть записи видеокамер, вычислить всех до одного и запретить им выезд за пределы России.

Конечно, такие агрессивные действия ставят под угрозу чемпионат мира-2018 в России. Это вопрос к ФИФА. Они должны определиться, решение – за ними», – заявил Маркевич в интервью «Футбол 24».