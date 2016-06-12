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  • Маркевич: «Такие действия болельщиков ставят под угрозу ЧМ-2018 в России»

Маркевич: «Такие действия болельщиков ставят под угрозу ЧМ-2018 в России»

12 июня 2016, 20:07
10

Экс-тренер сборной Украины Мирон Маркевич прокомментировал беспорядки после матча Англия – Россия (1:1).

«Разве это впервые? Я, например, совершенно не удивлен. Теперь обязательно должны быть санкции касательно России. Какие? Не только финансовые. Таких горе-болельщиков нужно немедленно отправлять домой. Технические возможности для такого есть. Можно просмотреть записи видеокамер, вычислить всех до одного и запретить им выезд за пределы России.

Конечно, такие агрессивные действия ставят под угрозу чемпионат мира-2018 в России. Это вопрос к ФИФА. Они должны определиться, решение – за ними», – заявил Маркевич в интервью «Футбол 24».

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Англия Россия Маркевич Мирон
Комментарии (10)
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Антибиотик
1465752408
Старый беззубый еврей пытается укусить)) А то, что еще за три дня до ЧЕ-2016 французские и английские болельщики крушили на улицах всё подряд, никого не напрягает?! Не хрен освистывать гимн России и глумиться над нашим флагом, тогда и зубы целы будут.
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STAFOR13
1465753249
эвропа вам дала понять, что вы ей на* ненужны, сиди клоун готовься уже к зиме начинай, дровишек поднабери, а кридит твоя жена отработает за газ
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тигрик
1465755837
Не поперхнись пеной псина...я хоть и очень осуждаю поступки быдла но ты походу чел ваще с крешей не дружишь
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Zetenberg
1465756152
гавнодав..
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sargassov
1465768061
ЧМ не отберут, потрындеть - могут
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mutabor0992
1465768273
Вафел.
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RealArsenal
1465781132
Лишь бы повод найти :) За своими болельщиками следите.
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sergey_86-76
1465840267
при чем тут чм-2018???? наказывать нужно французов, за провал в организации турнира. если кто не заметил, то в беспорядках участвовали и немцы, и поляки, и северо-ирландцы, и англичане, и украинцы. то ли еще будет. а англичане оказались плаксивыми девочками, получили люлей, а за что уже не помнят.
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Wer-002
1465905895
А хренли 2012 году Польша избили наших Молчали все ааааа
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