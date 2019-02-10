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Славен Билич
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Текст
Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии
3
15:49
«У нас не может быть так много чернокожих и мусульман»: тренера «ПСЖ» Гальтье обвинили в расизме
15:25
«Рубин» раскрыл условия контракта с Рахимовым
15:11
Дуду назвал российского тренера, который мог бы работать в «Реале» или «МЮ»
15:01
В «Рубине» объяснили, почему главным тренером стал Рахимов, а не Шалимов или Талалаев
1
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Все новости
14:50
Радимов считает, что судьи стали помогать «Спартаку» после закрытой встречи с клубом
2
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14:42
Гвардиола рассказал, из-за чего постарел на десять лет
14:27
Красивый футбол
Редкие фото невесты Абаскаля – они поженились на днях в России
1
14:26
В «Рубине» прокомментировали новость о возвращении Бердыева
14:13
Дзюба рассказал, какой город лучше: Москва или Санкт-Петербург
3
13:59
Беллингем считает «Ман Сити», «Челси» и «ПСЖ» «бездушными» командами: главным претендентом на игрока стал клуб Примеры
1
13:45
Дзюба назвал самый важный гол за «Локомотив»
13:37
«Ессентуки» снялись со Второй лиги после поражения со счетом 0:15
2
13:26
В «Сочи» определились с главным тренером на концовку сезона
3
13:00
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12:55
Видео
Речь перед командой и первая тренировка Рахимова в «Рубине»
12:41
Оффтоп
Чемпионские кроссовки Майкла Джордана проданы за рекордную сумму
2
12:32
Итальянский журналист назвал Кокорина худшим футболистом в Серии А
2
12:23
Дуду: «Никогда бы не перешел в «Спартак»
6
12:18
Дзюба рассказал, в какой клуб отдаст сыновей
6
12:14
«Клермон» не может договориться со «Спартаком» о выкупе Кофрие
11:41
«Ливерпуль» вышел из гонки за Беллингема: в клубе посчитали, что за эти деньги лучше купить нескольких игроков
1
11:32
Нагорных ответил, планирует ли «Локомотив» возвращать Геркуса
11:24
Стал известен штаб Рахимова в «Рубине»
1
11:20
«Нет слов»: игроку «Химок» Гбане грустно из-за ухода Гогниева
2
11:04
Фото
В Пензе домашнюю пуму назвали в честь Месси
4
10:53
Фото
Рахимов возглавил «Рубин» – он не тренировал 2 года
3
10:48
Юрист Добровинский призвал привлечь правоохранительные органы к расследованию судейских ошибок в РПЛ
5
10:41
Агент Шпинев: «Из «Зенита» уходят пять ведущих бразильцев: без них получится «Зенит» Пенза»
8
10:30
Тренер «Ариса»: «Очень сильно хочу, чтобы Кокорин остался»
1
10:20
Видео
Игроку «Вест Хэма» пришлось убегать от собаки своего одноклубника
1
10:17
Конкурс прогнозов
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10:13
У «Манчестер Сити» 9 побед подряд с общим счетом 34:3
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Уехал футболист из РПЛ или нет?
Славен Билич - статьи
Тренер
Имя
Славен
Фамилия
Билич
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
11 сентября 1968
Статистика
Новости
Статьи
Посты
10.02.2019 14:25
Ей было 102 года, она танцевала с Бобби Муром. Умерла старейшая фанатка «Вест Хэма»
Когда вся жизнь связана с одним клубом.
2
13.02.2017 10:00
«Нам нужно продолжать в том же духе». Как «Вест Хэм» вернулся в нормальное состояние
Несколько месяцев назад команда Славена Билича опустилась на дно, а теперь находится в нескольких очках от первой восьмерки. «Бомбардир» рассказывает о том, как «Вест Хэм» спасает этот сезон.
4
13.01.2017 21:00
Самедов помог «Спартаку» деньгами. Моуринью развеселил журналистов. Дайджест событий дня
На счету «Реала» – суперрекорд Испании. Пайета наказали в «Вест Хэме». «Зенит» заинтересовался Оздоевым. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
2
10.01.2017 10:00
Неподъемный. Почему Миранчук – это «новый Кокорин»
Три результативных действия за полсезона. Алексею Миранчуку уже можно покупать водку, а он все ходит в подающих надежды. Денис Беневольский объясняет, почему 21-летнему игроку надо волноваться о цифрах в статистике, а не на денежных купюрах.
8
25.12.2016 15:30
«Он живет по своим правилам». Зачем «Спартак» возвращает Эменике
«Спартак» ведет переговоры по Луису Адриано и надеется забрать из «Фенербахче» Эменике. Европейские издания сообщают, что форвард уже вылетел в Москву. «Бомбардир» отвечает на главные вопросы по возможному трансферу.
3
01.10.2016 12:53
«У меня нет волшебной палочки». Чего не хватает Биличу, чтобы сделать «Вест Хэм» топ-клубом
«Вест Хэм» переехал на «Олимпийский», затарился игроками и собирался бабахнуть в Европе. Никита Щербаков рассказывает, как Славен Билич снова сделал яркую, но неэффективную команду.
3
30.06.2016 10:00
Селфи Роналду, истерики Билича, треники Кирая и другие крутые видео Евро
Два дня без Евро – позади, сегодня снова будет футбол. «Бомбардир» желает всем доброго утра и предлагает зарядиться позитивом от двух десятков веселых видео с самого чемпионата.
4
28.02.2016 17:00
День рождения мечты. «Вест Хэм» делает болельщику лучший подарок
Фанату «Вест Хэма» Мэтью вчера исполнилось 18 лет. «Бомбардир» показывает, как лондонский клуб оригинально поздравил юношу с праздником.
2
11.11.2015 11:10
Домажоры. Как «Ростов» стал группой «Любэ», а «Сельта» - Энрике Иглесиасом
«Бомбардир» отобрал пятерку европейских клубов, которые смогли преподнести приятный сюрприз в новом сезоне, и сравнил их успех с музыкальными группами.
6
23.09.2015 07:50
Сумасшедший старт «Вест Хэма», «Лестер Сити» и «Кристал Пэлас»
Турнирная таблица английской Премьер-лиги имеет необычный вид – в топ-4 находятся «Вест Хэм» и «Лестер Сити», неплохие результаты демонстрирует лондонский «Кристал Пэлас». «Бомбардир» анализирует причины успешного старта этих команд.
2
21.09.2015 08:40
Зоопарк на прогулке. Главные события 6-го тура английской Премьер-лиги
Диего Коста побеждает, команда Билича подтверждает свою репутацию, а Роджерс делает еще один шаг к увольнению. «Бомбардир» рассказывает о том, что интересного подарил нам футбольный уик-энд в Англии.
1
11.08.2015 12:15
Осечка наудачу. Главные события 1-го тура английской Премьер-лиги
Новый сезон Премьер-лиги взял резкий старт, приковав к себе внимание миллионов любителей футбола. Проблемы грандов, срывы Жозе Моуринью, дебют храброго защитника «Вест Хэма» - об этих и других событиях в обзоре «Бомбардира».
2
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