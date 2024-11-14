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    • Черчесов прокомментировал четвертое подряд поражение сборной Казахстана

    Черчесов прокомментировал четвертое подряд поражение сборной Казахстана

    Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался после матча Лиги наций с Австрией.

    • Казахстанцы дома уступили со счетом 0:2.
    • Для них это 4-е поражение подряд.
    • Сборная при Черчесове не выиграла ни одного матча и не забила ни одного гола в Лиге наций, досрочно вылетев в низший дивизион.

    «Первый тайм мне не понравился. Мы играли слишком уважительно. Мы пригласили их к первому голу.

    Затем мы обсудили, что не следует допускать ошибок, потому что австрийская команда быстро переходит в атаку. И тогда они это сделали.

    И потом – красная карточка плюс гол со штрафного... После этого мы поменялись.

    Эти матчи Лиги наций важны для восстановления команды для квалификации на чемпионат мира. К этому моменту я доволен тем, что мы уже сделали», – заявил Черчесов.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Sports.kz

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    14.11.2024 21:35
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    Комментарии (7)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    n876
    1731611219
    я доволен=== Стас, ты просто космос.)))
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    Александр.Т.
    1731611501
    Скоро домой
    Ответить
    Александр.Т.
    1731611865
    Там журналисты скажите что у нас еще есть Юран, Без работы и другие спецы рпл
    Ответить
    АЛЕКС 58
    1731612069
    Мы были очень хороши,но нам нужно ещё работать словоблуд хренов! Стас,ты не тренер,ты ******!
    Ответить
    NewLife
    1731614136
    Косноязычный физрук.
    Ответить
    АлексМак
    1731614421
    гнать срочно этого недотренеришку, и М.Адиева обратно возвращать. Только так.
    Ответить
    FCSpartakM
    1731618024
    Просто уровень Черчесова и все. Спец не сильнее физрука-Адиева
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