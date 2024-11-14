Черчесов прокомментировал четвертое подряд поражение сборной Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался после матча Лиги наций с Австрией.

Казахстанцы дома уступили со счетом 0:2.

Для них это 4-е поражение подряд.

Сборная при Черчесове не выиграла ни одного матча и не забила ни одного гола в Лиге наций, досрочно вылетев в низший дивизион.

«Первый тайм мне не понравился. Мы играли слишком уважительно. Мы пригласили их к первому голу.

Затем мы обсудили, что не следует допускать ошибок, потому что австрийская команда быстро переходит в атаку. И тогда они это сделали.

И потом – красная карточка плюс гол со штрафного... После этого мы поменялись.

Эти матчи Лиги наций важны для восстановления команды для квалификации на чемпионат мира. К этому моменту я доволен тем, что мы уже сделали», – заявил Черчесов.

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