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    День рождения мечты. «Вест Хэм» делает болельщику лучший подарок


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    Голосов: 0
    28.02.2016 17:00
    Фанату «Вест Хэма» Мэтью вчера исполнилось 18 лет. «Бомбардир» показывает, как лондонский клуб оригинально поздравил юношу с праздником.

    Мэтью пригласили в клубный автобус, на котором он проследовал с командой прямо до стадиона. 18-летний болельщик был с игроками вплоть до того момента, пока они не вышли на футбольное поле. Футболисты "Вест Хэма" отблагодарили болельщика за поддержку победой над "Сандерлендом" (1:0). Но Славен Билич пошел еще дальше, позвав Мэтью на пресс-конференцию. Там фанат выступил с похвалой в адрес команды, а Билич отреагировал на это словами: "Теперь я еще больше люблю этого парня". Праздник удался!

    "Джеррард уснул на своей драной заднице" и другие клевые фанатские песни

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Sky Sports
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 29 февраля 2016, 11:58

      вот поэтому - молотобойцы - один из самых симпатичных мне клубов в АПЛ...

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      Рейтинг: +129

      Кукуха > Karpathian 29 февраля 2016, 22:54

      + очень много!

      0
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