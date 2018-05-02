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Анатолий Бышовец
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Текст
Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии
3
15:11
Дуду назвал российского тренера, который мог бы работать в «Реале» или «МЮ»
15:01
В «Рубине» объяснили, почему главным тренером стал Рахимов, а не Шалимов или Талалаев
1
14:50
Радимов считает, что судьи стали помогать «Спартаку» после закрытой встречи с клубом
1
14:42
Гвардиола рассказал, из-за чего постарел на десять лет
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Все новости
15:25
«Рубин» раскрыл условия контракта с Рахимовым
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14:27
Красивый футбол
Редкие фото невесты Абаскаля – они поженились на днях в России
1
14:26
В «Рубине» прокомментировали новость о возвращении Бердыева
14:13
Дзюба рассказал, какой город лучше: Москва или Санкт-Петербург
3
13:59
Беллингем считает «Ман Сити», «Челси» и «ПСЖ» «бездушными» командами: главным претендентом на игрока стал клуб Примеры
1
13:45
Дзюба назвал самый важный гол за «Локомотив»
13:37
«Ессентуки» снялись со Второй лиги после поражения со счетом 0:15
2
13:26
В «Сочи» определились с главным тренером на концовку сезона
3
13:00
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12:55
Видео
Речь перед командой и первая тренировка Рахимова в «Рубине»
12:41
Оффтоп
Чемпионские кроссовки Майкла Джордана проданы за рекордную сумму
2
12:32
Итальянский журналист назвал Кокорина худшим футболистом в Серии А
2
12:23
Дуду: «Никогда бы не перешел в «Спартак»
6
12:18
Дзюба рассказал, в какой клуб отдаст сыновей
6
12:14
«Клермон» не может договориться со «Спартаком» о выкупе Кофрие
11:41
«Ливерпуль» вышел из гонки за Беллингема: в клубе посчитали, что за эти деньги лучше купить нескольких игроков
1
11:32
Нагорных ответил, планирует ли «Локомотив» возвращать Геркуса
11:24
Стал известен штаб Рахимова в «Рубине»
1
11:20
«Нет слов»: игроку «Химок» Гбане грустно из-за ухода Гогниева
2
11:04
Фото
В Пензе домашнюю пуму назвали в честь Месси
4
10:53
Фото
Рахимов возглавил «Рубин» – он не тренировал 2 года
3
10:48
Юрист Добровинский призвал привлечь правоохранительные органы к расследованию судейских ошибок в РПЛ
5
10:41
Агент Шпинев: «Из «Зенита» уходят пять ведущих бразильцев: без них получится «Зенит» Пенза»
8
10:30
Тренер «Ариса»: «Очень сильно хочу, чтобы Кокорин остался»
1
10:20
Видео
Игроку «Вест Хэма» пришлось убегать от собаки своего одноклубника
1
10:17
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Сделает ли Хвича шаг на пути к полуфиналу Лиги чемпионов? Угадайте исход матча и поборитесь за 100 000 рублей!
10:13
У «Манчестер Сити» 9 побед подряд с общим счетом 34:3
1
10:07
«Манчестер Сити» показал худший процент владения мячом при Гвардиоле на «Этихаде»
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Уехал футболист из РПЛ или нет?
Анатолий Бышовец - статьи
Тренер
Имя
Анатолий
Отчество
Федорович
Фамилия
Бышовец
Гражданство
Россия
Дата рождения
23 апреля 1946
Статистика
Новости
Статьи
Посты
02.05.2018 15:05
«У нас брали кровь, а накануне матча вливали обратно». Бывший легионер «Локомотива» опять фантазирует?
Новые откровения шотландца о России.
9
06.09.2017 12:15
Сериал «Твин Пикс» закончился. Кстати, он очень похож на РФПЛ
Легендарный сериал завершился третьим сезоном, расставившим все точки над i. «Бомбардир» проводит параллели между героями «Твин Пикса» и персонажами из мира российского футбола.
10
02.05.2017 20:51
«Локомотив» выиграл Кубок России. Уже в седьмой раз
«Локомотив» – обладатель Кубка России-2016/17, этот трофей он выиграл в седьмой раз в своей истории. «Бомбардир» вспоминает, чем запомнились прошлые победные финалы.
26
11.11.2016 16:15
Албания, Эстония, Катар и еще 4 страшных обидчика сборной России
После вчерашнего ужаса в Катаре «Бомбардир» вспоминает 1:3 от албанцев, поражение в Грузии, автогол Ковтуна с Исландией и другие кошмарные неудачи России в играх со слабыми соперниками.
4
11.07.2016 19:00
Рейтинг: Семак, Бердыев, женщина — кто будет тренировать сборную России?
«Бомбардир» предлагает вам самим выбрать нового главного тренера сборной России. Вдруг РФС прислушается?
22
21.06.2016 21:00
Черчесов может возглавить сборную России. Германия выиграла группу С на Евро-2016. Дайджест событий дня
Сборная России и Леонид Слуцкий повторяют антирекорды. Мхитарян – будущий новичок «МЮ». Мората стал игроком «Реала». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
17
29.04.2016 18:25
10 самых жарких матчей «Спартака» и «Локомотива»
Первое чемпионство, финал Кубка, по семь голов в «Лужниках» и на «Локомотиве», серебряный матч-2005, подсечка Ковача, безумный Эменике и суперсерия Карпина. В преддверии завтрашнего супердерби «Бомбардир» вспоминает самые огненные матчи «Спартака» и «Локомотива» в российской истории.
4
01.03.2016 10:00
I am a God. Роналду, Бышовец и другие футболисты и тренеры круче Канье Уэста
Вот уже вторую неделю альбом Канье Уэста «The Life of Pablo» звучит во всех колонках мира. Борис Путь отдает дань его создателю и перечисляет тех «смертных» из мира футбола, чье эго могло бы потеснить любовь мистера Уэста к самому себе.
2
12.02.2016 16:00
«Бышовец брал деньги. Я это знаю». Как тренеров в России обвиняли в вымогательстве
Бывший футболист «Краснодара» Олег Самсонов прошелся в интервью по тренеру Славолюбу Муслину, заявив, что тот брал деньги с игроков. Ситуация и обвинение - не впервые в истории чемпионата России. «Бомбардир» вспоминает похожие скандалы.
2
07.08.2015 21:05
От сессии до сессии. Слуцкий и еще 10 тренеров сборной России
Леонид Слуцкий официально назначен на пост главного тренера сборной России. «Бомбардир» вспоминает всех специалистов, работавших с национальной командой.
37
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