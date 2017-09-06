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    Сериал «Твин Пикс» закончился. Кстати, он очень похож на РФПЛ


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    Голосов: 17
    06.09.2017 12:15
    Легендарный сериал завершился третьим сезоном, расставившим все точки над i. «Бомбардир» проводит параллели между героями «Твин Пикса» и персонажами из мира российского футбола.

    Агент Дейл Купер – Сергей Галицкий

    Купер – самый идеальный персонаж из мира «Твин Пикс»: трудно представить себе девушку, что не влюбилась в молодого Кайла Маклахлена с кружкой вкусного кофе и чарующей улыбкой. Спустя 26 лет Купер все так же подтянут и красив, хоть и на четверть века впустил в свое тело дьявольскую природу Боба. А кто в нашем чемпионате настолько же идеален, как Купер? Ответ – Сергей Галицкий.

    Когда мы говорим, что в РФПЛ все плохо, команды не развиваются, а президенты интересуются только наживой, мы всегда делаем оговорку: это не про Галицкого. Когда мы тычем пальцем в сторону «Крестовского», то следом говорим: а вот Галицкий построил отличный стадион в Краснодаре. Президент «быков» – наш Дейл Купер, которого не в чем упрекнуть. Главное, чтобы в него не вселился Боб.

    Лора Палмер – российский футбол, Боб – лимит на легионеров, Лиланд Палмер – Виталий Мутко

    Приготовьтесь к очень сложной схеме. Кто следил за «Твин Пиксом», знает, что главную героиню и красотку Лору Палмер убил ее отец Лиланд, в которого вселился злой дух Боб. В нашем чемпионате все пошло по аналогичному плану: в теле президента РФС Виталия Мутко поселилась нечистая сила – лимит на легионеров – и добавила нам тонну проблем.

    Теперь молодые игроки получают здесь огромные зарплаты, а стоящих легионеров вроде Рондона продают за рубеж, ведь в основе должны играть наши. Мутко же снова и снова защищает лимит, как будто Боб никуда не девался и не перепрыгнул в тело агента Купера.

    Гордон Коул – Александр Бубнов

    Гордон Коул – персонаж, которого играет сам Линч. Это глухой начальник агента Купера; он постоянно громко кричит, хотя ему, наверное, об этом неизвестно. Гордона очень сложно перебить и вообще он сам себе на уме – в точности как Александр Бубнов, который, войдя в раж, не замечает вокруг себя ни соведущих, ни красивых девушек.

    Кроме того, Александр Викторович – такой же босс, как Коул; посмотрите пару эфиров «Экспертизы Бубнова», и у вас не останется в этом сомнений.

    Бенджамин Хорн – Евгений Гинер

    Тут стопроцентное попадание: только взгляните на то, как в первом сезоне самоуверенный и хищный бизнесмен Хорн покуривает свою бесконечную сигару. Это же тот самый Гинер начала 2000-х, который пускал дымок в вип-ложах российских стадионов. Если Гинер все купил, то Бенджамин Хорн всем владел – универмагом, твинпиксовским отелем «Грейт Нотерн» и казино/борделем «Одноглазый Джек».

    В новом сезоне мы снова видим Хорна на наших экранах – постаревшим, но по-прежнему в делах. Как тут не предположить, что через 26 лет поседевший Гинер будет привычно проворачивать бодрые сделки и рулить армейским клубом по направлению к золоту?

    Шериф Гарри Трумен – Роман Еременко

    А тут преимущественно портретное сходство. Пока Роман отбывает дисквалификацию за то, что вынюхал белую дорогу, он может пересмотреть первые сезоны «Твин Пикса» и полюбоваться на шерифа Трумена – ну или просто заглянуть в зеркало.

    Шериф, кстати, тот еще отчаянный парень: спит с китаянкой Джози – девушкой с темным мафиозным прошлым. Так что его сходства с Еременко на одной внешности не заканчиваются.

    Агент Филипп Джеффрис – Анатолий Бышовец

    Агент Джеффрис, роль которого исполнил Дэвид Боуи, появляется только в приквеле «Твин Пикс: Сквозь огонь». Джеффрису было известно о существовании Черного вигвама, но, обладая особым знанием, он стремительно исчезает – примерно как Анатолий Бышовец, что давным-давно никого не тренировал, хотя знает о футболе больше других.

    Сияние Бышовца вряд ли когда-либо еще озарит российский футбол, равно как звездный лик Боуи засветился в «Твин Пиксе» всего на пару минут. Но мы обо всем прекрасно помним и знаем, кого при особом случае расспрашивать о Черном вигваме.

    Черный вигвам − ФНЛ

    Черный вигвам – таинственное потустороннее пространство, откуда происходят злой дух Боб, танцующий карлик, великан и даже говорящее дерево. На нашем языке Черный вигвам – это ФНЛ, куда засасывает несчастные клубы, и вернутся далеко не все.

    Посещение вигвама даже самого хорошего человека превратит в монстра, а самый достойный клуб – в его недостойное подобие. Неудивительно, что команды из РФПЛ остерегаются этого места, ведь однажды рухнувший в вигвам может оттуда никогда не выбраться.

    ***

    «Твин Пикс» – такой же уникальный мирок со своими законами, как российский чемпионат. Здесь слишком сильно беспокоятся о качестве кофе и слишком слабо – о паранормальной сущности самого городка. Дама с поленом, Черный вигвам, совы, которые не то, чем кажутся – все это такие же странности, как футбол в заснеженном декабре и матчи «Урала» с «Тереком». Впрочем, именно за эту необычную помесь сюра и реальности зрители и полюбили «Твин Пикс». А мы, если и любим наш чемпионат, то тоже во многом за это.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Дилетант
    Рейтинг: 3 Голосов: 17
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 7 сентября 2017, 19:59

      какая то очень похожая статья была когда Твин пикс только хотели запускать в этом году... или это она же?

      0
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      Рейтинг: +43

      vayka 7 сентября 2017, 19:31

      что то общее есть

      0
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      Рейтинг: +519

      Dammit 26 мая 2017, 07:39

      Автор молодец, сравнить русский футбол с "Твин Пиксом" - мало кому бы пришло в голову)Жаль, наш футбол не такой культовый и великолепный, как фантазия Линча

      5
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      Рейтинг: +1339

      DUMOH 25 мая 2017, 17:31

      И тут Гинер все купил...Совпадение?Не думаю)))))))))))))))))))))))))

      1
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      Рейтинг: +882

      talgatnurzhanov2006 25 мая 2017, 16:22

      а где Ли, тот который с параличом типа. С Федуном можно было бы сравнить.

      0
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 25 мая 2017, 15:55

      Не все любят российский футбол и тем более американские сериалы...

      0
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      Рейтинг: +40

      hikakin > vick-north-west 26 мая 2017, 04:31

      тебя никто не заставляет читать подобные статьи

      1
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 25 мая 2017, 14:41

      отлично

      2
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      Рейтинг: +482

      Тоторо 25 мая 2017, 13:15

      Автору 5 с плюсом...и за прекрасное воображение, и за неплохие аналогии.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1381

      marslond 25 мая 2017, 12:46

      Интересная и оригинальная идея автора. Кстати, Бубнов очень похож на Коула

      2
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