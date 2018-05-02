«У нас брали кровь, а накануне матча вливали обратно». Бывший легионер «Локомотива» опять фантазирует?

Новые откровения шотландца о России.

Кто такой Гарри О’Коннор

Шотландский форвард начинал карьеру в «Хиберниане», где сначала провел четыре полных сезона, а затем еще и половину пятого перед отъездом в Россию. 34 гола за полтора года – неплохой показатель для молодого игрока, так что в «Локомотив» брали перспективного нападающего. В первом сезоне в «Локо» О’Коннору удалось забить восемь раз (все турниры), год спустя шотландец позабивал в четвертьфинале, полуфинале, а затем и финале Кубка России, когда победный гол на 103-й минуте влетел в ворота «Москвы».

Затем, поколесив по Англии и забив еще 12 голов за «Хиберниан», вернулся в Россию перед сезоном-2012/13 – на правах свободного агента в «Томь», которая выступала в ФНЛ. «Очень рад тому, что мне удалось подписать контракт с томской командой. Я знаю, что нас ждет очень серьезная работа, ведь «Томь» должна вернуться в Премьер-лигу», – сообщил шотландец. «Томь» вышла, но без него – О’Коннор сыграл шесть матчей и расторг контракт.

Через несколько лет О’Коннор завершил карьеру и стал тренером скромного шотландского «Селкирка». Но это продлилось недолго. Сейчас парню 34 года, но он и не играет, и не тренирует.

Чем запомнился

О’Коннор был заметной фигурой в чемпионате России, пусть и забивал нечасто. Фанаты «Локо» рисовали для него яркий баннер «Scott to Score». Незадолго до ухода из «Локомотива» шотландец жаловался на публичную критику Анатолия Бышовца, рассказывал, что уже полгода как не пьет и не исключал отъезда из России, поскольку его жена чувствовала себя тут слишком одиноко. Летом 2007-го О’Коннор отправился в Англию и оставил приятное эмоциональное обращение к фанатам «Локо». Но не прошло и месяца, как из шотландца полезли откровения.

«В мае мы выиграли Кубок, так за эту победу я получил 250 тысяч фунтов. На эту премию я, кстати, купил новенький «Феррари». О таком я мечтал еще ребенком. Вообще, за время моего пребывания в России я также приобрел «Хаммер», а кроме того, купил очень неплохую машинку моей жене. Но эти деньги не вскружили нам голову. Потому-то мы и решили вернуться. Деньги в жизни значат еще не все». Кроме того, О’Коннор жаловался на одиночество жены, таксистов, полицию, рассуждал о русской мафии.

В России очень удивились откровениям футболиста. «Пусть лучше Гарри расскажет, почему его по месяцу не было на тренировках, когда он отдыхал у себя в Шотландии», – реплика Сергея Гуренко. «На эти премиальные «Феррари» точно не купишь», – слова Бышовца. Вскоре О’Коннору, игравшему в тот момент за «Бирмингем», запретили общаться с прессой.

На какое-то время игрок притих, но после отъезда из «Томи» все началось заново: «Это был совершенный кошмар. Зарплату мне не платили. Тренировки ужасные, погода ужасная, само место ужасное. Ужасный период моей жизни».

Инциденты

В 2012 году Гарри О’Коннора приговорили к 200 часам общественных работ за хранение кокаина. Он сумел избежать тюремного заключения на один год. Оказалось, что еще за три года до этого футболиста тайно дисквалифицировали в Англии за положительный тест на кокаин, но огласке факт не придавали, объяснив это желанием помочь в реабилитации. Тогда сообщалось, что шотландец не играет в футбол из-за восстановления после двух операций.

В 2017-м О’Коннор был осужден за кражу пиджака в одном из магазинов Эдинбурга. С учетом чистосердечного признания, экс-игрока «Локо» оштрафовали на 200 фунтов , еще 700 призвали заплатить магазину в качестве компенсации.

Новые откровения о России

«У нас брали кровь, а накануне матча вливали обратно. Брали, очищали ее, вливали обратно, а нас помещали в кислородную камеру. Вот так они работают. Это было нечто. Я ощущал себя на миллион долларов. Чувствовал, что готов отбегать два матча по 90 минут», – это свежие слова О’Коннора. При этом переливание крови запрещено Всемирным антидопинговым агентством. На этом, кстати, погорел Самир Насри, который отправился делать витаминную терапию в Лос-Анджелес – из-за переливания крови он был дисквалифицирован на полгода.

Секс, хакеры и витамины. Насри дисквалифицировали на полгода

Реакция в России

Бывший врач «Локомотива» Александр Ярдошвили высказался очень гневно: «Бред сивой кобылы. Пусть он голову отдаст на исследование, с учетом принятия различных препаратов и алкоголя в большом количестве. У него, видимо, там уже белки прыгают, и он на медицину накинулся. Для таких людей существуют специальные дома, где их пытаются изолировать. Сумасшедший! Кроме того, что ему здесь помогли поправить здоровье, что он бесплатно себе полный рот гнилых зубов вылечил, мне вспомнить нечего.

Допускаю, что речь вот о чем. У О’Коннора был фурункулез. И его лечили такой процедурой как аутогемотерапия. Это когда кровь из вены в задницу делают, чтобы фурункул как можно скорее вскрылся и не начались другие проблемы. Кожа у него была плохая, предрасположенная».

Дал свой комментарий и Анатолий Бышовец: «Это неправда. Возможно, такое существовало у Гарри в воображении. Я как тренер такого подтвердить не могу.

Про О’Коннора же скажу лишь одно: он стабильно не был подготовлен. Хотя игрок был неплохой, к матчам относился со всей серьезностью».

Что будет дальше

В период очень непростых отношений между британскими и российскими властями любое подобное интервью легко расценить как провокацию. Едва ли мы узнаем, сказано ли было это О’Коннором ради какой-то выгоды или просто так, потому что поболтать он любит, или потому что он действительно принял за переливание крови другую процедуру. Факт в том, что по своему функциональному состоянию «Локомотив» в сезонах-2006 и -2007 не слишком выделялся среди остальных команд. Эффект заметить было бы несложно. А кроме выигранного Кубка вспомнить в те годы фанатам «Локо» толком нечего.

Что удивительно, до английской прессы новость пока еще не дошла. Но в то, что она останется незамеченной и со стороны ВАДА тоже не будет реакции – верится не слишком. До начала ЧМ-2018 – меньше полутора месяцев.