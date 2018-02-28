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    Секс, хакеры и витамины. Насри дисквалифицировали на полгода


    4.4
    Голосов: 5
    28.02.2018 10:40
    Известный француз попался на запрещенном виде лечения.

    За что его наказали?

    В футболе действуют жесткие антидопинговые правила. Витаминная терапия – способ лечения, который способен скрывать следы употребления допинга. Выяснилось, что Самир Насри проходил такой курс в клинике Drip Doctors в Лос-Анджелесе зимой 2016 года. Из-за этого им заинтересовались всевозможные комиссии.

    Самое интересное, что француз попался случайно. Хакеры взломали его твиттер и выложили фотографии и рассказ о сексуальной связи Насри и врача из этой клиники. Девушка ставила ему капельницы, а в кровь игрока попало около 100 миллилитров жидкости. ВАДА разрешает только 50 миллилитров по установленным нормам.

    Возможно, твиттер Насри взломала его бывшая девушка. Но в этой клинике работают очень красивые врачи.

    text

    Публикация от text (@theonlyshakur)

    Наказания было не избежать, хотя Самир Насри боролся. Футболист просил УЕФА о предоставлении терапевтического исключения, но наткнулся на отказ. По его вопросу начали расследование, которое не остановили даже всевозможные апелляции. Его приостанавливали и возобновляли заново.

    В декабре было отклонено последнее прошение Насри в Спортивный арбитражный суд. Тогда же дело пришло к логичному наказанию. Игроку грозило до четырех лет удаления из футбола, но все закончилось довольно мирно. Хорошо поработали его адвокаты, поэтому Самир Насри проведет вне игры только ближайшие полгода. УЕФА это официально подтвердил.

    Каков он сейчас?

    Все это время Самир Насри играл в футбол, хотя на больших экранах не появлялся. В «Севилье» у него почти ничего не получилось, а после Испании игрок переехал в Турцию. Полгода в «Антальяспоре» вместили восемь матчей, два гола и один голевой пас. А дальше был разрыв контракта и продолжения тех самых разбирательств. «Антальяспор» потерял на его трансфере 3,5 миллиона евро, которые летом отдал «Манчестер Сити».

    Тем удивительнее, что летом Насри интересовался «Милан». Итальянцы набрали игроков на целый состав, но француз от перехода отказался. Его уговорил на трансфер в Турцию бывший игрок «Милана» Менез. Зато после разрыва контракта на Насри претендовали «Лас-Пальмас» и «Зенит». Новый клуб Самир будет выбирать летом. Ему всего 30 лет, но кажется, что большая карьера Самира Насри уже завершена.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Sportive23
    Рейтинг: 4.4 Голосов: 5
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    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 2 марта 2018, 06:51

      девочки хороши

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +38

      Grindcore 1 марта 2018, 09:45

      В Арсенале был реально хорош!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Нас Много 28 февраля 2018, 13:09

      Ну и насри на это...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 28 февраля 2018, 08:13

      ??????

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 27 февраля 2018, 20:29

      Самир Насри, собственно, сделал то, что означает его фамилия в русском варианте перевода. Именно так можно охарактеризовать его поступок.

      1
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      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > BRO_football 27 февраля 2018, 20:39

      там это ударение немного не на ту букву)))))

      -1
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      Рейтинг: +97

      Костефан > dinar7777dinar 28 февраля 2018, 07:50

      на последний слог, все правильно))

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 27 февраля 2018, 20:27

      епанный в рот ! что за крокодилы силиконовые на фото ! наверное сосут как пылесос ! а вообще насри скатился конечно ! раньше на пару с давидом силвой играл очень сильно !

      7
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 27 февраля 2018, 20:11

      Да похер на Насри,какие там сучккки работают.Вот это медецина у них..хмхм..я бы полечился!!!

      1
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