Секс, хакеры и витамины. Насри дисквалифицировали на полгода

Известный француз попался на запрещенном виде лечения.

За что его наказали?

В футболе действуют жесткие антидопинговые правила. Витаминная терапия – способ лечения, который способен скрывать следы употребления допинга. Выяснилось, что Самир Насри проходил такой курс в клинике Drip Doctors в Лос-Анджелесе зимой 2016 года. Из-за этого им заинтересовались всевозможные комиссии.

Самое интересное, что француз попался случайно. Хакеры взломали его твиттер и выложили фотографии и рассказ о сексуальной связи Насри и врача из этой клиники. Девушка ставила ему капельницы, а в кровь игрока попало около 100 миллилитров жидкости. ВАДА разрешает только 50 миллилитров по установленным нормам.

Возможно, твиттер Насри взломала его бывшая девушка. Но в этой клинике работают очень красивые врачи.

text Публикация от text (@theonlyshakur) Сен 3, 2015 в 11:42 PDT

Наказания было не избежать, хотя Самир Насри боролся. Футболист просил УЕФА о предоставлении терапевтического исключения, но наткнулся на отказ. По его вопросу начали расследование, которое не остановили даже всевозможные апелляции. Его приостанавливали и возобновляли заново.

В декабре было отклонено последнее прошение Насри в Спортивный арбитражный суд. Тогда же дело пришло к логичному наказанию. Игроку грозило до четырех лет удаления из футбола, но все закончилось довольно мирно. Хорошо поработали его адвокаты, поэтому Самир Насри проведет вне игры только ближайшие полгода. УЕФА это официально подтвердил.

Каков он сейчас?

Все это время Самир Насри играл в футбол, хотя на больших экранах не появлялся. В «Севилье» у него почти ничего не получилось, а после Испании игрок переехал в Турцию. Полгода в «Антальяспоре» вместили восемь матчей, два гола и один голевой пас. А дальше был разрыв контракта и продолжения тех самых разбирательств. «Антальяспор» потерял на его трансфере 3,5 миллиона евро, которые летом отдал «Манчестер Сити».

Тем удивительнее, что летом Насри интересовался «Милан». Итальянцы набрали игроков на целый состав, но француз от перехода отказался. Его уговорил на трансфер в Турцию бывший игрок «Милана» Менез. Зато после разрыва контракта на Насри претендовали «Лас-Пальмас» и «Зенит». Новый клуб Самир будет выбирать летом. Ему всего 30 лет, но кажется, что большая карьера Самира Насри уже завершена.