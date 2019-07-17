Введите ваш ник на сайте
Зарегистрироваться
×
Спасибо! Опечатка отправлена редактору.
×
Выделите текст ошибки
×
Длина сообщения превышает допустимый размер
×
×
Вы можете редактировать свой комментарий только в течении 5 минут
×
Матчи
Букмекеры
Тексты
Новости
Статьи
Конкурс прогнозов
Вход
Россия
РПЛ
Первая лига
Кубок России
Вторая лига. Группа 1
Вторая лига. Группа 2
Вторая лига. Группа 3
Вторая лига. Группа 4
МФЛ
Сборная России
Лига чемпионов
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига Европы
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига конференций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Англия
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок лиги
Кубок Англии
Италия
Серия А
Кубок Италии
Испания
Примера
Кубок Испании
Германия
Бундеслига
Кубок Германии
Франция
Лига 1
Кубок Франции
Евро-2024
Основное
Календарь
Результаты
Таблицы
Статистика
Сборные
Лига наций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Другие
Австрия
Белоруссия
Бельгия
Бразилия
Нидерланды
Греция
Дания
Казахстан
Норвегия
Португалия
США
Турция
Украина
Чехия
Швейцария
Шотландия
Главная
Англия
Команды
Астон Вилла
Унаи Эмери
Главные новости
Текст
Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии
3
15:55
Гулиев ответил на обвинения в сливе Гогниева из «Химок»
1
15:49
«У нас не может быть так много чернокожих и мусульман»: тренера «ПСЖ» Гальтье обвинили в расизме
15:11
Дуду назвал российского тренера, который мог бы работать в «Реале» или «МЮ»
15:01
В «Рубине» объяснили, почему главным тренером стал Рахимов, а не Шалимов или Талалаев
1
Моя команда
Клуб
Сборная
Выберите турнир
Россия. Премьер-лига
Англия. Премьер-лига
Испания. Примера
Италия. Серия А
Германия. Бундеслига
Франция. Лига 1
Россия. Первая лига
Англия. Чемпионшип
Украина. Премьер-Лига
Выберите команду
Ахмат
Динамо
Зенит
Краснодар
Крылья Советов
Локомотив
Оренбург
Пари НН
Ростов
Сочи
Спартак
Торпедо
Урал
Факел
Химки
ЦСКА
Выберите сборную
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Англия
Андорра
Аргентина
Армения
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Бразилия
Буркина-Фасо
Венгрия
Венесуэла
Габон
Гамбия
Гана
Гвинея
Гвинея-Бисау
Германия
Гибралтар
Греция
Грузия
Дания
Доминика
Египет
Зимбабве
Израиль
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Кабо-Верде
Казахстан
Камерун
Канада
Катар
Кипр
Колумбия
Коморские Острова
Коста-Рика
Кот-д'Ивуар
Латвия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Мавритания
Малави
Малайзия
Мали
Мальта
Марокко
Мексика
Молдавия
Мьянма
Нигерия
Нидерланды
Норвегия
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Сан-Марино
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Северная Македония
Сенегал
Сербия
Словакия
Словения
Судан
США
Сьерра-Леоне
Тунис
Турция
Уганда
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Экваториальная Гвинея
Эстония
Эфиопия
Южная Корея
Ямайка
Япония
Все новости
15:25
«Рубин» раскрыл условия контракта с Рахимовым
Больше новостей, фото и видео в нашем телеграм-канале. Присоединяйтесь!
14:50
Радимов считает, что судьи стали помогать «Спартаку» после закрытой встречи с клубом
4
14:42
Гвардиола рассказал, из-за чего постарел на десять лет
14:27
Красивый футбол
Редкие фото невесты Абаскаля – они поженились на днях в России
3
14:26
В «Рубине» прокомментировали новость о возвращении Бердыева
14:13
Дзюба рассказал, какой город лучше: Москва или Санкт-Петербург
3
13:59
Беллингем считает «Ман Сити», «Челси» и «ПСЖ» «бездушными» командами: главным претендентом на игрока стал клуб Примеры
1
13:45
Дзюба назвал самый важный гол за «Локомотив»
13:37
«Ессентуки» снялись со Второй лиги после поражения со счетом 0:15
2
13:26
В «Сочи» определились с главным тренером на концовку сезона
3
13:00
Реклама
Матчи 1/4 финала Лиги чемпионов сегодня! Делайте ставки, получив до 17000 рублей бесплатно
12:55
Видео
Речь перед командой и первая тренировка Рахимова в «Рубине»
12:41
Оффтоп
Чемпионские кроссовки Майкла Джордана проданы за рекордную сумму
2
12:32
Итальянский журналист назвал Кокорина худшим футболистом в Серии А
2
12:23
Дуду: «Никогда бы не перешел в «Спартак»
6
12:18
Дзюба рассказал, в какой клуб отдаст сыновей
9
12:14
«Клермон» не может договориться со «Спартаком» о выкупе Кофрие
11:41
«Ливерпуль» вышел из гонки за Беллингема: в клубе посчитали, что за эти деньги лучше купить нескольких игроков
1
11:32
Нагорных ответил, планирует ли «Локомотив» возвращать Геркуса
11:24
Стал известен штаб Рахимова в «Рубине»
1
11:20
«Нет слов»: игроку «Химок» Гбане грустно из-за ухода Гогниева
2
11:04
Фото
В Пензе домашнюю пуму назвали в честь Месси
5
10:53
Фото
Рахимов возглавил «Рубин» – он не тренировал 2 года
3
10:48
Юрист Добровинский призвал привлечь правоохранительные органы к расследованию судейских ошибок в РПЛ
5
10:41
Агент Шпинев: «Из «Зенита» уходят пять ведущих бразильцев: без них получится «Зенит» Пенза»
8
10:30
Тренер «Ариса»: «Очень сильно хочу, чтобы Кокорин остался»
1
10:20
Видео
Игроку «Вест Хэма» пришлось убегать от собаки своего одноклубника
1
10:17
Конкурс прогнозов
Сделает ли Хвича шаг на пути к полуфиналу Лиги чемпионов? Угадайте исход матча и поборитесь за 100 000 рублей!
Все новости
3
теста для вас
1
Какой вы футболист?
2
Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
3
Уехал футболист из РПЛ или нет?
Унаи Эмери - посты
Тренер
Имя
Унаи
Фамилия
Эмери
Команда
Астон Вилла
Гражданство
Испания
Дата рождения
3 ноября 1971
Статистика
Новости
Статьи
Посты
17.07.2019 22:25
Арсенал – Бавария 18 июля 2019 онлайн трансляция матча. Международный кубок чемпионов
Здесь вас ждет онлайн-трансляция матча Арсенал (Лондон) – Бавария (Мюнхен). Товарищеские матчи. Клубы, Международный кубок чемпионов. Матч пройдет 18 июля 2019 года на стадионе Dignity Health Sports Park (Карсон, США). Начало – в 06:00 по МСК
29.05.2019 19:47
У Челси проблемы перед финалом Лиги Европы
Перед финальным матчем Лиги Европы на одной из тренерок Челси случился конфликт между игроками. Главный тренер Челси – Сарри был так зол что пинал свою кепку налево и на право.
29.05.2019 19:17
Челси – Арсенал финал Лиги Европы обзор
Всем привет. Сегодня финал Лиги Европы. Игра состоится в Баку. В финале играют две Английские команды с одного города Челси – Арсенал. В этом ролике я говорил о самых обсуждаемых новостях перед финалом.
11.08.2017 00:00
«Игрочишко» пакуй чемоданы!
О том как Роберто Манчини посадил на лавку и усмирил одного из самых эпотажных и амбициозных нападающих Зенита и РФПЛ. Думаем о том как и куда бежать Артёму для продолжения карьеры.
2
09.07.2017 12:45
Почему Хамес и «Манчестер Юнайтед» созданы друг для друга.
Хамес Родригес объявил о своем намерении покинуть «Реал» и теперь за него началась реальная борьба между топ-клубами. О том, почему ему стоит перейти в стан «Манчестер Юнайтед», в моем блоге.
03.07.2017 13:03
Почему Мбаппе стоит предпочесть переход в «Арсенал» трансферу в «Реал»
Сага с будущим Килиана Мбаппе продолжается и мой блог предлагает вам мнение о том, почему юному таланту надо повременить с переходом в «Реал» и стоит выбрать команду Арсена Венгера.
14.03.2017 15:30
«Севилья» Сампаоли против «Севильи» Эмери. В чем разница?
Хорхе Сампаоли находится у руля «Севильи» недолго, но уже сотворил революцию. Блог «Ла Примера: заметки юного испанца» объясняет, что изменилось на «Рамон Санчес Писхуан» при аргентинском наставнике по сравнению с временами Унаи Эмери.
9
11.03.2017 16:08
Каталонское землетрясение
Добрый день дорогие читатели Бомбардира.ру. После долгих размышлений и просьб моих друзей\близких\коллег я решил,что пора попробовать изложить свои мысли на данном сайте и решил начать с самого свежего и сумасшедшего матча в истории.
05.03.2017 20:31
Унаи Эмери: «Возможно, после объявления об уходе Энрике «Барселона» сейчас более опасна»
Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны».
16.02.2017 16:50
«Было действительно весело». Почему российские СМИ провально осветили лучший матч года
Лига чемпионов стартовала с неожиданного разгромного поражения одного из фаворитов в Париже. Блог «Бескрайний нападающий» разочарован тем, как российские спортивные СМИ описали это событие.
3
27.12.2016 19:05
Денис Хрустальный. Почему надо забыть про Черышева
Вчера Черышеву исполнилось 26 лет. За это время воспитанник «Реала» провел только один полноценный сезон на взрослом уровне. Травмы могут поставить крест на амбициях Дениса и наших надеждах.
5
18.12.2016 12:50
«Он сказал, что я был плох?!» Как Эмери разваливает «ПСЖ»
«ПСЖ» проиграл «Генгаму» (1:2), продлив безвыигрышную серию до трех матчей. Обстановка в команде накалена, игроки бунтуют. Максим Цепков доказывает, что причина неудач парижан совсем не в уходе Ибрагимовича. Унаи Эмери пора уезжать из Франции.
9
11.12.2016 14:29
Какой должна быть жеребьевка Лиги Чемпионов
В понедельник пройдет жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов. Это событие вызывает большой интерес общественности, но жребий не всегда дарит нам яркие противостояния. Так какими должны быть афиши плей-офф в этот раз, чтобы зритель не оторвал глаз?
4
29.09.2016 17:00
Феномен Сампаоли. Почему «Севилья» добьется успеха с аргентинцем
Блог «Ла Примера: заметки юного испанца» рассказывает о новом проекте Хорхе Самаоли и будущем «Севильи» с аргентинцем у руля.
2
20.09.2016 19:00
Не корридой единой! История большой ненависти: Дерби Севильи
Блог «Ла Примера: заметки юного испанца» начинает рубрику «Испанские дерби» и первым в этой категории будет «севильская битва» в преддверие матча 5-го тура Примеры «Севилья» – «Бетис» на «Рамон Санчес Писхуан».
3
Предыдущая
1
2
Следующая
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
Читайте нас:
Архив
О нас
Пользовательское соглашение