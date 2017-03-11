Каталонское землетрясение

Добрый день дорогие читатели Бомбардира.ру. После долгих размышлений и просьб моих друзей\близких\коллег я решил,что пора попробовать изложить свои мысли на данном сайте и решил начать с самого свежего и сумасшедшего матча в истории.

Наконец то я чуточку отошёл от эйфории,которая произошла двумя днями ранее и теперь готов спокойно сформулировать свою мысль.



Хочу сразу повторить,что подобный матч мы видим лишь раз в 20-25 лет, я лично за всё время просмотра футбола не видел ничего даже близко тому,что увидел на Камп Ноу. Мы должны быть благодарны в первую очередь за тот факт,что смогли это всё лицезреть своими глазами,так как такие невероятные вещи происходят,возможно,лишь раз в жизни.



Да,можно вспомнить Великий Стамбульский финал 2005 года,когда Ливерпуль переломил ход встречи финального матча за 6 минут и выиграл ушастый трофей в серии пенальти. И пусть для Барселоны это была 1/8 финала всего,но по тяжести и катастрофичности ситуации сине-гранатовым было куда сложнее,так как ей пришлось делать невозможное не в середине тайма,как Ливерпулю,а в самой концовке матча,когда уже почти не осталось сил.



Сразу пройдусь по составу хозяев,так как гости никак не проявили себя кроме бездарных упущенных возможностей похоронить Барселону и трусливостью своей в целом.





Тер Штеген.



По сути спас матч своими двумя сейвами,которые не позволили ПСЖ свести матч в обычную формальность. Так же нельзя не отметить то самое действие Тера,когда Туран потерял мяч и Верратти мог бы спокойно закатывать в пустые ворота как это сделал в своё время Торрес в 2012 году,но Андре как чувствовал что подстраховка нужна будет и своими действиями сохранил мяч в игре,после чего и продолжилась атака,которая завершилась голом. В свою очередь Маскерано после матча сказал,что именно вратарь Барселоны после пропущенного гола был активнее всех и гнал свою команду вперёд,поэтому не отметить действия Тера я не могу.





Маскерано – Пике – Умтити.



Про первых двух я ничего говорить особо не буду,так как это футболисты с именем и колоссальным уровнем игры, они были божественны и хладнокровны,но выделю я Самуэля,потому что за столь короткий срок прижиться к философии Барселоны и превратиться в футболиста,который как будто уже года 3 играет в этой команде дорогого стоит. Почти ни единого глупого действия и брака с его стороны не наблюдалось,поэтому Умтити можно смело считать одного из героев встречи.



Ракитич – Иньеста – Бускетс – Рафинья – Роберто.



Из данной тройки незаметнее всех был Иван,хотя черновой работой в матче как всегда занимался именно Серхио. Иньеста – это вино,Бакарди,Ром,Джек Дениэлс...называйте как хотите. Ему хватило пару сантиметров пространства чтобы максимально усложнить данный эпизод,после которого и случился автогол. Пусть это не его гол,но это не отменяет гениальность и эффективность Величайшего футболиста в истории сборной Испании. Бускетс как всегда провёл матч тихо,но на уровне. Выделю высочайший контроль мяча от Серхио,так как не каждый опорный полузащитник обладает этим качеством. Рафинья в свою очередь был очень активным,но моментами не знал куда отдавать пасс из-за большого скопления футболистов ПСЖ в своей штрафной. В целом бразилец отыграл неплохо,очень много обострял. Не могу не выделить Серхио Роберто,который принёс победный гол Барселоне,так как многие похоронили его в первом матче,когда он не справлялся со своими обязанностями. Как символично,что именно Роберто,именно воспитанник и антигерой первого матча стал тем футболистом,кто поставил точку и позволил Барселоне пройти дальше.





Месси – Суарес.



Из-за данной расстановки Месси не совсем играл на своей родной позиции,но разве она у него есть? он свободный художник и сам решает,где ему подрабатывать мяч и делать заброс. В данном матче я увидел Лео,который отрабатывал почти на каждом участке поля и почти всегда возвращался в защиту,чтобы создать максимальный прессинг гостям. Суарес же в свою очередь сделал,возможно,самый главный шаг,а именно забил быстрый гол,который для Барселоны необходим был как кислород. И пусть многие кричат про картинное падение уругвайца на последних минутах,но разве это должно оправдывать парижан,которые изначально вышли на матч чтобы не играть,а обороняться?





Неймар.



Если есть 1% шанс, мы не думаем об остальных 99 (с)



Именно эту фразу сказал Бразилец перед ответным матчем на Камп Ноу и после матча только понимаешь,насколько глубокой была эта фраза.



По мнению многих изданий\сайтов\опросов был признан лучшим игроком матча и вполне оправданно. Именно Неймар взял на себя ответственность пробить штрафной,который обычно бьёт Месси и исполнил его не хуже аргентинца,если не лучше. Перед матчем обещал что забьёт 2 гола и выполнил своё обещание,просто лучший. Приятно осознавать,что в Барселоне подрастает(а может уже и вырос) будущий король и наследник Месси. Кто кто,но я в жизни не мог поверить,что в такие важные минуты,когда все рассчитывают на Месси,возьмёт ответственность на себя другой футболист. Это определённо характер,никак иначе.





Луис Энрике.



Ещё перед ответным матчем Энрике заявил,что покинет пост Барселоны по окончанию сезона и я только сейчас понял насколько же гениальное решение он принял именно перед ответным матчем,а не в конце сезона,так как он снял психологическое давление с футболистов и тем самым позволив им не оглядываться на проблемы внутри команды и прочие слухи,которые крутили о том,что Энрике не ладит с футболистами и тому подобное. Луис принял абсолютно верное решение,как говорится « в нужное время,в нужном месте». Так же отмечу его идею сыграть с ПСЖ по расстановке 3-4-3,которая смотрелась довольно таки уверенно и стабильно. Я скажу спасибо Энрике лишь в конце сезона,а пока все в сборе и всё только начинается. Оставим слёзы и прощание на потом.



ПСЖ.



Как я уже говорил,одна из главных ошибок Уная Эмери была в том,что он недооценил Барселону в её же родных стенах. Я никогда не пойму.что мешало Унаю сыграть хотя бы на 40 % тех возможностей,которую продемонстрировала его команда в первом матче. Думаю,случись бы это и Барселоне пришлось бы забивать не 5 или 6,а целых 7 или 9. В любом случае спасибо ему за его трусливость,которую он привил своей команде во время ответного матча. Перед матчем я сказал : « Нужно быть слишком неудачной командой,чтобы потерять задел в 4 мяча и не пройти дальше «

Так и есть, Унай вписал себя и свой клуб в историю футбола,как первая команда,которая упустила такой большой гандикап,а Барселоне же в свою очередь сотворила самое невероятное и величайшее достижении в истории. Правильно сказал один футбольный эксперт,что никогда не оправдывайте команду,которая помимо большой разницей в счёте + гола на выезде имела два стопроцентных момента,это уже её проблема.



Это не был матч имени Лео Месси, Неймара или Суареса,это был матч имени Барселоны. Я в первый раз за долгое время увидел как героем матча стал не один человек,а сразу вся команда. Они сплотились воедино и стали одним целым. Это и сделало их непобедимыми. Первая команда в истории футбола,которая отыгралась с 0:4 после первого матча.Невероятно.





Спасибо большое ПСЖ за великое противостояние, я никогда не забуду то,как Вы уничтожили Барселону в первом матче и поставили её на колени,но Барселона – это феникс,который возрождается вновь и вновь,чтобы покрыть весь мир своим устрашающим пламенем.





Я прекрасно помню,как замолчал Камп Ноу на 80 минуте и перестал петь песни и гнать команду вперёд,в этот момент смирились с вылетом абсолютно все фанаты Барселоны,но эти 11 героев перевернули весь мир с ног на голову и преподали урок своим фанатам,что вера в себя – это самое главное в нашей жизни и пока Барселона дышит – она может абсолютно всё. Я никогда не забуду этот матч, для меня это и была победа в Лиги чемпионов,я никогда в жизни не мог подумать,что буду настолько эмоционально праздновать и не верить в то,что вижу своими глазами. Мне безумно стыдно и больно от того,что я посмел усомниться в своей команде,которая делает меня счастливым и заставляет вдохновляться больше половины моей жизни. Больше этого не повторится,даю слово,я больше не посмею подумать,что есть что-то невозможное и не посмею думать,что Барселона не способна на подвиги.

Пока есть Барселона – есть я. Спасибо большое моему клубу за всё, она создала те моменты счастья,ради которых я живу.





Больше чем клуб, навсегда в моём сердце.