Введите ваш ник на сайте
Зарегистрироваться
×
Спасибо! Опечатка отправлена редактору.
×
Выделите текст ошибки
×
Длина сообщения превышает допустимый размер
×
×
Вы можете редактировать свой комментарий только в течении 5 минут
×
Матчи
Букмекеры
Тексты
Новости
Статьи
Конкурс прогнозов
Вход
Россия
РПЛ
Первая лига
Кубок России
Вторая лига. Группа 1
Вторая лига. Группа 2
Вторая лига. Группа 3
Вторая лига. Группа 4
МФЛ
Сборная России
Лига чемпионов
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига Европы
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига конференций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Англия
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок лиги
Кубок Англии
Италия
Серия А
Кубок Италии
Испания
Примера
Кубок Испании
Германия
Бундеслига
Кубок Германии
Франция
Лига 1
Кубок Франции
Евро-2024
Основное
Календарь
Результаты
Таблицы
Статистика
Сборные
Лига наций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Другие
Австрия
Белоруссия
Бельгия
Бразилия
Нидерланды
Греция
Дания
Казахстан
Норвегия
Португалия
США
Турция
Украина
Чехия
Швейцария
Шотландия
Главная
Дмитрий Аленичев
Главные новости
Текст
Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии
3
19:47
Игроки «Баварии» подрались после разгрома от «Манчестер Сити»
19:05
Стали известны претенденты на проведение Евро-2028 и Евро-2032
1
18:50
Владелец «Челси»: «Сегодня мы победим «Реал» со счетом 3:0»
4
18:39
Фанаты «ПСЖ» призвали уволить Гальтье из-за расистских высказываний: официальное заявление
1
Моя команда
Клуб
Сборная
Выберите турнир
Россия. Премьер-лига
Англия. Премьер-лига
Испания. Примера
Италия. Серия А
Германия. Бундеслига
Франция. Лига 1
Россия. Первая лига
Англия. Чемпионшип
Украина. Премьер-Лига
Выберите команду
Ахмат
Динамо
Зенит
Краснодар
Крылья Советов
Локомотив
Оренбург
Пари НН
Ростов
Сочи
Спартак
Торпедо
Урал
Факел
Химки
ЦСКА
Выберите сборную
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Англия
Андорра
Аргентина
Армения
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Бразилия
Буркина-Фасо
Венгрия
Венесуэла
Габон
Гамбия
Гана
Гвинея
Гвинея-Бисау
Германия
Гибралтар
Греция
Грузия
Дания
Доминика
Египет
Зимбабве
Израиль
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Кабо-Верде
Казахстан
Камерун
Канада
Катар
Кипр
Колумбия
Коморские Острова
Коста-Рика
Кот-д'Ивуар
Латвия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Мавритания
Малави
Малайзия
Мали
Мальта
Марокко
Мексика
Молдавия
Мьянма
Нигерия
Нидерланды
Норвегия
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Сан-Марино
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Северная Македония
Сенегал
Сербия
Словакия
Словения
Судан
США
Сьерра-Леоне
Тунис
Турция
Уганда
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Экваториальная Гвинея
Эстония
Эфиопия
Южная Корея
Ямайка
Япония
Все новости
19:55
Прогнозы и коэффициенты на матч «Реал» – «Челси»
Больше новостей, фото и видео в нашем телеграм-канале. Присоединяйтесь!
19:54
Где смотреть матч «Реал» – «Челси»: 1/4 финала Лиги чемпионов
19:40
Сперцян прокомментировал интерес из Европы
19:09
В РФС рассказали, сколько туров пропустит судья Иванов
1
18:59
Оффтоп
МИД России запретил въезд в страну двум канадским фигуристкам
18:28
Немецкий защитник из Серии А перейдет в клуб из России: агент подтвердил
1
18:20
«Базель» предложил 2 миллиона за 20-летнего россиянина
1
18:13
Иванов не будет судить в 23 туре РПЛ: он допустил 2 ошибки в пользу «Спартака» в игре с «Динамо»
2
18:04
Канчельскис призвал Малкома и Клаудиньо уезжать из России
5
17:52
В «Ессентуках» заявили о роспуске команды после поражения 0:15
17:44
Дуду назвал ЦСКА самым популярным клубом России: «У «Спартака» есть Кубок УЕФА?»
3
17:36
Две сборные отказались участвовать в чемпионате CAFA, в котором сыграет Россия
3
17:19
Кассано прошелся по Моуринью: «Всем будет *** на него, когда он закончит карьеру»
3
17:03
Тихонов: «Семаку повезло, что Дзюба не пожал руку. Он этой рукой на всю страну мастурбировал»
8
17:00
Реклама
Кто победит в матче «Милан» – «Наполи»? Забьет ли Хвича? Делайте ставки, получив 2000 рублей бесплатно
16:58
Объявлены судьи на решающие матчи Fonbet Кубка России
16:53
«Быстро разлюбит «Спартак» и переедет в Санкт-Петербург»: Петржела рассказал, как «Зениту» заполучить Промеса
6
16:42
Сперцян уйдет из «Краснодара»: им интересуются в двух странах
16:32
РФС назначил судей на матчи 23-го тура РПЛ
1
16:27
Конкурс прогнозов
Сможет ли Лэмпард удивить Анчелотти этим вечером? Предскажите исход матча и выиграйте до 12000₽
16:25
«ПСЖ» может уволить Гальтье из-за расистских высказываний: клуб начал расследование
15:55
Гулиев ответил на обвинения в сливе Гогниева из «Химок»
1
15:49
«У нас не может быть так много чернокожих и мусульман»: тренера «ПСЖ» Гальтье обвинили в расизме
1
15:25
«Рубин» раскрыл условия контракта с Рахимовым
15:11
Дуду назвал российского тренера, который мог бы работать в «Реале» или «МЮ»
3
15:01
В «Рубине» объяснили, почему главным тренером стал Рахимов, а не Шалимов или Талалаев
1
14:50
Радимов считает, что судьи стали помогать «Спартаку» после закрытой встречи с клубом
12
14:42
Гвардиола рассказал, из-за чего постарел на десять лет
Все новости
3
теста для вас
1
Какой вы футболист?
2
Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
3
Уехал футболист из РПЛ или нет?
Дмитрий Аленичев - посты
Тренер
Имя
Дмитрий
Фамилия
Аленичев
Гражданство
Россия
Дата рождения
20 октября 1972
Статистика
Новости
Статьи
Посты
22.04.2019 21:28
Спартак – Енесей обзор матча. Дмитрий Аленичев поздравил Спартак. Новости футбола сегодня
Спартак – Енесей обзор матча. Дмитрий Аленичев: «Спартаку» сейчас очки нужнее. Желаю им попасть в Лигу чемпионов»
02.05.2017 13:52
Как не стать чемпионом, или страшный сон спартаковского болельщика!
"Спартак" в шаге от чемпионства в Премьер-лиге. Блог «Чего хотят болельщики?» подводит итоги и гадает, что может произойти, чтобы непредсказуемый "Спартак" упустил титул.
1
10.11.2016 13:30
Тест: долго ли вы продержитесь на посту главного тренера клуба РФПЛ?
За первые 13 туров РФПЛ половина команд успела сменить тренеров. Блог «Vanity Fair» предлагает попытать счастья на тренерском мостике. Сколько матчей протянете вы?
21
29.08.2016 12:30
Показалось и осталось. Почему «Спартак» лидирует с Каррерой
Пережив смену тренера, «Спартак» ушел на перерыв в чемпионате единоличным лидером. Блог «Бескрайний нападающий» пытается разобраться в природе этого успеха и будущих шансах красно-белых.
07.08.2016 21:10
Мне нельзя в Бердыйки. Почему Курбан Бекиевич не может возглавить «Спартак»
Блог «Бескрайний нападающий» предлагает версию событий с тренерской карьерой Бердыева, совершенно не совпадающую с официальной.
18
05.08.2016 22:05
Куда податься Дмитрию Аленичеву
Дмитрий Анатольевич покинул пост главного тренера Спартака. Блог «Чего хотят болельщики?» размышляет над продолжением карьеры российского специалиста.
1
04.08.2016 23:10
Спартак неожиданно вылетел из еврокубков
Спартак разочаровал сегодня всех российских болельщиков. Это провал. Блог «Чего хотят болельщики?» идет по горячим следам.
04.08.2016 10:26
Почему Спартак победит в ответном матче Лиги Европы
Сегодня Спартак сражается с АЕКом. Блог «Чего хотят болельщики?» призывает поддержать московскую команду в этом матче.
15.07.2016 09:55
«Только с Карпиным «Спартак» бился за золото». Дмитрий Каюмов – о клубе, Бароше, Аленичеве
Бывший полузащитник «Спартака» Дмитрий Каюмов отправился в Чехию, чтобы заиграть в команде ЛЕ – «Младе-Болеслав». «Бомбардир» поговорил с ним о жизни в Европе, временах Карпина, крутом ветеране Бароше и очередной проблеме с воспитанниками «Спартака».
5
13.03.2016 01:05
А у вас лидерство убежало!
Почему ЭТО наконец произошло в чемпионате России
1
07.03.2016 19:00
5 причин, почему ЦСКА обыграл «Спартак»
ЦСКА снова обыграл «Спартак» в дерби, на этот раз гораздо проще. Участник Блог-Лиги «Голевое чутье» беспристрастно, коротко и ясно попытался объяснить, за счет чего это произошло.
22
05.03.2016 18:44
ЦСКА - Спартак. За 12 серий до (часть 4)...
На этой неделе - старт продолжение сезона "2015/16" сериала под названием "Российская Премьер-лига". В этой статье поговорим о главном матче тура - ЦСКА - "Спартак".
2
01.03.2016 21:44
Чемпионат России 2015/16. Рестарт.
Весна идёт - весне дорогу! Зима осталась позади и на поле стали робко пробиваться российские футболисты. Что мы ждём от лидирующих футбольных коллективов в завершающей стадии чемпионата? Какова будет развязка данного действа? Давайте размышлять...
3
05.02.2016 15:00
Почему «Краснодар» должен выиграть Лигу Европы
Олег Кононов искренне верит в способность его команды выиграть Лигу Европы и делает все, чтобы в это поверили и его подопечные. Блог «Бескрайний нападающий» объясняет, почему тренер прав.
3
19.01.2016 10:00
«Красная цена Мельгарехо – 3-5 миллионов». Агент Алексей Сафонов – о трансфере «Спартака»
Известный агент Алексей Сафонов в эксклюзивном интервью «Бомбардиру» прокомментировал трансферную политику «Спартака», а также назвал адекватную цену за полузащитника «Кубани» Лоренсо Мельгарехо.
5
Предыдущая
1
2
Следующая
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
Читайте нас:
Архив
О нас
Пользовательское соглашение