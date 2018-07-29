Дмитрий Аленичев - статистика
Тренер
|Имя
|Дмитрий
|Фамилия
|Аленичев
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|20 октября 1972
|Имя
|Дмитрий
|Фамилия
|Аленичев
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|20 октября 1972
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Енисей
|29
|4
|17
|8
|Дата
|Матч
|29.07.2018
|Енисей
|0 : 2
|Зенит
|05.08.2018
|Ахмат
|1 : 0
|Енисей
|11.08.2018
|Енисей
|1 : 1
|ЦСКА
|19.08.2018
|Ростов
|4 : 0
|Енисей
|27.08.2018
|Енисей
|1 : 0
|Крылья Советов
|02.09.2018
|Енисей
|0 : 0
|Арсенал
|15.09.2018
|Рубин
|1 : 0
|Енисей
|22.09.2018
|Енисей
|1 : 2
|Урал
|29.09.2018
|Уфа
|2 : 1
|Енисей
|07.10.2018
|Енисей
|2 : 3
|Спартак
|20.10.2018
|Оренбург
|0 : 0
|Енисей
|28.10.2018
|Енисей
|0 : 3
|Локомотив
|11.05.2019
|Енисей
|0 : 4
|Краснодар
|24.11.2018
|Динамо
|1 : 2
|Енисей
|01.12.2018
|Енисей
|1 : 1
|Ахмат
|08.12.2018
|ЦСКА
|2 : 1
|Енисей
|03.03.2019
|Енисей
|1 : 1
|Ростов
|09.03.2019
|Крылья Советов
|4 : 0
|Енисей
|16.03.2019
|Арсенал
|2 : 0
|Енисей
|30.03.2019
|Енисей
|1 : 1
|Рубин
|07.04.2019
|Урал
|3 : 2
|Енисей
|13.04.2019
|Енисей
|0 : 0
|Уфа
|21.04.2019
|Спартак
|2 : 0
|Енисей
|25.04.2019
|Енисей
|2 : 1
|Оренбург
|28.04.2019
|Локомотив
|2 : 1
|Енисей
|03.05.2019
|Енисей
|3 : 1
|Анжи
|11.11.2018
|Краснодар
|3 : 0
|Енисей
|19.05.2019
|Енисей
|2 : 2
|Динамо
|26.05.2019
|Зенит
|4 : 1
|Енисей