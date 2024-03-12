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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Арсенал
Дмитрий Аленичев
Материалы
Дмитрий Аленичев - материалы
Арсенал
Россия
20 октября 1972 (54)
Тренер
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Новости
Публикации
Успеть за 67 секунд – помните российского нападающего, забившего самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы?
Поразил ворота будущих победителей турнира.
12.03.2024 20:30
1
«Енисей» победил впервые за пять месяцев. А говорили, что соперникам очки нужнее
Все шутят, что Аленичев вновь помог «Спартаку», придержав «Оренбург».
25.04.2019 20:50
1
Аленичев утверждает, что за ним следят. До этого его обвинили в езде пьяным
В «Енисее» творится какая-то жесть.
19.11.2018 22:15
28
Извините, но «Енисей» вообще не готов к РПЛ
Хороший клуб, но пока не для высшей лиги.
01.10.2018 10:25
6
«Москва с каждым годом становится все лучше». Что Моуринью говорит по теме России
Хвалит футболистов, желает удачи Слуцкому и много шутит.
27.09.2017 17:40
3
Аленичев и Титов создают одну из самых интересных команд России. И за нее надо поболеть
Николай Живоглядов − о лидере ФНЛ, который развивают бывшие тренеры «Спартака».
25.09.2017 12:00
19
Слуцкий возглавит «Халл». «Зенит» подписал Терентьева и ждет Снейдера. Дайджест событий дня
Данни покинул «Зенит». Аленичев нашел работу в ФНЛ. Умер Шейк Тиоте. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
05.06.2017 20:55
12
Аленичеву не нужна медаль чемпиона. Дзагоев рискует пропустить Кубок конфедераций. Дайджест событий дня
Несколько игроков уйдут из «Зенита», если останется Луческу. Роналдиньо видит сборную России в финале ЧМ-2018. Халк намерен уехать из Китая. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
20.05.2017 21:00
2
Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: атакующие центральные полузащитники
«Бомбардир» продолжает серию материалов, где выбирает лучших игроков в истории чемпионата России. Предлагаем проголосовать за атакующего центрального полузащитника.
04.04.2017 13:30
19
Главные мемы российского футбола
«Бомбардир» собирает подборку самых популярных мемов отечественного футбола – от перлов Виталия Мутко до багажа Аленичева, на котором побеждает Трамп.
01.04.2017 22:00
10
Детское шампанское, шоколадный «Золотой мяч» и другие подарки на Новый год для футболистов и тренеров
Как это принято: перед новым годом дети пишут письмо Деду Морозу и просят подарки. Если малыш вел себя весь этот год хорошо, то Дед Мороз исполняет его просьбу. «Бомбардир» решил пойти по другому пути и составить список подарков для всех: как для хороших футболистов, так и для плохих.
25.12.2016 10:00
1
«Зенит» ждет украинца из «Динамо». «Спартак» нацелился на защитника «Ювентуса». Дайджест событий дня
«Милан» выиграл Суперкубок Италии. Объявлена дата первого матча на новой арене «Зенита». Витсель не хочет покидать Санкт-Петербург. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
23.12.2016 22:45
5
«Зенит» уничтожил «Рубин». Моуринью не пустил в автобус игроков «МЮ». Дайджест событий дня
«Легия» планирует пригласить Гончаренко. В «Динамо» не платят зарплату. Аленичев может снова возглавить «Арсенал». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
19.09.2016 22:30
20
Каррерим. Как из «Спартака» изгоняли Эмери и Якина
Слова Дмитрия Аленичева и Валерия Карпина о «Спартаке» под руководством Массимо Карреры заставили вспомнить, как в России безжалостно реагировали на работу других иностранцев во главе красно-белых.
19.09.2016 18:00
13
50 лучших голов русских клубов в еврокубках. 20-11
Памятные голы Хохлова головой и Семака пяткой в Лиге чемпионов, дальние удары Цымбаларя и Халка, изумительная комбинация «Спартака» и привет от «Ротора» – в четвертом выпуске от «Бомбардира».
14.09.2016 14:30
8
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