Аленичев и Титов создают одну из самых интересных команд России. И за нее надо поболеть

В Красноярске так любят футбол?

За два прошлых сезона «Енисей» превратился из бедолаги-аутсайдера, который не рухнул в ПФЛ лишь из-за неготовности клуба «Смена» играть в ФНЛ, в призера первого дивизиона. Бронзовые медали – уникальное явление для Красноярска, но в новом сезоне команда продолжила бомбить еще усерднее. За лето в клубе сменился тренерский штаб и наполовину обновился состав, но массовые перемены не мешают «Енисею» идти в лидерах и всерьез целиться в Премьер-лигу.

На волне успеха «Енисей» выбился в мощный тренд для всего города. В теме оказались даже восточные производители одежды, которые завезли в один из бизнес-центров партию экипировки с поддельным логотипом клуба. Такие ветровки стоят 1500 рублей.

О «Енисее» серьезно думают и наверху. Губернатор Красноярского края Толоконский лишь из-за вынужденных командировок пропускает домашние матчи команды – в остальных случаях функционера всегда можно найти на трибунах.

За эти два сезона у «Енисея» прибавилось не только число подписчиков в социальных сетях, но и процент людей на трибунах. Теперь команду даже поддерживают фанаты из других видов спорта.

Трехтысячный манеж, в котором поселился «Енисей» на время реконструкции стадиона «Центральный», уже оценил новый уровень интереса. Во время трех последних домашних игр ФНЛ арена забивалась по максимуму. Для города-миллионика – показатели не самые космические, но раньше не было и такого. Кубковый разгром «Ахмата» (3:0) также состоялся при переполненных трибунах – билеты на игру разлетелись всего за два дня.

Чего уже добились Аленичев и Титов?

После ухода Андрея Тихонова в «Крылья Советов» «Енисей» продолжил идти спартаковской дорогой. В клубе появился Дмитрий Аленичев, а вместе с ним − красно-белый багаж: тренер вратарей Валерий Клейменов, тренер по физподготовке Олег Саматов и помощник Егор Титов. Саматова негативно воспринимали в прошлых командах – критика продолжилась и в «Енисее»: в начале сезона многие игроки выбывали из-за микротравм. Но это объясняется тем, что при Тихонове в «Енисее» вообще не было тренера по физподготовке, поэтому футболисты оказались не готовы к новым нагрузкам. Сейчас физика заметно улучшилась.

Яркий пример – нападающий Андрей Козлов, который при непропорциональных габаритах (185 см – рост, 90 кг – вес) за счет идеальной физической подготовки стал отличным игроком атаки. Форвард легко сминает защитников, маневренно и на приличной скорости убирает соперников, снимает все мячи в верховой борьбе и убойно бьет. С самой длинной голевой серией (7 матчей – 10 голов) лучший бомбардир ФНЛ уже вошел в историю красноярского футбола, но запомнился болельщикам не только этим. В последний день летнего трансферного окна его хотел перехватить «Оренбург», но нападающий отказался от предложения с пятикратным увеличением зарплаты. В интервью «Чемпионату» Козлов объясняет это так: «Не смог уйти. Тем более, это был последний день трансферного окна. Как я могу бросить команду в такой момент?».

Аленичев и Титов – новая волна котировки в Красноярске.

Аленичев и его друг-коллега Титов внедряют в «Енисее» сверхатакующий стиль – красноярцы на данный момент забили больше всех (32 всего – 2,1 гола за матч) и отгружают в ворота соперников по четыре-пять голов за игру. Показательный момент: во встрече против «Факела», когда после первого тайма «Енисей» проигрывал со счетом 0:1, Аленичев перешел на схему с тремя защитниками, отведя голкиперу Михаилу Филиппову роль Мануэля Нойера. Активные взаимодействия с партнерами и выходы к центру поля вратаря-гонялы помогли «Енисею» задавить соперника и перевернуть игру – 3:1.

Игроки отмечают: атмосфера в «Енисее» с приходом нового главного тренера стала лучше. Аленичев, как и Тихонов, по-джентльменски строит взаимоотношения с футболистами: минимум криков, никакого мата – максимум позитива, добрых подколов и конструктивных разговоров. Аленичев лишь дважды срывался на игроков – в перерыве выше упомянутого матча с «Факелом» и после крупного поражения от «Тамбова» (0:5). «Футболисты такой народ – их всегда нужно подстегивать, критиковать и находить нужные слова. На теоретических занятиях я всегда указываю на минусы», – отмечает Аленичев.

Что говорят болельщики?

Вячеслав Третьяков:

«Енисей» – это уже что-то живущее во мне. Каждый день общаемся с болельщиками, читаем новости, спорим – и все о «Енисее». Не скажу, что он у меня важнее семьи и работы, но вот с другой страстью – рыбалкой – позиции делит. И уже чаще побеждает.

Болею за «Енисей» с того момента, как сын занялся футболом, – лет 12. Помню, что давали бесплатные билеты на матч «Енисея»: один раз сходил и сразу зацепило. Никогда не забуду памятный выезд с фанатами в Новосибирск и победу над ЦСКА.

Сначала народ пошел на Тихонова, и это было как сон. Когда он ушел, я был в шоке, но с приходом тренера, работавшего в «Спартаке», удивился еще больше. Конечно, такие имена привлекают народ на трибуны.

Руководство клуба открыто для общения. Можно написать сообщение в социальных сетях как игроку, так и директору, получив содержательный ответ. Отмечу работу с болельщиками Дениса Внукова. Парень, кажется, вообще живет в манеже. Наши ультрас постоянно что-то выдумывают, делают баннеры, флаги – развиваемся в этом плане. Болельщики однозначно поддержат «Енисей» в РФПЛ. Беда, конечно, с вместимостью манежа, но будем брать качеством.

Об Аленичеве болельщики ничего плохого не говорят. Кричалок про него пока тоже нет. Хотя есть про Козлова, Гарбуза – будет и про Аленичева. Может, давит его авторитет. Кто-то однажды в беседе назвал Дмитрия Анатольевича «Аленем» – так его тут же на место поставили».

Антон Вигель:

«За команду болею около 20 лет, с тех пор как посетил первый матч. Памятная история: в детстве, в начале 2000-х годов, болея за «Металлург» (прежнее название «Енисея»), с друзьями пошли на матч с тульским «Арсеналом». Увидели тогда чернокожих футболистов. Нам было очень интересно смотреть на их игру в снежную погоду. Кстати, «Металлург» победил – 2:0.

Лидерство в ФНЛ – это результат именно профессионализма и большой работы клуба по всем направлениям. Внутри команды поставлены четкие цели и создана нужная атмосфера, есть средства для реализации этих целей. «Енисей» этого года стал намного сильнее, чем «Енисей», завоевавший бронзовые медали первенства ФНЛ и Кубка ФНЛ сезона-2016/17.

Отношение болельщиков к «Енисею» после прихода Аленичева улучшилось. После ухода Тихонова множество болельщиков усомнились в продолжении курса «Енисея», но руководство клуба только укрепило намерения и показывает их на деле день ото дня.

Атмосфера на трибунах отличная и развивается от матча к матчу в лучшую сторону. Трибуны заполняются полностью, а болельщики становятся все более сплоченными. При этом нехватка мест на трибунах ощущается с каждым матчем все больше. И все это происходит в рамках реконструкции стадиона «Центральный».

Ольга Худякова:

«Для меня этот клуб как семья. Не пропускаю ни одной домашней игры и, по мере возможности, посещаю выездные. Выходные на работе берутся только на дни матчей, потому что никак нельзя оставить эту самую семью без поддержки. Болею за «Енисей» уже семь лет. В свое время начала посещать игры местной команды и в один момент поняла – вот та команда, которую хочется поддерживать и ездить за ней повсюду.

Самая памятная история – выезд в Томск в сентябре 2012 года. Во-первых, это был мой первый выезд. Во-вторых, благодаря сотрудникам полиции города Томска и бывшему СРБ на матч я так и не попала. В детали вдаваться не хотелось бы, но было весело.

Успех «Енисея» кроется во взаимопонимании и хороших дружеских отношениях как в команде, так и в руководстве. Аленичев сделал большой толчок в развитии клуба, выбрал правильные связки, и, судя по интервью футболистов, он хороший мотиватор. При этом лидерство – не заслуга одного человека.

Нельзя не сказать об участии в жизни клуба Дениса Анатольевича Рубцова – директора «Енисея». С его приходом в команду все поменялось. С ней захотели работать заслуженные тренеры и хорошие игроки. Болельщики вновь стали возвращаться на стадион, хотя при прошлом руководстве многие перестали ходить на игры. В общем, успех «Енисея» – командная работа (тренерского штаба, руководства и болельщиков).

Отношение болельщиков к Аленичеву? Мы болеем за клуб, а не за тренера. Он просто очередной наемник. Но отзывы о нем пока только положительные. Пусть и дальше ведет команду к цели – выходу в РФПЛ. Болельщики уже давно готовы обеспечить «Енисею» поддержку в элите. Думаю, следующий год – наш».

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