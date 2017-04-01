Главные мемы российского футбола

Виталий Мутко и «лец ми спик фром май харт»

Когда появился: декабрь 2010-го

Президент РФС Виталий Мутко, усердно цепляющийся за два управленческих кресла и лимит на легионеров, сам по себе ходячий анекдот. А в конце 2010 года мы еще и увидели, что Виталий Леонтьевич вообще не знает английского, но тем не менее пытается на нем говорить. Получилось настолько феерично, что выступление Мутко остается мемом даже спустя семь лет.

Другие перлы Мутко смотрите здесь.

Вера в Карпина и «Фалькао к нам не поедет»

Когда появился: весна 2011-го

В апреле 2011 года «Спартак» крупно проиграл «Порту» по сумме двух матчей – 3:10. По окончании встречи болельщики красно-белых вызвали Валерия Карпина на разговор, который подарил нам две культовые фразы. Слоган «Валера, верим!» звучал на спартаковских трибунах и раньше, но именно после 3:10 от «Порту» стал всероссийским мемом. Это же касается и сакрального «Фалькао к нам не поедет» как оправдания всех бед наших команд в еврокубках.

«Ваши ожидания – ваши проблемы»

Когда появился: июнь 2012

Андрей Аршавин был всенародным любимцем и символом поколения, которое подарило нам великую победу над голландцами. Четыре года спустя любовь к Аршавину обернулась потоками желчи и ненависти, и все из-за нескольких фраз, сказанных Андреем после поражения от греков: «То, что мы не оправдали ваши ожидания, – это не наши проблемы. Это ваши проблемы. Мы проиграли, потому что не забили, а греки забили. От этих разговоров результат все равно не изменится».

Спич Аршавина стал настолько популярным, что через два года игроки сборной сами шутили над ним в своем видеообращении к болельщикам.

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Черданцев: Жора-ипотека, Буффонище и прогнозы

Когда появился: февраль 2012

25.02.12 – дата рождения мема «Буффонище», из которого МТС через несколько лет сделает собственную вирусную рекламу. Черданцев – настоящий генератор мемов; помимо забавного употребления суффикса -ищ-, комментатор «НТВ-Плюс» стал автором хита «Я щас закончу вообще все!» и знаменитого молчания после четвертого гола Аршавина на «Энфилде». Сам же Георгий стал объектом шуток еще по двум причинам. Первая – что он якобы не может выплатить ипотеку. Вторая – прогнозы Черданцева, которые никогда не сбываются.

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Дзюба и «тренеришка» Эмери

Когда появился: осень 2012

И снова нам приходится вспоминать разгромные поражения «Спартака». После унижения в столичном дерби с «Динамо» (1:5) нападающий красно-белых Артем Дзюба отказался комментировать итоги игры, свалив вину на Эмери: «Пусть говорит наш тренеришка». Фраза тут же стала хитом, а Эмери с тех пор выиграл три еврокубка с «Севильей» и ушел на повышение в «ПСЖ». По-прежнему тренеришка?

Акинфеев и Лига чемпионов

Когда зародился: осень 2006 – продолжается до сих пор

В ноябре 2006 года ЦСКА сыграл вничью с лондонским «Арсеналом» – 0:0. Тогда никто не подумал, что этот матч на долгие одиннадцать лет останется последней сухой игрой Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов. Идут годы, модернизируется мир, меняются соперники армейцев – а печальная серия Акинфеева все набирает и набирает обороты, раздуваясь, как гигантская многоножка. Сейчас Игорь остановился на цифре 43 игры подряд с пропущенными голами. Недоброжелатели уже потирают руки: до грандиозного юбилея в полсотни осталось не так много матчей.

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Бубнов: ТТД, Кариока и «Муса, давай прессингуй»

Когда зародился: в бесконечности

Бубнов – живой памятник отечественной мемологии. Никто не умеет так задиристо и хлестко, как Александр Викторович, ругать наших футболистов – и не только наших. В свое время от Бубнова серьезно доставалось полузащитнику «Спартака» Кариоке, который находился на самом глубоком дне судя по анализу его ТТД. Другой пример способности Бубнова генерировать мемы – яркая и живая критика тактики Леонида Слуцкого. Муса уже давно играет в «Лестере», ЦСКА тренирует Гончаренко, а разбор полетов от Александра Викторовича остается таким же актуальным.

«Смерть» Файзулина

Когда зародился: сентябрь 2015

Сыграв в матче против «Амкара» в сентябре 2015-го, полузащитник Виктор Файзулин надолго пропал из активного футбола. Сначала на это никто не обращал внимания, но, когда прошел целый год, а Файзулин не объявился – начали иронизировать по-черному. Суть бесконечной шутки про Виктора сводится к тому, что он умер, а «Зенит» тщательно скрывает его смерть (или даже убийство!). Мем про «смерть» Файзулина стал особенно популярен в паблике «ВГИК», у которого на данный момент за 70 тысяч подписчиков ВКонтакте. Дошло до того, что журналисты русскоязычного Eurosport посмеялись и поставили Виктора на первое место в традиционном голосовании еженедельника «Футбол» на лучшего футболиста России.

Мамаев. Кокорин. Монте-Карло. Шампанское

Когда появился: июль 2016

История повторяется: если после Евро-2012 изгоем стал Аршавин, то через четыре года эстафету у Андрея приняли Мамаев и Кокорин. Вечеринка в баре Twiga и шампанское за 250 тысяч евро громко прихлопнули медийную репутацию футболистов. Болельщикам не понравилось и то, что Мамаев не сразу извинился за свое поведение; а персона Кокорина вообще теперь находится под микроскопом и любое нарушение общественного порядка/дорогая покупка, совершенная нападающим «Зенита», воспринимается втрое острее.

Подборку скандальных историй с участием Кокорина смотрите здесь.

Каррера и багаж Аленичева

Когда появился: осень 2016

В самом начале этого сезона «Спартак» уволил Дмитрия Аленичева с поста главного тренера. Его место занял Массимо Каррера, и результаты красно-белых моментально пошли в гору. «Спартак» настолько уверенно закрепился на первой строчке, что пошли хохмы: мол, все это заслуга «багажа Аленичева», а не работы итальянца. Согласно пользователям рунета, на багаже Аленичева теперь побеждают все – даже новый президент США Дональд Трамп.

А после неожиданного фиаско «Спартака» в Самаре поползли слухи, что саквояж своего предшественника Каррера где-то потерял.

Мемы, о которых мы не забыли, но они не поместились в топ-10:

11) стадион «Крестовский» и его баснословная смета – 41,7 млрд рублей;

12) «Мы говно», «нефутбольная страна» и другие нелестные эпитеты нашего футбола, связанные с Леонидом Слуцким;

13) фраза Дмитрия Комбарова, которую печатают на шарфах;

14) «Глушаков – это похороны»;

15) а также мужики из «Ростова», которых боятся абсолютно все.

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