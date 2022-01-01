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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Арсенал
Дмитрий Аленичев
Новости
Дмитрий Аленичев - новости
Арсенал
Россия
20 октября 1972 (54)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Аленичев публично извинился перед фанатами тульского «Арсенала»
31 октября
3
Первая лига. «Арсенал» Аленичева совершил героический камбэк
24 октября
1
Прогноз Аленичева на Эль Класико
24 октября
Аленичев объяснил, почему не поздравил Моуринью с назначением в «Реал»
24 октября
Первая лига. «Арсенал» Аленичева получил щелчок по носу (0:2)
17 октября
Аленичев выбрал лучшего российского футболиста, игравшего в Европе
15 октября
4
Аленичев: «Думаю, у Дзюбы больше чувств к «Спартаку», чем к «Зениту»
14 октября
2
«Он погорячился»: Аленичев выбрал сторону в конфликте Роналду и Жезуша
14 октября
1
Мостовой составил топ-5 лучших российских футболистов своего поколения, игравших в Европе
10 октября
7
Романцев отреагировал на возобновление тренерской карьеры Аленичевым
6 октября
Ромуло оценил влияние багажа Аленичева на последнее чемпионство «Спартака»
5 октября
5
Аленичев поделился обидой после возвращения в «Арсенал»
30 сентября
1
«Арсенал» победил команду РПЛ в первом матче после возвращения Аленичева
26 сентября
3
Мостовой готов войти в тренерский штаб Аленичева и Титова, но при одном условии
26 сентября
9
Аленичев раскрыл, кто убедил его вернуться к тренерской работе
16 сентября
3
Первая лига. «Арсенал» проиграл в 1-м матче после назначения Аленичева его бывшей команде (1:3)
16 сентября
3
Аленичев сделал откровенное заявление о «Спартаке»
16 сентября
7
Аленичев прокомментировал возвращение в тульский «Арсенал»
16 сентября
3
Титов возвращается к тренерской работе
16 сентября
5
Аленичев прокомментировал назначение в тульский «Арсенал»
15 сентября
3
Фото
Аленичев официально вернулся к работе тренером впервые за 7 лет
15 сентября
5
В «Арсенале» определили сроки решения по Аленичеву
15 сентября
Аленичев и Титов возвращаются к тренерской работе
14 сентября
8
Аленичев может вернуться к работе тренером впервые за 7 лет
10 сентября
3
Аленичев: «Приятно, что мой второй папа возглавил «Реал»
29 августа
Аленичев прокомментировал переход Батракова в «Галатасарай»
29 августа
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Аленичев: «Если «Спартак» так продолжит, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»
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Аленичев назвал лучшего игрока ЧМ-2026
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