Успеть за 67 секунд – помните российского нападающего, забившего самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы?

Поразил ворота будущих победителей турнира.

20 июня 2004 года. Португалия. Стадион «Алгарве», расположенный прямо на границе двух муниципалитетов – Фару и Лоле. Сборная России в этот теплый летний вечер играла с национальной командой Греции. Российские футболисты к тому моменту лишились даже теоретических шансов выйти в плей-офф, проиграв испанцам – 0:1 и португальцам – 0:2. А вот греки выходили на поле, имея вполне конкретную турнирную мотивацию. В первом туре команда Отто Рехагеля шокировала футбольный мир, грохнув хозяев турнира португальцев – 2:1, а потом сыграла вничью с Испанией – 1:1.

Сборная Россия в заключительном матче групповой стадии играла без своего капитана. Александр Мостовой после первой встречи с испанцами дал скандальное интервью газете Marca. В опубликованной статье привели слова, якобы произнесенные игроком – о методах работы главного тренера сборной Георгия Ярцева. Мостовой выражал недовольство тем, что Ярцев до и во время Евро устраивал слишком тяжелые тренировки, после которых футболисты чувствовали себя изможденными. Сам хавбек впоследствии заявлял, что использовал в интервью совсем другие формулировки, и вообще ситуацию раздули испанские журналисты. Так или иначе, Ярцеву откровения Мостового не понравились, и он решил исключить полузащитника из состава сборной.

В матче с Грецией перед россиянами уже не стояло никаких турнирных задач, так что тренер решил провести эксперимент с игровой схемой. Вместо привычной расстановки 4-1-4-1 Ярцев выставил 4-4-2 с ромбом с центре поля. В основном составе вышел вратарь Вячеслав Малафеев, заменивший на этой позиции Сергея Овчинникова, удаленного в игре с португальцами. В основу попали не игравшие до этого на турнире Александр Анюков и Дмитрий Кириченко. Нападающий действовал в паре с Дмитрием Булыкиным.

Греки планировали играть в свой футбол – закрытый и прагматичный. Но сборная России в самом начале матча потрясла соперника сверх-быстрым голом. Кириченко и Булыкин начали с центра поля, Дмитрий Аленичев сфолил. Греки разыграли штрафной и форвард команды Зисис Вризас угодил в офсайд. Малафеев вынес мяч на половину поля соперника, Булыкин поборолся, но не очень успешно. Когда казалось, что атака ни к чему не приведет, Кириченко сыграл так, как и должен действовать нападающий – вырвал мяч у защитника сборной Греции, ворвался в штрафную и пробил в падении – 1:0! На табло в тот момент горели цифры 1:07. Ни один игрок не забивал в финальной стадии чемпионата Европы столь быстрый гол.

После этого арбитр матча не дал чистейший пенальти на Анюкове. Но сборная России использовала другой стандарт. Ролан Гусев выполнил фирменный навес с углового, греки потеряли в штрафной Дмитрия Булыкина, и форвард поразил ворота – также в падении. Еще до перерыва сборная Греции один гол отыграла. Вризас оказался расторопнее российских защитников и перебросил мяч через Малафеева.

Во втором тайме российские игроки не использовали несколько отличных голевых шансов. В параллельном матче этой группы португальцы забили испанцам и повели в счете –1:0. При таком игровом сценарии второе место в квартете – вслед за Португалией – занимали греки. Но, если бы Греция пропустила третий гол от россиян, то в плей-офф выходила бы Испания. Команда Георгия Ярцева давила, создавала опасные моменты, но забить вновь так и не сумела: 2:1 в пользу сборной России. После финального свистка довольны были все. Россияне – из-за того, что красиво завершили свое выступление на Евро (как тут не вспомнить журналистский штамп про способность хлопнуть напоследок дверью), а греки – потому, что вышли в четвертьфинал.

Все, что случилось после, принято считать маленьким футбольным чудом. Ангелос Харистеас и компания разобрались со сборной Франции, а в полуфинале одолели чехов, добыв победу в дополнительное время. Ну а затем в Лиссабоне на «Эштадиу да Луш» отгремел решающий матч турнира. Греки вновь сыграли с португальцами. В составе хозяев играли Луиш Фигу, Деку, Паулета и молодой Криштиану Роналду. Гости сумели остановить звездную сборную и победили – 1:0.

Тот неожиданный, возмутительный, почти невероятный триумф сборной Греции остается одной из главных сенсаций в истории чемпионатов Европы. Ну а Дмитрий Кириченко все еще лидирует в рейтинге самых быстрых голеадоров этого турнира. За двадцать лет, прошедших с того матча, ни один бомбардир не превзошел результат россиянина. В 2016-м поляку Роберту Левандовскому потребовалось 100 секунд для того, чтобы открыть счет, На Евро-2020 швед Эмиль Форсберг забил сборной Польши на 81 секунде. Отличный результат, но 67 секунд Кириченко все еще вне конкуренции.

Интересно, что для российского нападающего тот матч против греков был первым и единственным в составе сборной на крупном турнире. Спустя много лет форвард в интервью «Матч ТВ» рассказал об этой встрече и о радости после забитого гола. «Мне кажется, любой футболист, забивая на глазах у всей планеты, испытывает эмоции высшего порядка, – заявил Кириченко. Наверное, тот гол был нужен всем. Он точно добавил позитива в нашу португальскую историю. Понятно, что не решили задачу, вылетели, но хоть что-то».

Через полгода после окончания чемпионата Европы Кириченко ушел из ЦСКА в ФК «Москва». За два сезона в РФПЛ форвард наколотил 26 голов и и попал в «Клуб 100» главных российских бомбардиров.

Чемпион Европы грек Юркас Сейтаридис в 2005-м перешел в московское «Динамо» и какое-то время играл за этот клуб, пусть и не очень успешно.

Александр Мостовой после конфликта с Георгием Ярцевым больше в сборной не играл.

Криштиану Роналду все-таки выиграл Евро, случилось это в 2016-м году во Франции.