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Алекс Фергюсон
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Текст
Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии
3
15:11
Дуду назвал российского тренера, который мог бы работать в «Реале» или «МЮ»
15:01
В «Рубине» объяснили, почему главным тренером стал Рахимов, а не Шалимов или Талалаев
14:50
Радимов считает, что судьи стали помогать «Спартаку» после закрытой встречи с клубом
1
14:42
Гвардиола рассказал, из-за чего постарел на десять лет
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Все новости
14:27
Красивый футбол
Редкие фото невесты Абаскаля – они поженились на днях в России
1
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14:26
В «Рубине» прокомментировали новость о возвращении Бердыева
14:13
Дзюба рассказал, какой город лучше: Москва или Санкт-Петербург
3
13:59
Беллингем считает «Ман Сити», «Челси» и «ПСЖ» «бездушными» командами: главным претендентом на игрока стал клуб Примеры
1
13:45
Дзюба назвал самый важный гол за «Локомотив»
13:37
«Ессентуки» снялись со Второй лиги после поражения со счетом 0:15
2
13:26
В «Сочи» определились с главным тренером на концовку сезона
3
13:00
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12:55
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Речь перед командой и первая тренировка Рахимова в «Рубине»
12:41
Оффтоп
Чемпионские кроссовки Майкла Джордана проданы за рекордную сумму
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12:32
Итальянский журналист назвал Кокорина худшим футболистом в Серии А
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12:23
Дуду: «Никогда бы не перешел в «Спартак»
6
12:18
Дзюба рассказал, в какой клуб отдаст сыновей
6
12:14
«Клермон» не может договориться со «Спартаком» о выкупе Кофрие
11:41
«Ливерпуль» вышел из гонки за Беллингема: в клубе посчитали, что за эти деньги лучше купить нескольких игроков
1
11:32
Нагорных ответил, планирует ли «Локомотив» возвращать Геркуса
11:24
Стал известен штаб Рахимова в «Рубине»
1
11:20
«Нет слов»: игроку «Химок» Гбане грустно из-за ухода Гогниева
2
11:04
Фото
В Пензе домашнюю пуму назвали в честь Месси
4
10:53
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Рахимов возглавил «Рубин» – он не тренировал 2 года
3
10:48
Юрист Добровинский призвал привлечь правоохранительные органы к расследованию судейских ошибок в РПЛ
5
10:41
Агент Шпинев: «Из «Зенита» уходят пять ведущих бразильцев: без них получится «Зенит» Пенза»
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10:30
Тренер «Ариса»: «Очень сильно хочу, чтобы Кокорин остался»
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10:20
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Игроку «Вест Хэма» пришлось убегать от собаки своего одноклубника
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10:17
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Сделает ли Хвича шаг на пути к полуфиналу Лиги чемпионов? Угадайте исход матча и поборитесь за 100 000 рублей!
10:13
У «Манчестер Сити» 9 побед подряд с общим счетом 34:3
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«Манчестер Сити» показал худший процент владения мячом при Гвардиоле на «Этихаде»
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Алекс Фергюсон - статьи
Тренер
Имя
Алекс
Фамилия
Фергюсон
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
31 декабря 1941
Статистика
Новости
Статьи
Посты
02.05.2020 19:48
Карьеру Бекхэма продвигала жена. Из-за нее случились трансфер в «Реал» и переезд в МЛС
Виктория боролось за имидж Бекхэма, а сэр Алекс обиделся на нее.
20
06.04.2020 17:57
Однажды Руни наступил на пах португальцу, а Роналду сдал его судье. Не поверите: этот конфликт их сблизил
Но Криштиану еще долго освистывали в Англии.
29.10.2019 17:55
«Я бы играл только в важных матчах». Новые откровения Роналду – о жизни, карьере, Месси и голах
Там есть даже про «Локомотив».
17
17.06.2019 22:24
Погба вечно скандалит при уходе из клубов. Он обижался на Фергюсона, втайне от «Юве» вел переговоры
Теперь обещает устроить забастовку, если «Юнайтед» не отпустит его.
7
20.03.2019 12:45
Выбраться из нищеты в топ-клуб − и все потерять. Жизненная драма Македы
Его раздавили слава, лень и травмы.
15.03.2019 16:59
В последний раз «Барса» и «МЮ» рубились в финале ЛЧ-2011. Это была эпоха тики-таки, белой формы и странных имен
Порция легендарной ностальгии.
15
06.05.2018 16:20
Фергюсон перенес операцию. За него переживает весь мир
У легендарного тренера серьезные проблемы со здоровьем.
14
21.08.2017 22:50
«Он – олдскульный гоняла с улицы». Как молодой Руни зажигал в «Эвертоне» раньше
Уэйн Руни спустя 13 лет вернулся в родной «Эвертон». «Бомбардир» – о ливерпульской юности Шрека, когда он забивал больше сотни голов за сезон, доводил до слез главного босса и едва не ушел в бокс.
15
27.07.2017 16:00
«Мы не хотим жить под диктатурой чертового Мадрида!». Самый шумный защитник мира и будущий президент «Барселоны»
История Жерара Пике, который бесконечно подкалывает соперников, открыто поддерживает независимость Каталонии, отрезает с футболки сборной флаг Испании и быстро уговаривает Неймара не брать деньги «ПСЖ».
4
17.07.2017 15:30
Венгер побил рекорд АПЛ. Теперь есть пункт, по которому он точно лучше Фергюсона
Теперь никто не тренировал в АПЛ дольше, чем Арсен Венгер. Показываем крутые фото из его насыщенной карьеры.
21
16.01.2017 14:00
10 конфликтов между крутыми тренерами, которые почти дошли до драки
Вчера Моуринью и Клопп едва не подрались во время матча «МЮ» – «Ливерпуль». «Бомбардир» вспоминает и другие случаи, когда тренеры были готовы побить друг друга прямо на поле.
5
15.12.2016 14:00
«Арсенал» Венгера, «Юнайтед» Фергюсона, «Челси» Конте и другие самые длинные победные серии в АПЛ
«Челси» выиграл 10-й матч подряд и закрепился как лидер до Рождества. «Бомбардир» выяснил, сколько еще игр нужно выиграть лондонцам, чтобы побить вечный рекорд Премьер-лиги по количеству побед подряд.
7
11.12.2016 09:55
Как Фергюсон вытащил бы «МЮ» из кризиса, будь он на месте Моуринью
Алекс Фергюсон и «МЮ» расстались три года назад, но клуб до сих пор не может оправиться от его ухода. Данил Замалетдинов предполагает, как Фергюсон вывел бы нынешний «МЮ» из кризиса. Для начала убрал бы из состава любимчика Моуринью – Погба.
4
26.10.2016 09:55
Особенный опасен. Почему Моуринью разрушает все вокруг
«Манчестер Юнайтед» сыпется, но Жозе Моуринью убеждает себя и всех вокруг, что его команда по-прежнему в чемпионской гонке. «Бомбардир» сомневается, что «Особенный» все еще достоин своего титула.
12
07.09.2016 17:50
«Неймар говорит, что уйдет из «Барселоны», но всем плевать, ведь он творит чудеса». Габриэль Обертан — об «МЮ», «Анжи» и проблемах в голове
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасла» Габриэль Обертан этим летом перешел в «Анжи». В интервью Ульяне Лукьянченко он вспомнил советы Тьерри Анри рассказал, как его шокировали московские пробки, и объяснил, когда шампанское за 250 тысяч — это нормально.
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