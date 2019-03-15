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    В последний раз «Барса» и «МЮ» рубились в финале ЛЧ-2011. Это была эпоха тики-таки, белой формы и странных имен


    3.5
    Голосов: 13
    15.03.2019 16:59
    Порция легендарной ностальгии.

    Жеребьевка Лиги чемпионов свела «Барсу» и «Юнайтед» в четвертьфинале. В последний раз они встречались на этой стадии еврокубков еще в сезоне-1983/84, когда существовал Кубок Обладателей Кубков. В последний раз в официальном матче вообще – на «Уэмбли» в финале Лиги чемпионов. Тогда «Барса» раскатала англичан – 3:1.

    Наденьте солнцезащитные очки – блеск от такого числа легенд слепит. В составе «Барсы» на поле вышли Хави, Иньеста, Абидаль, Пуйоль. У «МЮ» – ван дер Сар, Эвра, Фердинанд, Видич, Гиггз, Кэррик, Руни. А тренировал «Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон, который очень верил в Нани и в середине второго тайма выпустил его спасать . Для него это был последний яркий сезон в карьере. Дальше – спады, аренды и сожаления: прочитайте про это наш материал.

    Вообще, в составе англичан тогда хватало необычных людей. Например, кореец Пак Чжи Сун или бразильский латераль Фабио (помните, у него еще был близнец Рафаэль?), или мексиканец Чичарито. А в запасе сидели Томащ Кушчак, Андерсон и Даррен Флетчер.

    Несколько фактов о матче, где «МЮ» уничтожили:

    1. Для Гвардиолы этот кубок ЛЧ оказался последним в «Барселоне». Тогда, кстати, мир громко заговорил о тики-таке и тактическом шаманстве.

    2. Лео Месси забил гол. Ничего удивительного, он до сих пор забивает.

    3. После матча сэр Алекс сказал, что у «МЮ» были шансы на победу. Статистика показывает, что нет. «Барса» была лучше по:
    а) Количеству ударов (19 против 4);
    б) Владению мячом (63% против 37%);
    в) Количеству передач.

    Команда Пепа сделала 787 пасов, «Юнайтед» – 365. И это было еще одно проявление той самой тики-таки.

    Через два года после того финала сэр Алекс ушел на пенсию.

    4. Это был последний матч в карьере ван дер Сара.

    5. Уэйн Руни еще не сделал операцию по пересадке волос. После матча из-за поражения плакал этот мальчик.

    Что еще произошло в тот год, когда «Барса» и «МЮ» в последний раз встретились в официальном матче

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    Несколько кадров, после которых вас захватит мощный приступ ностальгии

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.5 Голосов: 13
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +807

      ухоженный крокодил 5 часов назад

      Когда об этом пишет парень, которому от горшка 2 вершка, это даже забавно.

      1
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      Рейтинг: +2210

      Nesterenko 21 час назад

      Забыли напомнить, что этим "тики-таки" на стадии 1/8 забивал Аршавин.

      0
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      Рейтинг: +676

      Sedoi_Goblin 15 марта, 22:55

      Эпоха была тики-таки..Форма была белая,можно сказать-белейшая..Имена странные..Но,тем не менее,рыба в Каме была!))))

      1
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      Рейтинг: +327

      Oldtrafford83/97 15 марта, 22:00

      Были ещё крутые матчи по 3-3 в группе в сезоне 1998-1999, в тот сезон Барса из группы не вышла, а что случилось с МЮ все знают:)

      0
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      Рейтинг: +463

      tilvan 15 марта, 21:02

      Год Вильи забыли

      0
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      Рейтинг: +406

      ARSteven89 15 марта, 20:45

      Были времена, когда один "Манчестер" (Юнайтед) становился чемпионом засчёт своей игры, а сейчас времена, когда другой "Манчестер" (Сити) становится чемпионом засчёт своих денег. Вот и вся разница...

      -1
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      Рейтинг: +463

      tilvan > ARSteven89 15 марта, 21:11

      Ну так играет всё равно команда. И в случае МС именно команда. Пеп выстроил настоящую машину вместо сборища Хьюза и Манчини

      3
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      Рейтинг: +3962

      XaXatyn 15 марта, 20:20

      В МЮ часто играл Рафаэль ! Фабио мало матчей провел за основу ! И как понять слова был близнец ? Он что умер ? Кто так пишет

      0
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      Рейтинг: +1397

      Чермындыр 15 марта, 18:26

      Что интересно, Месси забил в этой игре не просто гол, а гол головой, перевисев в воздухе центральных защитников МЮ. Было удивительно

      0
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      Рейтинг: +1397

      Чермындыр > Чермындыр 15 марта, 18:29

      А блин, попутал. Это было в 2009, но тоже в ворота МЮ и тоже в финале

      1
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      Рейтинг: +5685

      Cules2013 15 марта, 17:38

      Странные имена были и у Барсы, вроде Кейта или Афеллая с Пинто.

      0
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      Рейтинг: +3617

      84aivengo 15 марта, 17:24

      были времена....

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