В последний раз «Барса» и «МЮ» рубились в финале ЛЧ-2011. Это была эпоха тики-таки, белой формы и странных имен

Порция легендарной ностальгии.

Жеребьевка Лиги чемпионов свела «Барсу» и «Юнайтед» в четвертьфинале. В последний раз они встречались на этой стадии еврокубков еще в сезоне-1983/84, когда существовал Кубок Обладателей Кубков. В последний раз в официальном матче вообще – на «Уэмбли» в финале Лиги чемпионов. Тогда «Барса» раскатала англичан – 3:1.

Наденьте солнцезащитные очки – блеск от такого числа легенд слепит. В составе «Барсы» на поле вышли Хави, Иньеста, Абидаль, Пуйоль. У «МЮ» – ван дер Сар, Эвра, Фердинанд, Видич, Гиггз, Кэррик, Руни. А тренировал «Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон, который очень верил в Нани и в середине второго тайма выпустил его спасать . Для него это был последний яркий сезон в карьере. Дальше – спады, аренды и сожаления: прочитайте про это наш материал.

Вообще, в составе англичан тогда хватало необычных людей. Например, кореец Пак Чжи Сун или бразильский латераль Фабио (помните, у него еще был близнец Рафаэль?), или мексиканец Чичарито. А в запасе сидели Томащ Кушчак, Андерсон и Даррен Флетчер.

Несколько фактов о матче, где «МЮ» уничтожили:

1. Для Гвардиолы этот кубок ЛЧ оказался последним в «Барселоне». Тогда, кстати, мир громко заговорил о тики-таке и тактическом шаманстве.

2. Лео Месси забил гол. Ничего удивительного, он до сих пор забивает.

3. После матча сэр Алекс сказал, что у «МЮ» были шансы на победу. Статистика показывает, что нет. «Барса» была лучше по:

а) Количеству ударов (19 против 4);

б) Владению мячом (63% против 37%);

в) Количеству передач.

Команда Пепа сделала 787 пасов, «Юнайтед» – 365. И это было еще одно проявление той самой тики-таки.



Через два года после того финала сэр Алекс ушел на пенсию.

4. Это был последний матч в карьере ван дер Сара.

5. Уэйн Руни еще не сделал операцию по пересадке волос. После матча из-за поражения плакал этот мальчик.

Что еще произошло в тот год, когда «Барса» и «МЮ» в последний раз встретились в официальном матче

• Эстония перешла на евро и вошла в еврозону.

• В России впервые в истории возбуждено уголовное дело из-за нарушения авторских прав.

• Лукашенко в четвертый раз стал президентом Белоруссии.

• Автор этого текста отметил 15-летие.

• В Японии прошел марафон, в котором участвовали роботы.

• Под Ярославлем разбился самолет с хоккейной командой «Локомотив».

Несколько кадров, после которых вас захватит мощный приступ ностальгии