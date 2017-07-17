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    Венгер побил рекорд АПЛ. Теперь есть пункт, по которому он точно лучше Фергюсона


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    Голосов: 6
    17.07.2017 15:30
    Теперь никто не тренировал в АПЛ дольше, чем Арсен Венгер. Показываем крутые фото из его насыщенной карьеры.

    Сегодня пошел 7583 день Арсена Венгера во главе клуба Премьер-лиги − это на одни сутки больше, чем показатель завершившего карьеру сэра Алекса Фергюсона (7582 дня). Напомним, что Фергюсон возглавил «Манчестер Юнайтед» еще до появления АПЛ, так что в рамках этого турнира француз сумел обогнать шотландца. Чтобы побить общий рекорд Фергюсона, Венгеру необходимо протренировать «Арсенал» до 2023 года.

    Венгер − главный долгожитель английского футбола. Он тренировал еще Дэвида Симэна.

    Именно под руководством Венгера «Арсенал» прошел сезон 2003/04 без единого поражения.

    Великие победы соседствовали с огромными разочарованиями. Ничья в Бирмингеме в 2010 году − упущенная возможность выиграть титул.

    Главная боль Арсена − поражение в финале Лиги чемпионов от «Барселоны». Самый грустный момент в его карьере.

    Несмотря на не самые впечатляющие результаты, многие фанаты «Арсенала» по-прежнему доверяют Венгеру.

    А он − по-прежнему держит себя в форме.

    Фергюсон и Венгер − настоящая классика английской Премьер-лиги.

    Венгер против Моуринью − противостояние не менее культовое.

    Не все тренеры заслужили прижизненный памятник. Венгер этой чести удостоился.

    И продолжает выигрывать трофеи.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Sky Sports, BT Sport, Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 6
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    Комментарии21
    ...
    • ...
      Рейтинг: +997

      egrrr 19 августа 2017, 06:09

      Футбол с участием Арсенала всегда было и есть смотреть интересно уже на протяжении 20 лет . А это дорогого стоит !!! Согласен про титулы, но это не всегда главное. А цифры и рекорды лично для меня на втором плане (процесс намного важнее результата).

      0
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      Рейтинг: +355

      kvm5 9 августа 2017, 01:15

      дольше не всегда лучше

      0
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      Рейтинг: +102

      GenghisKhan 4 августа 2017, 19:08

      Хоть в этом))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +302

      Vistavas 18 июля 2017, 09:37

      Слуцкий щас всем покажет, кто мастер рекордов )

      0
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    • ...
      Рейтинг: +800

      forward33 17 июля 2017, 17:37

      Сомнительный рекорд, а вот если обгонит САФа во главе клуба другое. Походу к этому стремится француз, поэтому держится за своё кресло.

      2
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      Рейтинг: +4028

      raritet > DeStar 17 июля 2017, 19:05

      Не Венгер трусишка, а мудрая политика хозяина клуба- где гарантии, что с новым тренером этот же состав выиграет АПЛ?

      2
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      ...
      Рейтинг: +800

      forward33 > DeStar 17 июля 2017, 20:09

      Ты, что перепутал...кто-то, а Веня точно не трус. В прошлом сезоне было огромное давление, но он его выдержал, хотя многие могли всё бросить.

      2
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik > raritet 17 июля 2017, 20:17

      никаких гарантий... никак не выиграет... нужно менять всю систему тренировок и игры, соответственно подбирать под нее новых игроков.
      Да, на это уйдет 2-3 сезона... результат хуже не будет, но зато будет надежда!

      1
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      Рейтинг: +800

      forward33 > DeStar 18 июля 2017, 00:30

      В конце сезона перешёл на схему с 3 защитниками, выиграли 9 из 10 матчей и кубок Англии. Вот тебе радикальное решение, сменил схему впервые за 20 лет, а пролёт мимо ЛЧ должен ещё больше встряхнуть француза

      1
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      Рейтинг: +800

      forward33 > DeStar 18 июля 2017, 00:35

      даже шпоры лучше действуют)))улыбнуло...ты серьёзно? Может, я что-то пропустил, а какой трофей они выиграли. Арсенал последние 10 лет играет в привлекательный футбол, но АПЛ не брал та же участь ждёт шпор. Может они играют эффектно, но распродажа их состава (как в былые времена арса) только начинается: Уокер первая ласточка, ведь куры платят в 2 раза меньше своих конкурентов..

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      Рейтинг: +800

      forward33 > DeStar 18 июля 2017, 10:24

      про вылает, я промолчу шпоры туда даже не вышли из своей лёгкой группы. Пример изм. схемы привёл, потому что ты говоришь, что никаких изменений не делает - это наглядный пример радикального решения. Блин, нахрена кого-то покупать, раз мы даже в лч не играем?...если ты болельщик арса, как ты пропустил трансферы Ляказетта и Коласинака? Снова косячок)))Кубок англии ерунда? ты серьёзно, старейший турнир Англии, кот Арс и Венгер выиграли больше других в Англии, ну условная ЛЕ была легче, чем КА.

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      Рейтинг: +800

      forward33 > DeStar 18 июля 2017, 10:26

      А толку от то, что они якобы сравнялись? игра красивая? Ну будут ходить по клубному музеи и рассказывать у нас такая классная игра...

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      Рейтинг: +800

      forward33 > DeStar 18 июля 2017, 14:49

      Конте сменил схему и выиграл чемпионат, для француза и арса это радикальные меры. вспомни соперников мю сельта, андерлехт, ростов ты хочешь сказать, что они сильнее Сити и Челси нет конечно. Если не на чем не основываюсь, тогда ты мыслищь лишь стереотипами о арсе, кубке и т.д. А, да по поводу Коласинака лучший Лз Бундеслиги (Алаба и др. аут). Коентрао и Данило, тогда уровень Осасуны...

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      forward33 > DeStar 18 июля 2017, 14:54

      У меня нейтральная позиция по арсу и мне без разницы просто аргументировано обратил внимание, что Веня не трус, он явно заслужил уважение. По поводу конкуренции 14 лет назад не было
      такого Челси, а 8 лет назад Сити, деньги и конкуренция в АПл знаительно выше, чем в Ла лИге. Атлетико за последнии 5 лет сильно поднялся значит Реал спустился? Аргумент слишком примитивен. Шпоры норм играет только два сезон и пока результата нет, куда они поднялись не знаю...согласись трофеи в футболе главное...А и ещё в плюс к кубку Англии, помню Моур за трофей считал Суперкубок Испании и гордился им, мол выигрывал трофеи каждый год.

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      forward33 > DeStar 18 июля 2017, 15:50

      Что ты нервничаешь. Он попал в команду года, туда попадают лучшие игроки сезона, по ттд, оценкам и т.д. По поводу защей реала, в атаке хороши, а вот в обороне так себе, как по мне Беллерин не уступает Карв...Да в какой-то мере он застрял 20 веке, за это в принципе и критикуют, ты же просил пример радикальных мер. А что, зидан много в реал произвёл радикальных мер, да нет разумная ротация, игра по сопернику и хорошая атмосфера.

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      forward33 > DeStar 18 июля 2017, 15:56

      зачем ты всё упрощаешь? вот 10 лет назад они.. и т.д детские аргументы...10 лет назад реально за чемпионство боролись арс и мю, в принципе, как и последние лет 15 в ла лиге сейчас всё изменилось, ну если ты хочешь сравнивать реал и арс, то траты ты сам знаешь они в разы богаче тратя тучу денег..у атлетико всегда были отличные напы, добавились неплохие дефы, вингеры, ну кончено тренер мастер разрушение, созидать всегда сложнее. Плюс арс в промежуток с 2005 - 2013 сложно оценивать они только продавали лидеров, потом выращивали замену.

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      Рейтинг: +800

      forward33 > DeStar 18 июля 2017, 17:09

      Взаимно Серж...Удачи Реалу в новом сезоне...Было приятно пообщаться по Вене (всё-таки динозавр футбола, кот. ставит симп. футбол) и др. темах. В принципе, о любой футбольной теме можем пообщ. в будущем.

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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 17 июля 2017, 17:34

      этот рекорд оттесняет Венгера еще дальше от Ферги,ибо КПД у САФа гораздо выше)))

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      Рейтинг: +10

      zeth75 17 июля 2017, 16:59

      Помимо всего прочего, Венгер очень поспособствовал развитию всей инфраструктуры клуба. При его непосредственном участии сделаны колоссальные капиталовложения.

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      Рейтинг: +149

      Sarco999 17 июля 2017, 16:15

      Это конечно круто , но лучше бы он хотя бы , на половину Сэра по трофеям догнал ...

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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > Sarco999 18 июля 2017, 16:27

      согласен сезон без поражений это конечно круто но в целом сколько САФ выйграл с МЮ трофеев и сколько Венгер

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