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Франк Веркаутерен
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Текст
Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии
3
18:20
«Базель» предложил 2 миллиона за 20-летнего россиянина
18:13
Иванов не будет судить в 23 туре РПЛ: он допустил 2 ошибки в пользу «Спартака» в игре с «Динамо»
18:04
Канчельскис призвал Малкома и Клаудиньо уезжать из России
17:52
В «Ессентуках» заявили о роспуске команды после поражения 0:15
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Все новости
17:44
Дуду назвал ЦСКА самым популярным клубом России: «У «Спартака» есть Кубок УЕФА?»
1
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17:36
Две сборные отказались участвовать в чемпионате CAFA, в котором сыграет Россия
3
17:19
Кассано прошелся по Моуринью: «Всем будет *** на него, когда он закончит карьеру»
3
17:03
Тихонов: «Семаку повезло, что Дзюба не пожал руку. Он этой рукой на всю страну мастурбировал»
6
17:00
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16:58
Объявлены судьи на решающие матчи Fonbet Кубка России
16:53
«Быстро разлюбит «Спартак» и переедет в Санкт-Петербург»: Петржела рассказал, как «Зениту» заполучить Промеса
4
16:42
Сперцян уйдет из «Краснодара»: им интересуются в двух странах
16:32
РФС назначил судей на матчи 23-го тура РПЛ
1
16:27
Конкурс прогнозов
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16:25
«ПСЖ» может уволить Гальтье из-за расистских высказываний: клуб начал расследование
15:55
Гулиев ответил на обвинения в сливе Гогниева из «Химок»
1
15:49
«У нас не может быть так много чернокожих и мусульман»: тренера «ПСЖ» Гальтье обвинили в расизме
1
15:25
«Рубин» раскрыл условия контракта с Рахимовым
15:11
Дуду назвал российского тренера, который мог бы работать в «Реале» или «МЮ»
2
15:01
В «Рубине» объяснили, почему главным тренером стал Рахимов, а не Шалимов или Талалаев
1
14:50
Радимов считает, что судьи стали помогать «Спартаку» после закрытой встречи с клубом
11
14:42
Гвардиола рассказал, из-за чего постарел на десять лет
14:27
Красивый футбол
Редкие фото невесты Абаскаля – они поженились на днях в России
3
14:26
В «Рубине» прокомментировали новость о возвращении Бердыева
14:13
Дзюба рассказал, какой город лучше: Москва или Санкт-Петербург
7
13:59
Беллингем считает «Ман Сити», «Челси» и «ПСЖ» «бездушными» командами: главным претендентом на игрока стал клуб Примеры
1
13:45
Дзюба назвал самый важный гол за «Локомотив»
13:37
«Ессентуки» снялись со Второй лиги после поражения со счетом 0:15
2
13:26
В «Сочи» определились с главным тренером на концовку сезона
4
13:00
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12:55
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Речь перед командой и первая тренировка Рахимова в «Рубине»
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Франк Веркаутерен - статьи
Тренер
Имя
Франк
Фамилия
Веркаутерен
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
28 октября 1956
Статистика
Новости
Статьи
Посты
23.05.2017 11:00
«Крылья Советов» вылетели из РФПЛ. Мы будем скучать?
«Крылья Советов» во второй раз в истории отправились в ФНЛ. «Бомбардир» разобрал положительные и отрицательные стороны самарской команды, в городе которой скоро пройдет чемпионат мира-2018.
19
02.11.2016 21:00
Месси поругался с игроками «Ман Сити». ФИФА запретила играть на новой арене «Зенита». Дайджест событий дня
Смолов выздоровел, но вряд ли сыграет с «Шальке». КДК отменил красную карточку Кержакову. Чалов сделал покер за ЦСКА в юношеской Лиге чемпионов. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
12
21.10.2016 17:55
Удаление и два пенальти – в стартовой игре 11-го тура РФПЛ между «Крыльями Советов» и «Арсеналом» (ВИДЕО)
Еще вчера по Европе гремели еврокубки, а уже сегодня возобновился чемпионат России: «Крылья Советов» принимали тульский «Арсенал». Вывеска не сумасшедшая, но событий – аж на целый тур. «Бомбардир» показывает, что там происходило.
1
28.09.2016 21:00
Карпин сменил имидж. Венгера ждут в сборной Англии. Дайджест событий дня
Коррупционный скандал в Англии набирает обороты. Широков стал советником министра. Молодежный состав «Ростов» пропустил шесть голов от «ПСВ». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
5
08.05.2016 21:25
Вернблум, Промес, судьи в Казани и другие герои и антигерои – в обзоре 27-го тура РФПЛ
Тройка лидеров одержала непростые победы, «Спартак» выиграл второе дерби подряд, матч в Казани испортили арбитры, а «Кубань» почти потопил запасной игрок «Мордовии». Герои и антигерои, любопытные цифры и факты, все голы и многое другое – в оперативном обзоре 27-го тура РФПЛ от «Бомбардира».
15
02.05.2016 03:15
Шатов, Дюрица, Смолов и другие герои и антигерои – в обзоре 26-го тура РФПЛ
«Спартак» с неожиданным составом выиграл дерби, финалисты Кубка дружно победили крупно, а «Ростов» сенсационно проиграл в Саранске. Герои и антигерои, любопытные цифры и факты, все голы и многое другое – в оперативном обзоре 26-го тура РФПЛ от «Бомбардира».
9
06.12.2015 14:55
«Динамо» на грани вылета в ФНЛ, Агаларов врывается в тренерскую элиту
О конфликте Семина с фортуной, приезде представителей «Марселя» в Уфу, очаровывающем Веркаутерене и бьющем тревогу «Динамо» – в обзоре нижней части таблицы РФПЛ от «Бомбардира».
10
04.12.2015 18:00
Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 18-й тур РФПЛ
«Бомбардир» продолжает битву прогнозов, в которой сотрудники редакции стараются опередить известного агента Алексея Сафонова. В 18-м туре вызов президенту «СА-Футбольное агентство» бросает корреспондент портала Дмитрий Проскурин.
4
01.12.2015 10:40
Виллаш-Боаш в перепалке с Кадыровым, «Динамо» и «Рубин» героически спасаются. Каким был 17-й тур РФПЛ
Об ужасных ценах на билеты от руководства «Динамо», очередном нападении на Дмитрия Аленичева, вечеринке «Терека» и затянувшейся аномалии – в обзоре 17-го тура от «Бомбардира».
14
30.11.2015 18:20
Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 17-й тур РФПЛ
«Бомбардир» продолжает битву прогнозов, в которой сотрудники редакции стараются опередить известного агента Алексея Сафонова. В 17-м туре вызов президенту «СА-Футбольное агентство» бросает редактор ленты новостей Николай Живоглядов.
6
09.11.2015 09:40
Карадениз вытаскивает «Рубин», а «Спартак» снова проигрывает. Каким был 15-й тур РФПЛ
О разочаровывающих «Крыльях», преображении «Мордовии» и первом поражении ЦСКА – в обзоре 15-го тура от «Бомбардира».
1
28.09.2015 16:50
Слуцкий, Аленичев и еще три тренера РФПЛ, которые могут уехать вслед за Черчесовым
Сегодня стало известно, что Станислав Черчесов очень близок к тому, чтобы возглавить один из европейских клубов. «Бомбардир» прикинул, кто еще из тренеров РФПЛ в обозримом будущем может может получить шанс в Европе.
8
25.09.2015 20:00
Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 10-й тур РФПЛ
«Бомбардир» продолжает битву прогнозов, в которой сотрудники редакции стараются опередить известного агента Алексея Сафонова. В десятом туре вызов президенту «СА-Футбольное агентство» бросает корреспондент Ульяна Лукьянченко.
2
20.09.2015 10:20
Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 9-й тур РФПЛ
«Бомбардир» продолжает битву прогнозов, в которой сотрудники редакции стараются опередить известного агента Алексея Сафонова. В девятом туре вызов президенту «СА-Футбольное агентство» снова бросает ведущий редактор Иван Адаменко.
2
14.09.2015 23:31
«Спартак» лишился Мовсисяна. Думбия тренируется по индивидуальной программе. Дайджест событий дня
«Урал» и «Крылья Советов» выиграли матчи РФПЛ. Ханданович продлил контракт с «Интером». «Рубин» сыграет с «Ливерпулем» на «Казань-Арене».
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