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    Месси поругался с игроками «Ман Сити». ФИФА запретила играть на новой арене «Зенита». Дайджест событий дня


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    Голосов: 3
    02.11.2016 21:00
    Смолов выздоровел, но вряд ли сыграет с «Шальке». КДК отменил красную карточку Кержакову. Чалов сделал покер за ЦСКА в юношеской Лиге чемпионов. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.

    Месси повздорил с футболистами «Ман Сити»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси влип в конфликт после матча Лиги чемпионов с«Манчестер Сити» – его оскорбили футболисты английского клуба, а тот не сдержался и назвал своего обидчика «глупцом» (по другим данным – «идиотом»). Инцидент произошел в тоннеле стадиона и был исчерпан после вмешательства форварда «Сити» Серхио Агуэро. Напомним, англичане выиграли матч 3:1.

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    Смолов отправился с «Краснодаром» в Гельзенкирхен

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов полетел с командой на матч четвертого тура группового турнира Лиги Европы против «Шальке». Он уже тренируется без ограничений после травмы колена, полученной 29 сентября в матче против «Ниццы» (5:2). Впрочем, главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов заявил, что более вероятен вариант, при котором Смолов выйдет на замену в игре с «Оренбургом» в конце недели. А вот у полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева дела идут гораздо хуже – у него случился рецидив, поэтому в нынешнем году игрок больше на поле не появится.

    Молодой нигериец выбрал «Спартак» для прохождения просмотра

    Нападающий нигерийского клуба «Викки Туристы» Годвин Обайе сообщил, что в скором времени отправится в Россию. В игроке заинтересован московский «Спартак», который предложил ему пройти просмотр. «Отправляюсь в Россию на следующей неделе. Пока еще не получил визы. Я буду проходить просмотр в «Спартаке», а не в ЦСКА, как это сообщалось ранее», – рассказал местной прессе Обайе, который в 19-летнем возрасте забил 19 голов в нигерийском чемпионате.

    КДК РФС реабилитировал вратаря «Зенита»

    Просьба «Зенита» об отмене красной карточки вратарю команды Михаилу Кержакову, показанной ему в матче с «Анжи» (0:4) в рамках 1/8 финала Кубка России, была удовлетворена после заседания КДК РФС. «Были предоставлены все необходимые документы. Информацию мы направили в экспертно-техническую комиссию. Основываясь на их заключении, мы принимаем решение отменить красную карточку Михаила Кержакова», – отметил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

    «Это удар в спину!» – президент «Урала» об уходе Скрипченко

    Президент «Урала» Григорий Иванов шокирован информацией о возможном продолжении карьеры бывшего главного тренера команды Вадима Скрипченко в самарских «Крыльях Советов». «Вчера нашим уральским журналистам он рассказывал, как ему тяжело, как он устал, что ему надо побыть дома, с семьей. А сегодня он уже нашел команду, наших непосредственных конкурентов. Весь его уход, вся эта ситуация – очень дурно попахивает. Считаю, что это очень непорядочный поступок. Удар в спину. Он мне сказал, когда пришел проситься, что так устал. Зачем он мне все это говорил?» – заявил президент «Урала», рассуждающий о порядочности через несколько дней после матча «Урала» и «Терека».

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    «Крылья Советов» пока выбирают

    Уволив Франка Веркаутерена, руководство «Крыльев Советов» пока не спешит с приглашением нового тренера. Председатель совета директоров Дмитрий Шляхтин подтвердил, что клуб ведет переговоры с экс-тренером «Урала» Вадимом Скрипченко, но помимо него рассматривает и другие кандидатуры.

    «Со Скрипченко решили связаться после его освобождения. У нас еще три кандидатуры, и мы с ними тоже проведем переговоры. Отставка Веркаутерена произошла после поражения от «Оренбурга», и если бы его не было, то не было бы отставок, я это обговаривал», – отметил Шляхтин.

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    На «Крестовском» забраковали выкатное поле

    Новый стадион «Зенита» ждет очередное изменение в его проекте. Представители ФИФА забраковали выкатное поле арены, которое считалось одной из ее изюминок. «Инспекторы ФИФА попрыгали по полю и сказали, что на этом поле матчи чемпионата мира проводить нельзя. Нормативы по вибрации превышены в семь раз. Раз поле пружинит, то как на нем играть?» – задается вопросом источник.

    Юноши ЦСКА забили пять голов «Монако»

    В рамках юношеской лиги УЕФА московский ЦСКА в гостях выиграл у «Монако» с крупным счетом. Четыре гола забил форвард армейцев Федор Чалов, причем для этого ему потребовалась всего 41 минута. Еще один забитый мяч на счету Жамалетдинова. Победа позволила ЦСКА возглавить таблицу группы Е с девятью очками.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, РФПЛ
    Рейтинг: 3.7 Голосов: 3
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +9

      Гарун 24 ноября 2016, 12:07

      ю

      0
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      Рейтинг: +45

      Тим2015 3 ноября 2016, 16:39

      Строим , строим не достроим

      0
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      Рейтинг: +8119

      nik55 3 ноября 2016, 11:09

      нужно 5 миллиардов тогда доделают может быть

      0
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      Рейтинг: +210

      castromen 3 ноября 2016, 08:19

      "Крестовский"-новый вид вибратора??? Все у них по Фрейду.....

      2
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 3 ноября 2016, 04:12

      Батут что ли сделали? Бизнес-ход: отжать еще десяток миллиардов.

      1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 3 ноября 2016, 01:46

      Справедливость восторжествовала, это я в случае с Кержаковым...

      -1
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 2 ноября 2016, 22:30

      а ведь футбольные нормы все знают, вопрос в том, кто будет отвечать за данное нарушение норм!

      Опять бабло пойдёт из народного кармана за косяки тех, кто получил миллионы долларов за кривой проект?

      4
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex > lra 3 ноября 2016, 00:09

      Народный карман - мой карман, а по поводу того, кто за чей счёт и за что платит, это не тебе, тупому быдлу, предсказывать, купи себе лучше учебник русского языка "засчёт" кого-нибудь

      4
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      Рейтинг: +304

      Victor.Vings 2 ноября 2016, 21:51

      Сразу было понятно, что у нас такие проекты делать не умеют, воруют и перестраивают 20 раз, чтобы снова распилить бюджет :(((

      2
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      Рейтинг: +108

      sciline10 2 ноября 2016, 21:29

      на месте стадиона раньше не было кладбища или может ведьма какая жила, ну или на худой конец быть может там преступников святой инквизиции раньше сжигали?)

      0
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      Рейтинг: +48

      MetaL0maN > sciline10 2 ноября 2016, 21:50

      Нет... Там есть покровительство нашей власти, т.к. первого генподрядчика прокуратура не тронула, хотя должна была все до гвоздика проверить и украденные деньги найти.

      2
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      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua 2 ноября 2016, 21:10

      Бывает.

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