Слуцкий, Аленичев и еще три тренера РФПЛ, которые могут уехать вслед за Черчесовым

Сегодня стало известно, что Станислав Черчесов очень близок к тому, чтобы возглавить один из европейских клубов. «Бомбардир» прикинул, кто еще из тренеров РФПЛ в обозримом будущем может может получить шанс в Европе.

Сегодня стало известно, что Станислав Черчесов очень близок к тому, чтобы возглавить один из европейских клубов. «Бомбардир» прикинул, кто еще из тренеров РФПЛ в обозримом будущем может может получить шанс в Европе.

Леонид Слуцкий

Куда уйдет: Английская Премьер-лига

Леонид Викторович сейчас, как тренер сборной – надежда и любимец всей России. Слуцкого наконец перестали называть «русский Моуринью», признав в нем личность достаточно сильную, чтобы ни с кем ее не сравнивать. И не стоит думать, что за границей не видят, как виртуозно Леонид Викторович с 15 игроками в обойме постоянно борется за чемпионство. Зачастую удачно. В еврокубках он тоже относительно успешен. Еще и сборную России преобразил. Слуцкий сейчас – лицо российского тренерского цеха для европейцев. И если он удачно отработает в сборной России, то приглашение умного тренера с адекватными запросами в условный «Ливерпуль» не будет выглядеть, как некая небылица. Хуже, чем при Роджерсе, точно не будет.

Вероятность, что сюда едет Черчесов: 5%

Черчесова вряд ли позовут в Англию. Он известен своим мастерством ругаться с ведущими игроками команды. А это всегда удар по имиджу клуба, за которым в АПЛ все стараются следить

Олег Кононов

Куда уйдет: Бундеслига

Если белорусскому специалисту куда и нужно уезжать, так точно в Бундеслигу.Нынешний «Краснодар» по стилю игры – команда из высшего света немецкого футбола. Атаки построены на скорости и одном шикарном пасе. Защитники активно подключаются в нападение. Некие огрехи обороны компенсируются у чужих ворот. Кононову даже не нужно будет ментально перестраиваться. Для переезда нужно лишь выйти с «Краснодаром» в Лигу чемпионов. Ну или забористо пошуметь в Лиге Европы. И все, условный «Вердер» или «Гамбург» уже судорожно отправляют в Краснодар запросы на трансфер тренера.

Вероятность, что сюда едет Черчесов: 30%

У Станислава Саламовича богатое "австрийское" прошлое. А это и знание языка, и знание менталитета, и, что важнее всего, знание нужных людей. Бундеслига - явный приоритет для Черчесова среди топ-5 лиг.

Дмитрий Аленичев

Куда уйдет: Серия А

Деятельность Дмитрия Анатольевича Аленичева сейчас обсуждается не меньше, чем действия его тезки – Премьер-министра РФ. И при всей спорности результатов команды не признать, что тренер «Спартака» - действительно талантливый специалист, нельзя. Сейчас сложно загадывать, но если дела у Аленичева пойдут в «Спартаке» в гору, и при этом он не захочет становиться «новым Романцевым», то года через четыре тренер может уехать тренировать в Италию. Где он провел весьма заметные годы своей карьеры. Да еще и под руководством Фабио Капелло. А потом - в «Порту», к Аленичеву-тренеру приложил руку еще и Жозе Моуринью. Уже сейчас видна любовь Дмитрия Анатольевича к ротации схем и стремлению не зацикливаться на каком-то одном тактическом рисунке. В Серии А это очень ценится. Так что если и не в гранде, то в «Удинезе» или «Дженоа» может однажды появиться русский алленаторе.

Вероятность, что сюда едет Черчесов: 15%

Италия - одна из немногих топовых лиг, где верят в тренеров, которые раньше были вратарями. Черчесов вполне мог бы неплохо вписаться в итальянскую среду своим ярким темпераментом и умением строить оборону.

Курбан Бердыев

Куда уйдет: Примера

Одно время ходила шутка, что Бердыевым в Испании пугают юных футболистов. Действительно, «Рубин» под руководством Курбана Бекиевича побеждал и «Барселону», и «Атлетико». А мадридский «Реал» избежал этой участи только из-за отсутствия игр с казанцами. Так что, как обыгрывать основных соперников, Бердыев знает. А опыт, полученный в «Ростове», поможет ему вместо длительного строительства построить команду «на коленке». Тем более трансферная политика клубов, которыми руководит Курбан Бекиевич, часто заточена под южноамериканский рынок. И Испания – идеальное место, чтобы продолжить эту традицию.

Вероятность, что сюда едет Черчесов: 5%

Вот уж куда точно Станиславу Саламовичу ехать не нужно, так это в Испанию. Перманентная расслабленность большинства футболистов и "своеобразное" судейство быстро доведут Черчесова до нервного срыва.

Франк Веркаутерен

Куда уйдет: Лига 1

Веркаутерен – лучший франкоговорящий тренер за историю РФПЛ. И темп, который набрал бельгиец, впечатляет. Придя в «Крылья Советов» после их вылета в ФНЛ, Франк за полтора года сколотил боеспособный коллектив, в котором нет звезд, но есть крепкий командный дух и хорошая физическая готовность. К тому же, он превратил Иоана Молло из заштатного резервиста «Сент-Этьена» в человека, который почти в одиночку обыграл «Зенит» на «Петровском». Пути этого тренера и высшего дивизиона Франции не пересекутся лишь в одном случае – если Веркаутерен получит достойное предложение из лиги постатуснее.

Вероятность, что сюда едет Черчесов: 15%

Лига 1 вполне могла бы стать для Черчесова трамплином в чемпионат посерьезнее. А если бы экс-тренера "Динамо" занесло на Север - в "Лилль", то он познал бы дзен, наблюдая за игрой своего голкипера Венсана Эньяма - одного из самых непробиваемых вратарей Европы.

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Так куда уйдет Черчесов?

Оставшиеся 40% вероятности отдадим варианту "Черчесов уедет работать в Восточную Европу". Это и с точки логики понятнее, да и информация уже появилась, что загадочным клубом, который может возглавить Станислав Саламович, станет польская "Легия". Похоже, "Челси" и "Реалу" придется еще годика три подождать русского тренера.

Отставка, сэр! Кого уволят в этом сезоне РФПЛ