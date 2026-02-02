Введите ваш ник на сайте
  Что такое автогол и почему это самая страшная ошибка в футболе

Что такое автогол и почему это самая страшная ошибка в футболе

Забить гол в ворота соперника – главная задача в футболе. Но иногда соперник упрощает эту задачу, забивая мяч в свои ворота самостоятельно. Такой мяч называется автоголом. Большинство автоголов были забиты игроками обороны и вратарями. Реже в ворота своей команды забивают футболисты линии атаки.

Значение автогола

Мяч, забитый в свои ворота, засчитывается. Автогол увеличивает счет в пользу соперника забившей команды.

В отличие от других игровых видов спорта, таких как хоккей, гандбол, волейбол, баскетбол, автогол в футболе может кардинально поменять психологию игры. Цена одной ошибки очень велика и буквально может определить результат встречи.

Что касается игрока, отправившего мяч в ворота своей команды, то он может потерять психологическое равновесие. У него возникает чувство вины перед партнерами и своими болельщиками.

Причины и последствия автогола

Главной причиной, приводящей к автоголу, называют потерю концентрации обороняющейся команды. Это может произойти под воздействием нескольких факторов:

  • давление со стороны соперников;
  • недостаточная психологическая устойчивость автора автогола;
  • неприятности, произошедшие с ошибающимся игроком до игры за пределами поля;
  • случайность, которая бывает в игре.

автого гол в футболе

Автогол может перевернуть игру, психологически уничтожить пропустившую мяч команду или провинившегося игрока. Это настоящая проверка на прочность и характер. Важно помнить, что это всего лишь эпизод поединка — и после автогола можно вернуться в игру.

Трагические и курьезные автоголы в футболе

История футбола помнит немало случаев с автоголами. Последствия забитых в свои ворота мячей для игроков были порой печальными.

Драма Андреса Эскобара

На чемпионате мира 1994 года в группе встречались сборные Колумбии и США. Защитник колумбийцев Андрес Эскобар в одном из эпизодов сыграл неудачно — и после его касания мяч влетел в ворота его команды. США выиграли эту игру 2:1, а Колумбия заняла последнее место в группе и вылетела из турнира.

автогол ЭСкобара

Для Эскобара эта ошибка имела трагические последствия. Травлей игрока со стороны прессы и болельщиков дело не ограничилось. Спустя 10 дней после этого автогола 27-летний футболист был застрелен шестью выстрелами в упор. Стрелявший произнес фразу, облетевшую весь мир: »Спасибо за автогол».

Фиаско «Байера»

В заключительном туре сезона Бундеслиги-1999/2000 «Байер» мог впервые выиграть чемпионат Германии. Соперником команды, лидирующей на тот момент, был скромный «Унтерхахинг». Леверкузенцам достаточно было для триумфа в чемпионате сыграть вничью.

Но все пошло не так, как хотелось фавориту. Микаэль Баллак умудрился срезать первый мяч в ворота своей команды. Второй гол «Унтерхахинг» забил самостоятельно. Итог для «аптекарей» – 0:2 и 2-е место в чемпионате вслед за «Баварией».

Антирекорд Акинфеева

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев вписал свое имя в историю Лиги чемпионов. В сезоне-2015/16 он отметился голом в свои ворота в домашнем матче с «Вольфсбургом». Итог встречи – поражение «армейцев» 0:2.

автогол Акинфеева

В 6-м туре группового турнира сезона-2016/17 в игре против «Тоттенхэма» Акинфеев забил еще один автогол. Итог той игры – поражение 1:3. Оба раза ЦСКА завершил групповой этап ЛЧ на 4-м месте в таблице.

Акинфеев – первый вратарь в истории Лиги чемпионов, имеющий в пассиве 2 автогола.

41 автогол в ЮАР

В 2022-м году в игре между «Могучими птицами» и «Матияси» хозяева забили 41 автогол. Как вы понимаете, произошло это не случайно – клубы вступили в сговор, чтобы не допустить попадания в высший дивизион «Тигров». В результате 4 клуба были пожизненно дисквалифицированы.

Срезка Кудряшова

В отборе к чемпионату мира 2022 года между Хорватией и Россией несчастный случай произошел с Федором Кудряшовым. На 81-й минуте важнейшего поединка он срезал мяч в свои ворота. Этот гол оказался единственным – россияне проиграли 0:1 и упустили шанс выйти на мундиаль с 1-го места в группе.

автогол Кудряшова

Критика прессы и травля в соцсетях была для игрока серьезным испытанием. Федор объяснял свою ошибку тем, что за пару секунд до злосчастного эпизода почувствовал спазм.

Второе место в группе давало России возможность участвовать в стыковых отборочных матчах. Но российская сборная 28 февраля 2022 года была дисквалифицирована по решению ФИФА.

Рекорды автоголов на Евро

Евро-2020 и Евро-2024 стали рекорными первенствами в истории по количеству автоголов. Когда прошел лишь 2-й групповой тур ЧЕ-2020, команды уже забили 5 мячей в свои ворота. Острая на язык футбольная общественность так и окрестила лучшего бомбардира турнира – Автогол.

Всего на Евро-2020 было зафиксировано 11 автоголов. Для сравнения, у лучшего бомбардира турнира Криштиану Роналду – всего 5.

На Евро-2024 автогол снова заявил о себе. К матчам 1/4 финала команды настреляли 9 таких мячей. Казалось, рекорд 2020-го года падет, но оставшиеся команды решили сосредоточиться на воротах соперников. За оставшиеся матчи произошел лишь 1 автогол, а всего по итогам первенства их стало 10 – рекорд-2020 устоял. Звание лучших бомбардиров Евро-2024 разделили 6 игроков, забивших по 3 мяча.

  • Читайте нас: 