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  • Роналду делает из сына чемпиона: как он его воспитывает и тренирует и когда мы увидим Криштиану-младшего в «Реале»

Роналду делает из сына чемпиона: как он его воспитывает и тренирует и когда мы увидим Криштиану-младшего в «Реале»

Криштиану Роналду – один из самых популярных спортсменов мира. Любое его действие приводит за собой большое обсуждение: будь это высказывание в медиа, гол или важное карьерное решение. То же касается и его личной жизни: высказывание Джорджины или любое событие вокруг семьи Роналду привлекают сотни тысяч комментариев.

У Роналду четверо детей. И этот текст – статья о сыне Роналду, Криштиану-младшем, который может повторить путь отца.

Кто такой Криштиану-младший: сколько ему лет, кто его мать

17 июня Криштиану-младшему исполнится 13 лет. Он родился, когда сам Роналду уже был звездой и играл за мадридский «Реал». Изначально была информация, что Криштиану-младший появился от суррогатной матери. Позже медиа распространяли противоположные слухи. По данным The Mirror, сын Роналду появился от романа с американской официанткой, который продлился всего одну ночь.

При этом инсайды говорят, что настоящая мать мальчика получила больше 15 млн фунтов, чтобы оставить отношения в тайне и не претендовать на него. Плюс Роналду пообещал, что расскажет сына правду о его матери, когда ему исполнится 18 лет. При этом сам Роналду узнал, что девушка беременна от него (для этого сделал ДНК-тест), когда находился на отборе к ЧМ-2010. Человек, близкий к окружению Роналду, рассказывал:

«Он сразу сообщил матери и сестрам. При этом у Криштиану не было мысли оставить мальчика. Даже если бы он решился на это, то Долореш [Мария Долореш – имя мамы Роналду] запретила бы ему. Криштиану был полон решимостью стать лучшим отцом с первого момента, когда узнал о беременности девушки».

Bleacher Report подтвердил информацию, что сын Роналду родился не от суррогатной матери. Но у медиа есть другая информация о родной маме мальчика – по его данным, это британская студентка, которой на момент связи с Роналду было 20 лет. После получения денег она пару лет звонила Роналду и умоляла его вернуть сына.

В 2015-м медиа спросили Роналду о его отношениях с сынов и задали вопрос о матери. В ответ получили общую фразу: «Некоторые моменты в жизни являются частными, и люди должны уважать мою жизнь. Когда Криштиану вырастет, я расскажу ему правду на любой вопрос, он заслуживает этого. Что именно я скажу ему? Не хочу рассказывать это сейчас, даже несмотря на любопытство людей».

Криштиану-младший или Криштианинью, как его называет сам Роналду, рос с отцом и все время путешествовал с ним. Мария Долореш даже как-то жаловалась: «Я предлагала Криштиану, чтобы Криштианинью пожил хотя бы пару месяцев у меня. Особенно это было бы актуально, когда у Криштиану много выездных матчей или решающие игры, на которые нужно правильно настроиться. Но Криштиану отказался: он хороший отец, который безумно любит сына».

Как Роналду воспитывает сына: у него есть свои принципы

Вот принципы Роналду, которые он использует для воспитания Криштианинью – сказаны в разных интервью:

1. Честность. Роналду никогда не обманывает сына и всегда говорит правду, даже если она может не понравиться.

2. Справедливость. Роналду никогда не поощряет сына, если тот провинился, и наказывает его, если нужно.

3. Помощь. Роналду помогает Криштиану-младшему по любым запросам (как и любой нормальный родитель), но не стесняется говорить ему, если какие-то моменты труднореалистичны или невозможны.

4. Роналду развивает в сыне желание побеждать, умение не жалеть себя ради достижение успеха.

Сам Роналду рассказывал два года назад: «Он еще совсем ребенок. Но в его игре видна зрелость. Он сильнее некоторых профессиональных футболистов. И мне важно поддержать в нем желание играть и стать настоящим победителем. Я вижу в нем великого игрока в будущем».

При этом Роналду не ограничивает сына в каких-то обычных радостях. Медиа говорят, что Криштиану-младший часто зависает в приставке и в компьютерных играх, постоянно тусит с друзьями и живет обычной мальчишеской жизнью. Слова Роналду про это:

«Конечно, я не хочу, чтобы мой сын был футбольным киборгом. Но я хочу сделать из него чемпиона, поэтому работаю вместе с ним. Вместе с этим я стараюсь прислушиваться к Криштианинью: мы живем одну жизнь, не хочу, чтобы он потом говорил, что я украл у него детство. У Криштианинью хватает всего в жизни, но я рад, что спорт занимает первое место».

Как тренируется и играет Роналду-младший: уже забивал, когда отец приезжал на стадион

Роналду-младший начал карьеру, когда отец играл за «Ювентус». Криштианинью стал членом академии клуба и выступал за команду своего возраста. После, когда Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед», он тоже ушел в школу «МЮ»: там взял семерку, номер отца, и играл в различных юношеских турнирах. Зимой вместе с отцом и остальной семьей уехал в Саудовскую Аравию и теперь играет в академии «Аль-Насра». Правда, он представляет команду, которая на два года старше его возраста.

На ютубе много хайлайтов из матчей Криштиану-младшего. Пару голов видел отец:

Marca пишет, что через год Роналду-младший перейдет в академию «Реала», чтобы начать взрослую карьеру там – у Роналду уже есть договоренность с Пересом, что Криштианинью будет тренироваться в молодежке «Мадрида».

Что еще важно знать о Роналду-младшем – так это то, что он тренируется вместе с отцом. Про это Роналду говорил так: «У нас есть персональный тренер: мы тренируем с сыном выносливость, скорость. Думаю, хорошо, что это он делает вместе со мной: у меня есть опыт правильного формирования тела».

И работа с отцом-чемпионом действительно дает результат. Например, в дебютном матче за юношескую команду «Ювентуса» он забил четыре гола, в другом матче – семь мячей. Мать Роналду говорит, что внук сможет обойти достижения отца. Сам Криштиану-младший пока еще не дал первое интервью. Но вот Джорджина уверена:

«Криштианинью будет кумиром миллионов. Он очень способный мальчик. Мы действительно думаем, что Криштиану-младший станет чемпионом и даже превзойдет достижения своего отца. Зависть? Нет никакой зависти! Будет только безграничная гордость».

Англия. Премьер-лига Лига чемпионов Лига чемпионов
Комментарии (5)
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jek718875
1685124006
Хотелось бы дожить и посмотреть на него
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ololoshaOLOLOEV
1685146220
Нырять учит?
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GermanVo
1685217668
Профессионализм - это самая важная черта Криша. Сколько бы его не хэйтили, чего у него не отнимешь, так это труд, и конкретный подход к делу. Уверен, что он не делает из сына киборга, как делают многие папаши, которые сами в жизни чего-то не добились, и пытаются сделать из сына чемпионов, тренируя с детства, днями на пролёт. В сухом остатке получаем выгоревших детей без детства. Так что, могу лишь пожелать Кришу ещё попылить немного в европе, может после косточки погреть на Калифорнийском побережье, а его сыну попробовать превзойти отца(и его вечного оппонента), но только, если он сам захочет.
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