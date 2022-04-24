Как «Спартак» может вылететь из РПЛ. Расклады на финиш сезона

Печальный вариант маловероятен.

В год столетия «Спартак» трясет и таскает по середине турнирной таблицы. После 26 туров у него 31 очко, благодаря чему он расположился на 10-й строчке. На чемпионство «Спартак» потерял шансы еще после 23-го тура (3 апреля) – его отделяет от «Зенита» 24 очка. До зоны вылета ближе – между «Химками», занимающими 13-ю строчку, и «Спартаком» всего три очка.

Какие расклады есть у «Спартака» на оставшуюся часть сезона

Для наглядности напомним регламент РПЛ, вылетают в ФНЛ. Команды, финишировавшие в сезоне на 13-м и 14-м местах, играют в стыковых встречах с третьим и четвертым клубом ФНЛ. В случае равенства очков по итогам сезона места распределяются по: а) Результатам очных встреч; б) Количеству побед; в) Лучшей разности забитых и пропущенных голов; г) Наибольшему числу голов во всех матчах сезона Премьер-лиги.

Вот так выглядит календарь «Спартака» на оставшиеся четыре тура сезона:

1 мая – домашний матч против «Крыльев»;

7 мая – выездной матч против «Урала»;

15 мая – домашний матч против «Зенита»;

21 мая – выездной матч против «Химками».

И сейчас нет четкого понимания, останется ли «Спартак» в РПЛ или вылетит. Уже точно «Спартак» не поднимется выше шестой строчки. Вариант, при котором он определенно остается в Премьер-лиге – когда побеждает минимум в трех матчах из четырех. Это спасает его даже от зоны вылета. Либо еще один – если он побеждает во всех четырех встречах. Этот 100-процентный.

Варианты, при которых «Спартак» опускается минимум до зоны вылета, тоже есть. Но они очень абстрактные. Один – при котором проигрывает все четыре матча. Второй – «Спартак» проигрывает три матча – обязательно «Уралу» и «Химкам» при их успешном выступлении в конце сезона. Третий – «Спартак» проигрывает два матча и в еще двух набирает не больше двух очков.

И здесь, для формирования общей картины, нужно смотреть на следующие моменты:

1. Форму прямых конкурентов. Из реальных это «Рубин», «Нижний Новгород» и «Химки». И вот их календарь:

Из всех лучшая форма в 2022-м у «Химок»: 4 победы, 2 ничьих и 2 поражения.

2. Противостояния в этом сезоне с оставшимися соперниками по календарю. Из 12 возможных очков в матчах против «Крыльев», «Урала», «Зенита» и «Химок» «Спартак» набрал 9. Проиграл только «Зениту» – 1:7.

3. У «Спартака» сложнейший календарь среди конкурентов за сохранение места в РПЛ. Это связано с дополнительным матчем – в мае «Спартак» встретится с «Енисеем» в полуфинале Кубка России.

4. Никто точно не знает формат РПЛ на следующий сезон. В марте клубы российской вышки проголосовали за расширение лиги до 18 команд. Окончательное решение будет принято в мае. Если все же вопрос решится в сторону увеличения числа команд Премьер-лиги, то здесь возникает вопрос: как в такой ситуации меняется состав РПЛ, вылетит ли кто-то или будет поддержан мораторий о невылете.

А «Спартак» хотя раз вылетал из высшего дивизиона

Да, но это было давно – 46 лет назад, когда был еще чемпионат СССР. В том году были проведены два чемпионата – весенний и осенний. Весной «Спартак» занял 14-е место, а осенью он вылетел вместе с минским «Динамо».

В тот год, несмотря на результат, у «Спартака» было достаточно известных игроков в составе. Но многие отмечали как главную причину вылета уход начальника команды Николая Старостина и главного тренера Николая Гулиева – вместо него пришел Анатолий Крутиков.

Вот что говорили главные герои того «Спартака» о вылете:

• Евгений Ловчев: «Главное, что должны были сделать тренеры, – организовать игру, психологически настраивать игроков на каждый матч, как на решающий. Этого мы и не увидели. Сколько нервов отняли у команды непоследовательность и неуверенность тренеров! Поймите, я не против них лично. Они хорошие люди, искренне преданные и желающие добра «Спартаку». Но что-то тренерское должно же быть в тренерах».

• Вагиз Хидиятуллин: «Перед чемпионатом новый главный тренер настоял, чтобы из «Спартака» убрали Старостина. А как можно – без Николая Петровича?! Я, когда пришeл, ужаснулся. Пять-шесть основных игроков керосинили прилично, причeм даже накануне матчей. Фамилии называть не буду».

• Многие говорили, что внутри раздевалки была отвратительная атмосфера, и это повлияло на общий результат.

Тексты по теме:

Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России