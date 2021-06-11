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    Раньше сборные были раскрепощенные и зрелищные, а Италия – зажатая и прагматичная. Теперь все наоборот!


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    Сегодня, 00:39
    Манчини подражает Сарри.

    Италия уверенно победила Турцию в матче-открытии Евро. Все в восторге от итальянцев, и мы тоже.

    Италия впервые в истории не проигрывает 28 матчей подряд. Они уверенно прошли отбор к турниру: десять побед и разница мячей 37:4. Впервые в истории, не пропуская, победили в девяти матчах подряд.

    Кажется, никогда в истории сборная Италии не была такой раскрепощенно атакующей. Забавно: раньше футбол сборных был открытым, а Италия одна из немногих – оборонительных. Сейчас все перевернулось.

    Еще эта команда похожа на «Наполи» Сарри. Похожие принципы игры с мячом: высокая линия обороны, крен на левый фланг, где играет Инсинье. Быстрое движение мяча из центра от Жоржиньо. Рядом пахарь Барелла (в «Наполи» был Аллан). Разные фланги обороны: левый – более атакующий, правый – оборонительный. И моментальный отбор после потери мяча на чужой половине.

    Не хватает своего Гамшика. Но есть Верратти, который не играл с Турцией из-за травмы, но уже тренируется и скоро будет готов.

    На уровне сборных, где футбол стал прагматичным и холодным, очень приятно видеть такую команду. В Манчини после «Зенита» не верили, а он вот так отвечает.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: www.imago-images.de / Global Look Press
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