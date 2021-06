Раньше сборные были раскрепощенные и зрелищные, а Италия – зажатая и прагматичная. Теперь все наоборот!

Италия уверенно победила Турцию в матче-открытии Евро. Все в восторге от итальянцев, и мы тоже.

Италия впервые в истории не проигрывает 28 матчей подряд. Они уверенно прошли отбор к турниру: десять побед и разница мячей 37:4. Впервые в истории, не пропуская, победили в девяти матчах подряд.

Кажется, никогда в истории сборная Италии не была такой раскрепощенно атакующей. Забавно: раньше футбол сборных был открытым, а Италия одна из немногих – оборонительных. Сейчас все перевернулось.

Еще эта команда похожа на «Наполи» Сарри. Похожие принципы игры с мячом: высокая линия обороны, крен на левый фланг, где играет Инсинье. Быстрое движение мяча из центра от Жоржиньо. Рядом пахарь Барелла (в «Наполи» был Аллан). Разные фланги обороны: левый – более атакующий, правый – оборонительный. И моментальный отбор после потери мяча на чужой половине.

