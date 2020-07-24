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    Ну сколько можно ошибаться, Ловрен?


    4.5
    Голосов: 2
    Сегодня, 10:38
    Уже пять ляпов за сезон.

    «Рубин» обыграл «Зенит». Герой матча – Денис Макаров, забивший красивый гол в добавленное время.

    Все восхищаются его голом и как будто не замечают действия защитников «Зенита». Дуглас Сантос и Ловрен впустили его в штрафную и спокойно дали пробить. Особенно Ловрен – его Макаров, как ребенка, накрутил три раза.

    Странно видеть такой уровень обороны от игрока, за которого заплатили 12 миллионов евро. Который еще недавно играл в «Ливерпуле» и считает себя одним из лучших защитников мира.

    Всего за 26 матчей в «Зените» у Ловрена пять голевых ошибок

    1. В матче с «Динамо» в первом круге. При стандарте Ловрен остался в полупозиции, не накрывая ни одного из игроков. Шунич был у него за спиной и забил победный гол.

    2. Против «Рубина» в первом круге дал пространство перед штрафной Йевтичу, повелся на его замах. Йевтич забил – и тоже победный гол.

    3. Забил в свои ворота, скидываю грудью мяч Луневу (но перекинул его). Помните?

    4. В Лиге чемпионов с «Лацио» Ловрен за игру поскользнулся четыре раза. Один из разов – голевой: когда он упустил игрока в своей штрафной, а тот в одно касание забил. Это была 82 минута, «Зенит» вел 1:0 – но в итоге ничья.

    5. Ошибки в голевом эпизоде против Макарова.

    Он что, настолько плох?

    На самом деле нет. Это феномен Ловрена: выдавать хороший общий уровень игры, но ярко ошибаться. Когда он переходил в «Зенит», мы писали об этом на соседнем сайте «Гол».

    В большом аналитическом материале блога «СБГ Аналитика» разобрали оборону «Зенита» в первой половине этого сезона. По всем показателям защита «Зенита» не стала хуже. Например, количество ударов соперника в створ за матч снизилось более чем на 1, а средняя опасность каждого удара стала минимальной за последние 4 сезона.

    Плюс Ловрен немного поменял «Зенит». Линия обороны стала выше, Ловрен дает больше опций в продвижении мяча. Но все равно часто грубо ошибается – и это как будто все перечеркивает.

    Ловрен – это опасно

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: dpa / Global Look Press
    Рейтинг: 4.5 Голосов: 2
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4270

      Павелий 2 минуты назад

      Я уже давно (24.07.2020) писал, что он не играл в основе Ливерпуля, он проиграл конкуренцию и Гомесу, и Матипу, ему уже 31.
      А так половина игроков Зенита думают, что они круче всех в мире. Зато ЛЧ реально показала, что они - самая распиаренная и дурно пахнущая субстанция.

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      Рейтинг: +1004

      Benifacto 48 минут назад

      че за дичь? вы че думали он играть будет? пахахахахахах эту хохму прикалю жене)))

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