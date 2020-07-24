Ну сколько можно ошибаться, Ловрен?

Уже пять ляпов за сезон.

«Рубин» обыграл «Зенит». Герой матча – Денис Макаров, забивший красивый гол в добавленное время.

Все восхищаются его голом и как будто не замечают действия защитников «Зенита». Дуглас Сантос и Ловрен впустили его в штрафную и спокойно дали пробить. Особенно Ловрен – его Макаров, как ребенка, накрутил три раза.

Странно видеть такой уровень обороны от игрока, за которого заплатили 12 миллионов евро. Который еще недавно играл в «Ливерпуле» и считает себя одним из лучших защитников мира.

ААААА! Только посмотри, что сделал МакаровПробежал через полполя, дважды убрал защитников на замахе и пробил под штангу без шансов для ЛуневаВсе это в добавленное время. Ну просто волшебник pic.twitter.com/dOZbvEYixu — Матч ТВ (@MatchTV) March 8, 2021

Всего за 26 матчей в «Зените» у Ловрена пять голевых ошибок

1. В матче с «Динамо» в первом круге. При стандарте Ловрен остался в полупозиции, не накрывая ни одного из игроков. Шунич был у него за спиной и забил победный гол.

В первом круге победу над «Зенитом» нам принeс гол Тони Шунича!Помните свои эмоции в тот момент? #ЗенитДинамо #Шунич pic.twitter.com/owYvJyl389 — ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) December 12, 2020

2. Против «Рубина» в первом круге дал пространство перед штрафной Йевтичу, повелся на его замах. Йевтич забил – и тоже победный гол.

Дарко Йевтич – автор лучшего гола октября по версии болельщиков!В матче 12-го тура полузащитник шикарным ударом низом из-за пределов штрафной отправил мяч точно в угол ворот «Зенита» и принeс нашей команде волевую победу!Ждeм твоего возвращения на поле pic.twitter.com/3CSFJgkxgL — «Рубин» Казань (@fcrk) November 5, 2020

3. Забил в свои ворота, скидываю грудью мяч Луневу (но перекинул его). Помните?

ЧТО ЭТО БЫЛО!? Ловрен забивает в свои, 1:1Деян скидывал грудью Луневу, но перебросил кипера:https://t.co/nXAi2exFKr pic.twitter.com/XYllafEY9M — Матч ТВ (@MatchTV) December 16, 2020

4. В Лиге чемпионов с «Лацио» Ловрен за игру поскользнулся четыре раза. Один из разов – голевой: когда он упустил игрока в своей штрафной, а тот в одно касание забил. Это была 82 минута, «Зенит» вел 1:0 – но в итоге ничья.

5. Ошибки в голевом эпизоде против Макарова.

Он что, настолько плох?

На самом деле нет. Это феномен Ловрена: выдавать хороший общий уровень игры, но ярко ошибаться. Когда он переходил в «Зенит», мы писали об этом на соседнем сайте «Гол».

В большом аналитическом материале блога «СБГ Аналитика» разобрали оборону «Зенита» в первой половине этого сезона. По всем показателям защита «Зенита» не стала хуже. Например, количество ударов соперника в створ за матч снизилось более чем на 1, а средняя опасность каждого удара стала минимальной за последние 4 сезона.

Плюс Ловрен немного поменял «Зенит». Линия обороны стала выше, Ловрен дает больше опций в продвижении мяча. Но все равно часто грубо ошибается – и это как будто все перечеркивает.