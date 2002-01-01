Моуринью умер как тренер-победитель

Добило поражение от только пришедшего Тухеля.

Просто вдумайтесь: он работает в «Тоттенхэме» 14 месяцев. Тухель в «Челси» – 9 дней. И «Челси» не просто побеждает, а выглядит лучше во всех компонентах: создание моментов, контроль игры, перестроения по ходу. Как будто это Тухель работает больше года, а Жозе только пришел.

При том, что это второй сезон Моуринью в «Тоттенхэме». Что означал для него второй сезон в клубе раньше:

• «Порту» – чемпионство + победа в ЛЧ.

• «Челси» – чемпионство.

• «Интер» – чемпионство + победа в ЛЧ.

• «Реал» – чемпионство.

• «Челси» – чемпионство.

• «МЮ» – 2 место.

Этот сезон еще не закончился, но сейчас «Тоттенхэм» отстает от «Ман Сити» на 13 очков. И играет в плей-офф Лиги Европы – это сейчас уровень Жозе.

И Моуринью остался тем же: ссорится с игроками (Алли просто не играет), винит их в поражениях, грубит журналистам («Вы не заслуживаете ответа»). Когда он это делает, и команда берет трофеи – это можно понять и принять. Но когда идет со средними-провальными результатами – это настораживает.

Сейчас Моуринью воспринимаетcя как старик – он настолько давно в деле и его так много, что кажется: ему очень много лет. На самом деле – всего 57. И он недавно сказал, что слишком молод и хочет работать еще 10-15 лет. Сложно представить его в следующие годы в топ-клубе. Но и настолько же сложно в середняке – кажется, это против природы Жозе – тренировать клуб, который не борется за победы. Но сейчас он сам делает свои команды такими.