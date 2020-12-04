Моуринью: «Я слишком молод, чтобы заканчивать тренировать. Впереди еще 10-15 лет»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал о том, когда планирует завершить тренерскую карьеру.

«Многие говорят мне, что я тренирую слишком долго. Но я не планирую заканчивать так рано. Страсть никуда не исчезла. Я наслаждаюсь жизнью и счастлив, что у меня есть любимое хобби.

Мне 57 лет – я слишком молод, чтобы заканчивать тренировать. Думаю, впереди у меня еще 10-15 лет», – сказал Моуринью в интервью Inews.