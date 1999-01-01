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    Моуринью: «Я слишком молод, чтобы заканчивать тренировать. Впереди еще 10-15 лет»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал о том, когда планирует завершить тренерскую карьеру.

    «Многие говорят мне, что я тренирую слишком долго. Но я не планирую заканчивать так рано. Страсть никуда не исчезла. Я наслаждаюсь жизнью и счастлив, что у меня есть любимое хобби.

    Мне 57 лет – я слишком молод, чтобы заканчивать тренировать. Думаю, впереди у меня еще 10-15 лет», – сказал Моуринью в интервью Inews.

    • Моуринью начал тренерскую карьеру в 2000 году.
    • Жозе дважды выигрывал Лигу чемпионов.

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    Источник: Inews

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    Сегодня, 12:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4357

      playsh 1 час назад

      Да,от скромности Жозе не умрёт.Браво.

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