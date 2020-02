«Монако» проваливает сезон из-за глупых удалений в матчах с аутсайдерами

Основная часть событий из матча «Нима» и «Монако» (3:1) есть на этом скриншоте:

Никакой ошибки с удалениями там нет. В середине первого тайма Бакайоко грубо сыграл против соперника в центре поля. Система VAR проверила эпизод и рекомендовала судье удалить игрока «Монако». Он так и поступил, но футболисты бурно протестовали. Особенно активничал Желсон Мартиньш. Его и отправили с поля вслед за Бакайоко (за споры и толчок арбитра).

Так «Монако» остался вдевятером в середине первого тайма и при счете 1:1. Никаких изменений в составе не последовало, но игра поменялась. «Ним» пользовался преимуществом и бесконечно давил (превосходство по ударам – 22:6). Дальше – два ожидаемых гола и победа. Для «Нима» она стала всего четвертой в этом сезоне. Сейчас команда идет на 19 месте.

Матч «Монако» и «Нима» интересен и с точки зрения состава. Александр Головин впервые в сезоне остался на скамейке в матче Лиги 1. Его и выпустили спасать «Монако» в середине второго тайма, когда «Ним» уже вел в счете. Спасти не получилось – «Монако» проиграл четвертый матч из последних пяти игр во всех турнирах. Единственная победа на этом отрезке – игра Кубка Франции с командой «Сен-Прив» (3:1).

По сезону у «Монако» прослеживаются две ключевые тенденции. Первая – очень (очень!) много удалений. За 22 матча их набралось уже девять. Такого показателя нет ни у одной команды из топ-5 лиг Европы. Интересно, что две красные карточки в одном матче игроки «Монако» в последний раз получали в апреле 2008-го – до матча против «Нима».

– Fabregas– Aguilar– Jemerson– Golovin– Aguilar– Slimani– Subasic– Bakayoko– MartinsMonaco have nine red cards this season in Ligue 1, the most for any team in Europe's top five leagues. pic.twitter.com/l49OHqODke