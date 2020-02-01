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    «Монако» проваливает сезон из-за глупых удалений в матчах с аутсайдерами


    5
    Голосов: 1
    Сегодня, 01:50
    Поражающая статистика.

    Основная часть событий из матча «Нима» и «Монако» (3:1) есть на этом скриншоте:

    Никакой ошибки с удалениями там нет. В середине первого тайма Бакайоко грубо сыграл против соперника в центре поля. Система VAR проверила эпизод и рекомендовала судье удалить игрока «Монако». Он так и поступил, но футболисты бурно протестовали. Особенно активничал Желсон Мартиньш. Его и отправили с поля вслед за Бакайоко (за споры и толчок арбитра).

    Так «Монако» остался вдевятером в середине первого тайма и при счете 1:1. Никаких изменений в составе не последовало, но игра поменялась. «Ним» пользовался преимуществом и бесконечно давил (превосходство по ударам – 22:6). Дальше – два ожидаемых гола и победа. Для «Нима» она стала всего четвертой в этом сезоне. Сейчас команда идет на 19 месте.

    Матч «Монако» и «Нима» интересен и с точки зрения состава. Александр Головин впервые в сезоне остался на скамейке в матче Лиги 1. Его и выпустили спасать «Монако» в середине второго тайма, когда «Ним» уже вел в счете. Спасти не получилось – «Монако» проиграл четвертый матч из последних пяти игр во всех турнирах. Единственная победа на этом отрезке – игра Кубка Франции с командой «Сен-Прив» (3:1).

    По сезону у «Монако» прослеживаются две ключевые тенденции. Первая – очень (очень!) много удалений. За 22 матча их набралось уже девять. Такого показателя нет ни у одной команды из топ-5 лиг Европы. Интересно, что две красные карточки в одном матче игроки «Монако» в последний раз получали в апреле 2008-го – до матча против «Нима».

    Вторая тенденция – потери очков в матчах с явными аутсайдерами. Сам «Монако» занимает 13 место и теперь имеет отрицательную разницу мячей (-2).

    Вот результаты игр с соперниками, которые тоже идут во второй половине таблицы.

    • «Мец» – «Монако» – 3:0
    • «Монако» – «Ним» – 2:2
    • «Монако» – «Брест» – 4:1
    • «Монако» – «Ницца» – 3:1
    • «Сент-Этьен» – «Монако» – 1:0
    • «Монако» – «Дижон» – 1:0
    • «Бордо» – «Монако» – 2:1
    • «Тулуза» – «Монако» – 1:2
    • «Монако» – «Амьен» – 3:0
    • «Ним» – «Монако» – 3:1

    За десять таких матчей команда взяла только 16 очков (5 побед, 1 ничья, 4 поражения). Особенно неприятными получились игры с клубами с самого дна. За два матча с «Нимом» (19 место) команда взяла только одно очко, а идущему на 17-м месте «Мецу» вообще разгромно проиграла. В этих трех матчах игроки «Монако» как раз и получили четыре из девяти красных карточек.

    Что еще почитать о «Монако»:

    За год в «Монако» ничего не поменялось: увольняют Жардима из-за плохой игры, нанимают молодого тренера

    Как «Монако» бодрит даже совсем безнадежных игроков

    Головин опять удалился. Теперь у него три красных, и это менее чем за год

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: «Монако»
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9332

      KLIM777 43 минуты назад

      Слишком странные матчи Монако.

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