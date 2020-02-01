«Монако» проваливает сезон из-за глупых удалений в матчах с аутсайдерами

Поражающая статистика.

Основная часть событий из матча «Нима» и «Монако» (3:1) есть на этом скриншоте:

Никакой ошибки с удалениями там нет. В середине первого тайма Бакайоко грубо сыграл против соперника в центре поля. Система VAR проверила эпизод и рекомендовала судье удалить игрока «Монако». Он так и поступил, но футболисты бурно протестовали. Особенно активничал Желсон Мартиньш. Его и отправили с поля вслед за Бакайоко (за споры и толчок арбитра).

Так «Монако» остался вдевятером в середине первого тайма и при счете 1:1. Никаких изменений в составе не последовало, но игра поменялась. «Ним» пользовался преимуществом и бесконечно давил (превосходство по ударам – 22:6). Дальше – два ожидаемых гола и победа. Для «Нима» она стала всего четвертой в этом сезоне. Сейчас команда идет на 19 месте.

Матч «Монако» и «Нима» интересен и с точки зрения состава. Александр Головин впервые в сезоне остался на скамейке в матче Лиги 1. Его и выпустили спасать «Монако» в середине второго тайма, когда «Ним» уже вел в счете. Спасти не получилось – «Монако» проиграл четвертый матч из последних пяти игр во всех турнирах. Единственная победа на этом отрезке – игра Кубка Франции с командой «Сен-Прив» (3:1).

По сезону у «Монако» прослеживаются две ключевые тенденции. Первая – очень (очень!) много удалений. За 22 матча их набралось уже девять. Такого показателя нет ни у одной команды из топ-5 лиг Европы. Интересно, что две красные карточки в одном матче игроки «Монако» в последний раз получали в апреле 2008-го – до матча против «Нима».

– Fabregas– Aguilar– Jemerson– Golovin– Aguilar– Slimani– Subasic– Bakayoko– MartinsMonaco have nine red cards this season in Ligue 1, the most for any team in Europe's top five leagues. pic.twitter.com/l49OHqODke — bet365(@bet365)February 1, 2020

Вторая тенденция – потери очков в матчах с явными аутсайдерами. Сам «Монако» занимает 13 место и теперь имеет отрицательную разницу мячей (-2).

Вот результаты игр с соперниками, которые тоже идут во второй половине таблицы.

«Мец» – «Монако» – 3:0

«Монако» – «Ним» – 2:2

«Монако» – «Брест» – 4:1

«Монако» – «Ницца» – 3:1

«Сент-Этьен» – «Монако» – 1:0

«Монако» – «Дижон» – 1:0

«Бордо» – «Монако» – 2:1

«Тулуза» – «Монако» – 1:2

«Монако» – «Амьен» – 3:0

«Ним» – «Монако» – 3:1

За десять таких матчей команда взяла только 16 очков (5 побед, 1 ничья, 4 поражения). Особенно неприятными получились игры с клубами с самого дна. За два матча с «Нимом» (19 место) команда взяла только одно очко, а идущему на 17-м месте «Мецу» вообще разгромно проиграла. В этих трех матчах игроки «Монако» как раз и получили четыре из девяти красных карточек.

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