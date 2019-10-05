Головин опять удалился. Теперь у него три красных, и это менее чем за год

А у «Монако» – вообще четыре удаления за два месяца.

Декабрь-2018. «Монако» разгромлен в Лионе со счетом 0:3, надежды на спасение уже практически не оставалось при 0:2, когда с поля выгнали Головина. Он влетел в ногу Фекиру и получил прямую красную.

Российского полузащитника дисквалифицировали на четыре матча.

«На мой взгляд, тот опыт, который он сейчас получает, неоценим», – примерно в то же время говорил о Головине Станислав Черчесов. Но следующее удаление случилось как раз в его команде. В игре первого тура квалификации к Евро-2020. Головин удалился в Бельгии в марте 2019-го.

На 18-й минуте он получил желтую карточку за фол на Батшуайи, а под конец матча ответил на хамство Мертенса. Итог – вторая желтая, удаление, в игре с Казахстаном не сыграл.

Октябрь-2019, «Монако» проигрывает в Монпелье. На 58-й минуте Головин получил желтую карточку, через 23 минуты прыгнул в ноги сопернику и был удален.

Притом у «Монако» это уже четвертое удаление в сезоне Лиги 1. За девять (девять!) туров.

У Головина – три красные карточки менее чем за год. Главный тренер «Лиона» Бруно Женезио тогда сказал, что удаление Головина помогло его клубу победить. «Не видел, за что он удалился. Отмашка там была или что? Пока с ним не разговаривал – понимаю, что он расстроен», – такой была реакция Черчесова после случившегося в Бельгии. Леонарду Жардим едва ли сейчас отреагирует так же, до удаления Головина у его команды еще оставался небольшой шанс спасти матч с «Монпелье». В любом случае – закончилось поражением 1:3.

В остальном Головин действует уже лучше чем в прошлом году. Несмотря на слабые результаты клуба, российский легионер полезен, он часто участвует в голевых атаках. В матче с «Нимом» (2:2) оба гола случились с его участием:

ВИДЕО

Разгонял голевую атаку и со «Страсбуром» (2:2):

Очень хороший удар нанес в матче с «Реймсом» (0:0), соперника выручил голкипер.

Про матч с «Ниццей» вы знаете – 2 гола и ассист.

Визуально Головин выглядит лучше и увереннее, чем в прошлом сезоне, но проблема остается. В позапрошлом сезоне в ЦСКА он заработал восемь желтых карточек, в прошлом в «Монако» – 7. Уровень агрессии при отборе Головин снизить пока не может. Это сказывается и на клубе, и на его собственной карьере.

В матче с «Ренном» в следующем туре Головин не сыграет из-за дисквалификации.