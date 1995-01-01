Стартовал второй круг РПЛ. Мы собрали главную статистику по первому

«Зенит»
• Забил больше голов (30).
• Забил больше голов головой (вместе с «Оренбургом», по 8).
• Нанес больше всех ударов из штрафной (143).
• Нанес больше всех ударов головой (55).
• Чаще всех попадал в офсайд (41).
• Лучший ассистент лиги – Дзюба (9).
• Дзюба – чаще всех в офсайде (19).
«Рубин»
• Забил меньше всех голов (8).
«Краснодар»
• Чаще всех бьет по воротам (270).
• Нанес меньше всех ударов головой (26).
• Самая пасующая команда.
• Лидер по ключевым передачам (198).
«Спартак»
• Второй по ударам (257).
• Второй по фолам (218).
• Чаще всех бьет в штангу или перекладину (8).
• Чаще всех идет в дриблинг (285 попыток, 174 успешных).
• Больше всех потерь мяча без попытки дриблинга (188).
• Бакаев – лидер по ключевым передачам (39).
«Ростов»
• Нанес больше всех ударов в створ (91).
• Забил больше всех голов из пределов штрафной (22 из 28).
• Лучший по выигранным верховым единоборствам (386/784).
• Еременко – больше всех ударов из-за пределов штрафной (39).
• Шомуродов – чаще всех попадает в створ (23) и чаще всех бьет головой (20).
«Уфа»
• Меньше всех бьет по воротам (160).
• Меньше всех бьет в створ (49).
• Наименее пасующая команда, меньше всех ключевых передач (115).
• Табидзе – лидер по удачным отборам (41).
«Тамбов»
• Меньше всех бьет из штрафной (80).
• Лидер по заблокированным ударам (73).
«Оренбург»
• Забил больше всех голов головой (вместе с «Зенитом», по 8).
• Меньше всех обводит (127 всего, 68 удачных).
• Реже всех фолит (186).
• Меньше всех желтых карточек (вместе с «Уралом», 27).
• Деспотович – самый бьющий игрок (55).
«Арсенал»
• Чаще всех забивает из-за пределов штрафной (6).
• Сделал меньше всех перехватов (144).
• На их игроках чаще всего фолят (249).
• Чаще всех атакует левым флангом (41%).
«Ахмат»
• Чаще всех фолит (259).
• Бериша – самый успешный дриблер (42).
• Семенов – лидер по перехватам (43).
• Исмаэл – самый фолящий (33).
«Динамо»
• 0 забитых пенальти.
• Самая отбирающая команда (277 отборов).
• Каборе – самый грубый игрок (7 жк + 1 кк).
«Крылья Советов»
• Сделали больше всех перехватов (211).
• Реже всех попадали в офсайд (12).
• Соболев – на нем фолили чаще всех (44).
• Рыжиков – лидер по сейвам (66).
«Рубин»
• 0 забитых пенальти.
• Реже всех выигрывает верховые единоборства (228/474).
• Больше всех жк (45).
«Урал»
• На их игроках реже всего фолят (154).
• Меньше всех желтых карточек (вместе с «Оренбургом», 27).
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