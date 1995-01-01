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    Стартовал второй круг РПЛ. Мы собрали главную статистику по первому


    5
    Голосов: 1
    Сегодня, 22:27
    Дзюба чаще всех попадает в офсайд, а «Спартак» постоянно попадает в штанги.

    «Зенит»

    • Забил больше голов (30).

    • Забил больше голов головой (вместе с «Оренбургом», по 8).

    • Нанес больше всех ударов из штрафной (143).

    • Нанес больше всех ударов головой (55).

    • Чаще всех попадал в офсайд (41).

    • Лучший ассистент лиги – Дзюба (9).

    • Дзюба – чаще всех в офсайде (19).

    «Рубин»

    • Забил меньше всех голов (8).

    «Краснодар»

    • Чаще всех бьет по воротам (270).

    • Нанес меньше всех ударов головой (26).

    • Самая пасующая команда.

    • Лидер по ключевым передачам (198).

    «Спартак»

    • Второй по ударам (257).

    • Второй по фолам (218).

    • Чаще всех бьет в штангу или перекладину (8).

    • Чаще всех идет в дриблинг (285 попыток, 174 успешных).

    • Больше всех потерь мяча без попытки дриблинга (188).

    • Бакаев – лидер по ключевым передачам (39).

    «Ростов»

    • Нанес больше всех ударов в створ (91).

    • Забил больше всех голов из пределов штрафной (22 из 28).

    • Лучший по выигранным верховым единоборствам (386/784).

    • Еременко – больше всех ударов из-за пределов штрафной (39).

    • Шомуродов – чаще всех попадает в створ (23) и чаще всех бьет головой (20).

    «Уфа»

    • Меньше всех бьет по воротам (160).

    • Меньше всех бьет в створ (49).

    • Наименее пасующая команда, меньше всех ключевых передач (115).

    • Табидзе – лидер по удачным отборам (41).

    «Тамбов»

    • Меньше всех бьет из штрафной (80).

    • Лидер по заблокированным ударам (73).

    «Оренбург»

    • Забил больше всех голов головой (вместе с «Зенитом», по 8).

    • Меньше всех обводит (127 всего, 68 удачных).

    • Реже всех фолит (186).

    • Меньше всех желтых карточек (вместе с «Уралом», 27).

    • Деспотович – самый бьющий игрок (55).

    «Арсенал»

    • Чаще всех забивает из-за пределов штрафной (6).

    • Сделал меньше всех перехватов (144).

    • На их игроках чаще всего фолят (249).

    • Чаще всех атакует левым флангом (41%).

    «Ахмат»

    • Чаще всех фолит (259).

    • Бериша – самый успешный дриблер (42).

    • Семенов – лидер по перехватам (43).

    • Исмаэл – самый фолящий (33).

    «Динамо»

    • 0 забитых пенальти.

    • Самая отбирающая команда (277 отборов).

    • Каборе – самый грубый игрок (7 жк + 1 кк).

    «Крылья Советов»

    • Сделали больше всех перехватов (211).

    • Реже всех попадали в офсайд (12).

    • Соболев – на нем фолили чаще всех (44).

    • Рыжиков – лидер по сейвам (66).

    «Рубин»

    • 0 забитых пенальти.

    • Реже всех выигрывает верховые единоборства (228/474).

    • Больше всех жк (45).

    «Урал»

    • На их игроках реже всего фолят (154).

    • Меньше всех желтых карточек (вместе с «Оренбургом», 27).

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РПЛ
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