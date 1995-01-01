Стартовал второй круг РПЛ. Мы собрали главную статистику по первому

Дзюба чаще всех попадает в офсайд, а «Спартак» постоянно попадает в штанги.

«Зенит»

• Забил больше голов (30).

• Забил больше голов головой (вместе с «Оренбургом», по 8).

• Нанес больше всех ударов из штрафной (143).

• Нанес больше всех ударов головой (55).

• Чаще всех попадал в офсайд (41).

• Лучший ассистент лиги – Дзюба (9).

• Дзюба – чаще всех в офсайде (19).

«Рубин»

• Забил меньше всех голов (8).

«Краснодар»

• Чаще всех бьет по воротам (270).

• Нанес меньше всех ударов головой (26).

• Самая пасующая команда.

• Лидер по ключевым передачам (198).

«Спартак»

• Второй по ударам (257).

• Второй по фолам (218).

• Чаще всех бьет в штангу или перекладину (8).

• Чаще всех идет в дриблинг (285 попыток, 174 успешных).

• Больше всех потерь мяча без попытки дриблинга (188).

• Бакаев – лидер по ключевым передачам (39).

«Ростов»

• Нанес больше всех ударов в створ (91).

• Забил больше всех голов из пределов штрафной (22 из 28).

• Лучший по выигранным верховым единоборствам (386/784).

• Еременко – больше всех ударов из-за пределов штрафной (39).

• Шомуродов – чаще всех попадает в створ (23) и чаще всех бьет головой (20).

«Уфа»

• Меньше всех бьет по воротам (160).

• Меньше всех бьет в створ (49).

• Наименее пасующая команда, меньше всех ключевых передач (115).

• Табидзе – лидер по удачным отборам (41).

«Тамбов»

• Меньше всех бьет из штрафной (80).

• Лидер по заблокированным ударам (73).

«Оренбург»

• Забил больше всех голов головой (вместе с «Зенитом», по 8).

• Меньше всех обводит (127 всего, 68 удачных).

• Реже всех фолит (186).

• Меньше всех желтых карточек (вместе с «Уралом», 27).

• Деспотович – самый бьющий игрок (55).

«Арсенал»

• Чаще всех забивает из-за пределов штрафной (6).

• Сделал меньше всех перехватов (144).

• На их игроках чаще всего фолят (249).

• Чаще всех атакует левым флангом (41%).

«Ахмат»

• Чаще всех фолит (259).

• Бериша – самый успешный дриблер (42).

• Семенов – лидер по перехватам (43).

• Исмаэл – самый фолящий (33).

«Динамо»

• 0 забитых пенальти.

• Самая отбирающая команда (277 отборов).

• Каборе – самый грубый игрок (7 жк + 1 кк).

«Крылья Советов»

• Сделали больше всех перехватов (211).

• Реже всех попадали в офсайд (12).

• Соболев – на нем фолили чаще всех (44).

• Рыжиков – лидер по сейвам (66).

«Рубин»

• 0 забитых пенальти.

• Реже всех выигрывает верховые единоборства (228/474).

• Больше всех жк (45).

«Урал»

• На их игроках реже всего фолят (154).

• Меньше всех желтых карточек (вместе с «Оренбургом», 27).

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