Матч «Барселона» – «Реал» перенесли на декабрь. Все из-за беспорядков в Каталонии

Ракитичу даже пришлось пешком идти из аэропорта, а «Барса» на матч с «Эйбаром» поедет на автобусе.

UPD: Матч все-таки перенесли. Правда, пока не могут определиться с датой. Лига предлагает сыграть 7 декабря, федерация – 18-го Изначально игра должна была состояться 26 октября.

В 2017 году в Каталонии прошел референдум о независимости региона от Испании. За нее проголосовали 90% , явка составила 43% (чуть более двух миллионов человек). Тогда активно обсуждалось, где играть «Барселоне», если Каталония станет независимой, говорили даже про уход клуба в чемпионат Франции или АПЛ.

Власти Испании объявили референдум незаконным. Сейчас Верховный суд Испании раздал сроки его организаторам – от девяти до 13 лет тюрьмы. И вот что происходит дальше в эти дни:

В городе творятся беспорядки и столкновения с полицией, протестуют не менее 20 тысяч человек;

Протестующие строят баррикады, забрасывают полицейских «коктейлями Молотова»;

В Барселону направляются колонны митингующих из пяти других городов;

Заблокирована часть автомобильных и железных дорог;

Конфликты продолжаются и в аэропорту. Там отменяют рейсы.

Футбола все это коснулось прямым образом.

• «Барселона» объявила о поддержке политзаключенных. Пике отреагировал на это сообщение: он написал, что горд быть частью этого клуба.

twit text — Gerard Piqué (@3gerardpique) October 14, 2019

• Хави тоже поддержал – в сторис в инстаграме написал слово «позор» на трех разных языках и перечислил имена политзаключенных и их сроки.

• «Это неприемлемо в Европе 21 века. Испания становится авторитарной страной, которая использует антитеррористические законы, чтобы называть несогласных преступниками. И даже для того, чтобы преследовать художников, которые хотят свободы самовыражения», – возмутился Хосеп Гвардиола в своем длинном сообщении, призвав правительство Испании к «демократическому решению».

• Слова Гвардиолы не понравились лидеру оппозиции в каталонском Парламенте Инес Арримадас: «Я восхищалась Гвардиолой как футболистом и тренером, но очень смело – клеветать на Испанию, не говоря ни слова об обогатившем его Катаре. Речь идет не о несогласии, а о мятеже».

• Иван Ракитич ни с кем не стал ругаться и пошел из аэропорта пешком. Из-за протестов образовалось множество пробок, и футболист не стал ждать.

twit text — Pere Camps (@PREC96) October 14, 2019

• Из-за беспорядков «Барселона» отменила открытие магазина, презентацию молодежных футболок и различные мероприятия в честь 40-летия Ла Масии.

• 19 октября у «Барселоны» гостевой матч с «Эйбаром». Вероятно, клубу придется ехать 600 километров на автобусе (около шести часов) вместо полета на самолете.

Но главный вопрос – как быть с домашним матчем против «Реала» (26 октября). Ла Лига уже попросила клубы поменяться кругами (тогда матч на «Камп Ноу» прошел бы 1 марта), но оба отказались: «Барселона» настаивает на проведении игры на «Камп Ноу», позиция «Реала» – даже не нейтральное поле, а перенос по срокам.

Решение будет принято специальным комитетом до 21 октября, пока же есть информация, что клубы в целом согласны на перенос матча на 18 декабря – там будут игры Кубка, но в них «Барса» и «Реал» там не сыграют.

Два года назад из-за протестов под вопросом было проведение матча «Барселоны» и «Лас-Пальмаса». Игра на «Камп Ноу» все-таки состоялась, но прошла при пустых трибунах из соображений безопасности. «Барса» забила три безответных мяча во втором тайме и радовалась им в абсолютной тишине.

Обзор матча смотрелся как тренировка или двусторонка.

Непривычная пустота.

Хотя кто-то ненадолго все-таки прорвался.

Известно, что тогда президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу обсуждал возможность проведения матча с игроками, большинство согласилось играть. Но против был Пике, а вице-президент «Барселоны» по международным отношениям Карлес Виларруби вообще подал в отставку. Многие фанаты крайне негативно отнеслись к проведению матча.

Без политики на самом матче также не обошлось – «Лас-Пальмас» вышел в форме с датой игры (1 октября 2017-го) и вышитым испанским флагом, игроки «Барселоны» надели футболки в цветах саньеры – национального флага Королевства Арагон и Каталонии.

«Вчера «Барселона» победила, но потеряла лицо. Клуб мог выступить одним фронтом с жертвами репрессий, но решил отойти от этого», – написал колумнист Sport.es Луис Маскаро, посчитавший, что «Бартомеу испугался, а этот страх заставил краснеть всех каталонцев».

Но в случае отказа играть с «Лас-Пальмасом» «Барселона» лишилась бы сразу девяти очков. Трех, которые были бы добыты в случае победы (в чем никто не сомневался), еще шести – в качестве санкций. Сейчас речи о полной отмене игры с «Реалом», понятно, не идет – отменить класико просто невозможно, но теперь клубам предстоит договариваться. Скоро все станет понятно, но пока наиболее вероятный вариант – перенос на декабрь.

UPD: А с матчем против «Эйбара» все решилось проще.